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В России запретили обрабатывать геоданные с помощью иностранного ПО

Госдума приняла в первом чтении закон о запрете на использование госорганами иностранных геоинформационных технологий с 1 января 2026 г. Документ обязывает компании, занимающиеся сбором геоданных, передавать сведения в федеральный фонд пространственных данных. К 2030 г. на территории России заработает национальная система пространственных данных, которая соберет в себе сведения о земле и недвижимости страны, включая информацию о правах и кадастровой оценке.

Законопроект Росреестра

Госдума в первом чтении приняла проект федерального закона о переходе на использование отечественных геоинформационных технологий. Данный проект был разработан Росреестром. Информация об этом опубликована на официальном сайте Госдумы.

Рассматриваемые технологии используются, например, для того, чтобы собирать сведения о транспортном обслуживании населения, о социальных объектах, о туристических маршрутах и т. д.

Принятый документ запрещает госорганам использовать зарубежный софт для обработки пространственных данных с 1 января 2026 г. Также законопроект с 1 марта 2023 г. обязывает компании, которые организуют геодезические и картографические работы, направлять полученные сведения в федеральный фонд пространственных данных.

История законопроекта

В настоящее время поиск, сбор, хранение, обработка, предоставление и распространение пространственных данных, в том числе с использованием информационных систем, регулируется федеральным законом от 30 декабря 2015 г. №431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных...». Он предусматривает создание федерального фонда пространственных данных, а также определяет требования по его эксплуатации и развитию.

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Госдума поддержала запрет на использование иностранных геоинформационных технологий

Инициированный Росреестром законопроект разработан на основании распоряжения Президента России Владимира Путина от 18 мая 2017 г. Данный документ утверждает план перехода на использование отечественных геоинформационных технологий. Согласно ему, региональным властям было рекомендовано до 1 октября 2018 г. разработать и утвердить территориальные планы перехода на использование отечественных геоинформационных технологий, предусмотрев их реализацию до 31 января 2020 г.

Система пространственных данных

Помимо фонда пространственных данных в России будет создана национальная система пространственных данных. Она соберет в себе все сведения о земле и недвижимости страны, включая информацию о правах на нее и кадастровую оценку. Об этом говорится в постановлении Правительства от 1 декабря 2021 г. №2148.

Проект входит в госпрограмму «Национальная система пространственных данных», которую утвердил председатель Правительства Михаил Мишустин. Она будет реализована в два этапа. До 2024 г. предполагается создать единую цифровую платформу пространственных данных, обеспечив ее взаимодействие с 20 регионами. К концу 2030 г. интеграция пространственных данных и систем с платформой должна быть обеспечена уже на территории всех регионов страны, а уровень полноты и качества данных в едином государственном реестре недвижимости доведен до уровня в 95%.

Кристина Холупова

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