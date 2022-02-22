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Крупного ИТ-разработчика для госсектора возглавил выходец из НКК и «Техносерва»

В компании «Нетрика», разработчике ИТ-решений для госструктур, назначен новый гендиректор. Им стал выходец из «Техносерва» (ныне «Т1»), «Энвижн групп» и «Систематики» Александр Мавродиев. ИТ-компания входит в рейтинг CNews крупнейших поставщиков ИТ-решений для образования 2020.

Новый глава «Нетрики»

Как стало известно CNews, Александр Мавродиев назначен на пост гендиректора компании «Нетрика» — разработчика цифровых платформ и ИТ-решений для госсектора. В новой для себя должности он сменил Марию Уварову, проработавшую в компании с 2014 г. Об этом редакции рассказали представители «Нетрики».

Мавродиев сфокусируется на усилении рыночных позиций компании, отмечают в организации. До нового назначения с апреля 2020 г. Мавродиев занимал пост директора департамента нацпроектов в компании-разработчике и поставщике информационных систем и оборудования «Систематика» (входит в холдинг «Национальная компьютерная корпорация», НКК). Данных о дальнейших карьерных планах Марии Уваровой у бывшего работодателя нет.

Как рассказали CNews представители «Нетрики», компания сосредоточится на увеличении динамики ее роста за счет диверсификации продуктовой линейки, развития инновационных программно-технических решений и новых партнерств.

Биография Мавродиева

Александр Мавродиев — выпускник Военной академии связи им. маршала Советского Союза С. М. Буденного. Закончил факультет радиосвязи, получив специальность инженера.

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Александр Мавродиев новый гендиректор ИТ-компании «Нетрика»

Мавродиев более 15 лет руководил крупными ИТ-компаниями. Помимо директора департамента в «Систематике», он занимал пост гендиректора в разработчике ПО «Коркласс». В компаниях «Техносерв» (ныне «Т1») и «Энвижн групп» отвечал за региональное развитие.

Деятельность компании

«Нетрика» специализируется на создании цифровых платформ для госструктур федерального и регионального уровней. Компания, в том числе оказывает услуги по интеграции, автоматизации и бизнес-аналитике. Среди ее клиентов — Минцифры, Минздрав, Минобрнауки, Роспатент, «Ростелеком» и др.

Компания входит в рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-решений для образования 2020 CNews. В январе «Нетрика» вошла в состав ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт».

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Нетрика» образовано 25 июня 2008 г. вСанкт-Петербурге. Учредителями являются Артем Мошков, у которого сосредоточены 80% долей компании, и Алексей Ильин — 20%.

По данным базы «Контур.фокус», выручка компании по итогам 2020 г. составила 812,6 млн руб., что на 17% выше, чем по итогам 2019 г. Чистая прибыль достигла 218,8 млн руб. В базе «Контур.фокуса» содержится информация о 345 заключенных госконтрактах на общую сумму 3,8 млрд руб.

Кристина Холупова

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