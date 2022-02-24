В России появятся три нейропроцессора с топологией в 5 нм

НТЦ «Модуль» ведет разработку трех новых нейропроцессоров для встраиваемых систем, серверных решений и электронных гаджетов. Их инженерные образцы должны последовательно появиться в 2024, 2025 и 2026 гг. Чип, на создание которого компания в конце 2021 г. получила 7,63 млрд от Минпромторга, «соответствует параметрам» только одной из этих разработок.

Линейка нейропроцессоров «Модуля»

Как выяснил CNews, научно-технический центр (НТЦ) «Модуль» в течение ближайших четырех лет разработает целую линейку нейропроцессоров с топологией в 5 нм на собственной архитектуре Neuromatrix.



Об этом заявил руководитель службы техподдержки этой компании Халиль Эль-Хажж.



К концу 2024 г. планируется к выпуску чип «Нейро-Б» с энергопотреблением 12-20 Вт, предназначенный для встраиваемых систем: медицинского оборудования, беспилотных автомобилей, интеллектуальных камер, дронов.

В 2025 г. должен увидеть свет серверный чип «Нейро-С» с энергопотреблением 150-200 Вт. Он ориентирован на облачную обработку данных и обучение нейросетей.

Наконец, в 2026 г. должна завершиться разработка чипа «Нейро-М» для низкозатратных устройств с энергопотреблением в 1-2,5 Вт. В частности, он может быть использован носимых устройствах, умных колонка, портативных мультимедийных гаджетах.

НТЦ «Модуль» ведет разработку сразу трех пятинанометровых нейропроцессоров

Отвечая на вопрос, соотносятся ли данные разработки с проектом создания «косвенного аналога» Nvidia Jetson Xavier, который НТЦ «Модуль» осуществляет по заказу Минпромторга за 7,63 млрд руб., Эль-Хажж сообщил CNews, что упомянутые деньги министерства были «выделены на разработку процессора, соответствующего параметрам “Нейро-Б”».

В то же время разработка решений, которые легли в основу линейки, по его словам, началась еще в 2020 г. На данный момент компания планирует привлечь в проект дополнительные сторонние инвестиции.

НТЦ «Модуль» рассчитывает, что заказчиками новых нейропроцессоров станут крупные корпорации, владельцы объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), медицинские учреждения, образовательные организации, производители автотранспорта («КамАЗ», «Урал», «АвтоВАЗ» и др.), Министерство транспорта, а также крупные производители беспилотных транспортных средств и промышленных роботов. «Производство начнется с партии инженерных образцов, далее запланировано освоение полноценного серийного производства», — добавляет Эль-Хажж.

Технические особенности новых процессоров

Как следует из презентации Халиля Эль-Хажжа, система на кристалле «Нейро-Б» станет содержать центральный процессор с восемью ядрами ARM Cortex A76 с частотой 1,5 ГГц и нейроускоритель NeuroMatrix с восемью ядрами NMC5 с частотой 1 ГГц.

Параметры «Нейро-Б»

Система на кристалле «Нейро-С» станет содержать центральный процессор с 12 ядрами ARM Cortex A78 с частотой 2 ГГц и нейроускоритель NeuroMatrix с 64 ядрами NMC5 с частотой 1 ГГц.

Параметры «Нейро-С»

Система на кристалле «Нейро-М» станет содержать центральный процессор с четырьмя ядрами ARMCortexA55 с частотой 1,5 ГГц и нейроускоритель NeuroMatrix с одним ядром NMC5 с частотой 1 ГГц.

Параметры «Нейро-М»

«Производство начнется с партии инженерных образцов, далее запланировано освоение полноценного серийного производства», — говорит Эль-Хажж.

А что будет со сроками выпуска тиражей?

С момента начала в 2020 г. пандемии COVID-19 CNews неоднократно сталкивался с тем, что планы отечественных разработчиков микроэлектроники были существенно нарушены и скорректированы в связи с кризисом мировой полупроводниковой отрасли, вылившемся в задержки поставок чипов с контрактных фабрик. Напомним, в России на сегодня нет собственных промышленных мощностей для производства чипов малого нанометража — их приходится заказывать за рубежом, преимущественно на тайваньской фабрике TSMC.

В феврале 2022 г. в преддверии военного конфликта на Донбасе во многих странах мира стали вестись разговоры о самых различных санкциях, связанных с поставкой в Россию различных товаров и технологий, в том числе и из «хайтек-сферы».

Комментируя возможные риски, в связи с началом российской военной операции, Эль-Хажж в день ее начала 24 февраля 2024 г. отметил в разговоре с CNews, что «геополитическая обстановка может повлиять на доступность компонентов, санкционные ограничения — на производство, поставку IP-блоков, на продление существующих и покупку новых лицензий на САПР-инструменты».