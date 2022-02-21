Аудитория CNews превысила 300 тыс. человек в сутки

12 февраля 2022 г. размер аудитории портала CNews установил новый рекорд - более 300 тыс человек в сутки.

Рекорд посещаемости

По данным Google Analytics, в этот день материалы издания читала 301 тыс. человек, из которых 82% составляют мужчины и 18% женщины. Подавляющее большинство читателей CNews находится в возрасте наибольшей деловой активности: от 25 до 54 лет.

Возраст читателей CNews по данным Google Analytics

География аудитории

По данным Яндекс.Метрики, 85,6% читателей CNews находятся на территории России. Еще 9% живут на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении и Азербайджане.

CNews традиционно имеет глубокое проникновение во всех регионах нашей большой страны. Около половины посетителей издания базируются в Центральном федеральном округе. На втором и третьем местах — Приволжский и Северо-Западный округа.

География аудитории CNews по данным Google Analytics

Кто читает CNews

Читатели CNews — это обеспеченные руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

Об интересах аудитории издания можно судить на основе т. н. аффинити-индекса «Яндекса»: отношения доли посетителей с заданным интересом на сайте к среднестатистической доле посетителей с этим же интересом на всех сайтах интернета. Так по группе «Компьютерная техника» сайт CNews.ru превосходит средний уровень Рунета на 376%. По теме «Инвестиции» индекс издания составляет 359%, «Финансы» — 282%, «Открытие бизнеса» — 496%. Невероятно высокий аффинити-индекс портала зафиксирован в таких темах как «Настольные компьютеры» (506%), «Ноутбуки» (483%), «Планшеты» (386%), «Мониторы» (514%), «Умные часы и браслеты» (332%), «Принтеры и МФУ» (356%).

CNews Analytics: рейтинги, обзоры, исследования

Аналитическое агентство CNews Analytics специализируется на исследованиях в области цифровизации. Ежегодно агентство публикует свыше 20 открытых обзоров рынков информационных технологий и телекоммуникаций, включающих рейтинги крупнейших игроков, карты сегментов отрасли, статистическую и аналитическую информацию, мнения экспертов и комментарии ведущих игроков рынка ИКТ. С 2002 г. CNews Analytics публикует первый в России рейтинг крупнейших ИТ-компаний CNews100. Агентство проводит исследования по заказу ведущих компаний страны и крупных иностранных вендоров.

Внедрение машинного обучения

CNews постоянно совершенствует платформу. Несколько месяцев назад была успешно запущена система на основе машинного обучения, которая анализирует все публикации, выбирает из них ключевые слова и составляет метастраницы, посвященные отдельным компаниям, продуктам, персонам или явлениям.

CNews проводит свыше 50 конференций в год

Помимо работы на рынке интернет-СМИ, CNews является одним из крупнейших организаторов конференций в России. В год компания организует около 50 мероприятий с численностью аудитории до 200 человек. Флагманским проектом является CNews FORUM — крупнейшее в России ИТ-событие года с числом участников более 1600 человек, которое проводится два раза в год.