США запретили продажу в Россию телеком-оборудования и электроники. Введены санкции против банков и их ИТ-«дочек»

США ввели санкции против ряда российских банков, включая ВТБ, Сбербанк и Озон-банк, а также против «Ростелекома». Кроме того, ограничиваются поставки в России телекоммуникационного оборудования и микроэлектроники. При лицензировании этих поставок вводится презумпция отказа.

Санкции против «Озон-банка» и ИТ-«дочек» Совкомбанка

Президент США Джо Байден (Joe Biden) объявил о вводе санкций против России из-за начала ее спецоперации на Украине. В частности, Министерство финансов США решило заморозить все активы, которые есть в этой стране у банков ВТБ, «Открытие», Новикомбанка и Совкомбанка, и запретить работу с ними. В отношение Сбербанка вводится запрет на наличие корреспондентских счетов в США и проведение платежей через американские финансовые институты.

В сообщении Минфина США приводится список из нескольких десятков «дочек» ВТБ, банка «Открытие» и Совкомбанка, которые также подпадают под санкции. Среди соответствующих «дочек» Совкомбанка можно выделить несколько, связанных с ИТ: платежные системы Best2pay (была приобретена Совкомбанком в 2021 г. за $45 млн) и «Мобильные платежи», «Цифровые технологии будущего» (развивает сеть почтаматов, ранее партнером в проекте была «X5»), ИТ-инсорсер «Совкомбанк Технологии» и компания GMCS. Компания GMCS разрабатывает платформу для автоматизации бизнес-процессов Verex, ранее она последовательно принадлежала «Компьюлинку» и Maykor, в 2018 г. была приобретена «Совкомбанком» за 500 млн руб.

Среди попавших под санкции «дочек» Совкомбанка значится «Озон-Банк» (бывшее название – «Оней-банк»). В 2021 г. он был полностью приобретен интернет-ритейлером Ozon. Пресс-служба Ozon к моменту публикации не ответила на запрос CNews по этому поводу. Отметим, что акции Ozon с 2020 г. котируются на американской бирже NASDAQ.

Ограничения на экспорты высокотехнологической продукции в Россию

О санкциях в отношении России объявило и Министерство торговли США, которые должны помешать развитию российской оборонной, аэрокосмической и морской промышленности. Теперь на экспорт в России высокотехнологической продукции придется получать лицензию от Бюро промышленности и торговли (входит в Министерство торговли), причем предполагается презумпция отказа.

Требования о лицензировании будут включать такие сферы, как микроэлектронику, телекоммуникационное оборудование, сенсоры, навигационное оборудование, авионика, морское оборудование и авиационное оборудование. Лицензии могут выдаваться в случаях, связанных с гражданскими телекоммуникационными проектами, межправительственными космическими проектами, межправительственной продукции, безопасности полетов и морских перевозок.

Аналогичный порядок будет применяться в случае поставок продукции в третьи страны с целью реэкспорта в Россию. Лицензии не потребуются в ряде случаев, включая экспорт потребительских устройств и криптографии (если их получателями не являются государственные структуры), технологий для новых медиа, технологий для определенных правительственных задач, обновления ПО гражданских пользователей в организациях, подконтрольных или являющихся совместными предприятиями с американскими компаниями, и т.д.

Для продукции, производимой в других странах на основе американского ПО и компонентов, также вводится экспортный контроль. Но он не касается потребительской продукции. В случае же, если продукций из американских компонентов производится в третьих странах для предприятий, связанных с российской оборонной (Минпромторг привел список 49 таких предприятий), потребуется получение лицензий.

В сообщении Минпроторга США указывается, что аналогичные требования введут и партнеры США: страны Европейского Союза, Великобритания, Япония, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Санкции против «Ростелекома»

В отношении 14 российских компаний вводится запрет на привлечение финансирования в США – как долгового, так и акционерного. Речь идет о «Ростелекоме», а также о компаниях РЖД, «Газпромбанк», Сбербанк, «Газпром», «Газпром-Нефть», «Транснефть», «Русгидро», «Алроса», «Совкомфлот», «Альфа-банк» и «Московский кредитный банк». Пресс-служба «Ростелекома» сообщила CNews, что у компании 100% долгового портфеля приходится на рубли и вводимые ограничения не повлияют на работу компании.

Чуть ранее, чем это сделал Джо Байден, о введении санкций против России объявил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Boris Johnson). Они тоже касаются ВТБ, а также «Аэрофлота», госкорпорации «Ростех», Объединенной судостроительной корпорации, «Уралвагонзавода» и корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Речь идет о блокировке их активов в Великобритании, в случае с «Аэрофлотом» - о запрете полетов в Великобританию.

ВТБ снизил долю в «Почта-банке»

Сразу после объявлении о санкциях со стороны Великобритании ВТБ сообщил о снижении своей доли в «Почта-Банке» до менее чем 50%. Две акции были проданы новому президенту банка Александру Пахомову. Теперь доля ВТБ в «Почта-Банке» будет равна доли партнера «Почта России».

Чуть ранее США ввели санкции против других российских банков ВЭБ и «Промсвязьбанк». Санкции против «Промсвязьбанка» ввела и Великобритания. После этого мобильное приложение «Промсвязьбанка» исчезло из магазинов приложений AppStore и Google Play.