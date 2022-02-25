Руководство Минтранса получило на свои iPad мобильное приложение за сотни миллионов

Министерство транспорта обзавелось мобильным приложением «iМинтранс» для Apple iPad. Оно будет отображать информацию о количестве ДТП, пассажиропотоках и перевозке грузов в городах-миллионниках. Приложение предназначено для работы сотрудников Минтранса, занимающих руководящие должности. Всего на создание и доработку приложения было выделено 242,3 млн руб. из федерального бюджета.

Приложение «iМинтранс»

Как выяснил CNews, у Министерства транспорта (Минтранс) появилось внутреннее мобильное приложение «iМинтранс» для Apple iPad. Оно предназначено для работы руководителей министерства. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

Приложение будет отображать информацию об исполнении бюджета Минтранса, также данные о перевозке грузов и пассажиров, количество ДТП и число погибших и раненных. Кроме того, в «iМинтрансе» будет содержаться информация о нацпроектах министерства.

На данный момент приложение интегрируется с информационными системами (ИС) Казначейства и внутренними системами Минтранса. «iМинтранс» должно войти в состав информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК). Приложение будет агрегировать данные о показателях деятельности министерства.

«”iМинтранс” предназначен для обеспечения руководителей Министерства транспорта, его подразделений, служб и агентств, а также подведомственных учреждений данными для принятия решений в сфере ответственности указанных должностных лиц», — говорится в техзадании.

На момент публикации данного материала представители Минтранса не смогли ответить CNews, только ли представители руководящих должностей министерства работают на iPad, или ими оснащены и другие сотрудники ведомства.

Информация о тендерах

Тендер непосредственно на разработку «iМинтранса» был опубликован 24 ноября 2021 г. Заказчиком выступило федеральное государственное бюджетное учреждение «Ситуационно-информационный центр Министерства транспорта». Работы были завершены в конце декабря 2021 г. Их выполнила компания «ИБС экспертиза». Стоимость контракта составила 155,9 млн руб. Стартовая цена цена лота была выставлена на уровне 156,6 млн руб., то есть на два тендера было выделено 242,3 млн руб.

Тендер на работы по интеграции «iМинтранса» был опубликован 15 февраля 2022 г. Заявки на электронный аукцион принимались до 24 февраля, его итоги будут подведены 28 февраля. Максимальная цена контракта может составить 85,7 млн руб.

Министерство транспорта заказало разработку приложения iМинтранс для Apple iPad

В ходе работ исполнитель должен будет интегрировать «iМинтранс» с государственной автоматизированной информационной системой Казначейства «Управление» (ГАСУ).

Также будущему исполнителю предстоит разработать 3D-дашборд, предусматривающий географическую подложку, для мониторинга грузопотоков и пассажиропотоков авиа- и железнодорожного транспорта в городах-миллионниках. В техзадании необходимость данных работ аргументируется удобством восприятия сложной информации пользователем.

На 3D-дашборде должны быть отображены аэропорты и железнодорожные вокзалы в таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Омск и пр. В приложении будет также показан грузопоток и пассажиропоток в этих городах.

Некоторые технические подробности

Для функционирования мобильного приложения должны использоваться планшеты Apple iPad под управлением ОС iPadOS версии 13 и выше, говорится в техзадании. Дизайн разделов приложения разрабатывается для отображения на экранах iPad с диагональю 12,9 и 10,2 дюйма.

Серверные базы данных должны размещаться на сервере под управлением СУБД PostgreSQL. В составе программного обеспечения должно использоваться ПО, разработанное на территории России.