В России создадут ИТ-платформу, которая остановит катастрофический рост стоимости жилья

Цифровая платформа стройтельства

Власти предложили создать цифровую платформу закупок стройматериалов без посредников для борьбы с коррупцией на строительном рынке. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, создание такой платформы может отчасти решить проблемы с ростом стоимости строительства, пишет «Интерфакс».

«Когда я начал разбираться со стоимостью стройматериалов, там 80% поставок — посредники, — отметил Хуснуллин. — Там еще коррупционная составляющая. Поэтому надо уходить на цифровые платформы, надо делать по максимуму связку покупатель-производитель».

Задача создать цифровую платформу была поставлена Минстрою.

Заоблачная стоимость жилья

По данным агентства недвижимости «Метриум», по состоянию на январь 2022 г. средняя цена квартиры в московских новостройках превысила 13 млн руб. впервые за всю историю рынка. Средняя стоимость квартир на московском рынке новостроек эконом- и комфорт-класса составила 13,08 млн руб.

России хотят создать цифровую платформу для новостроек

В декабре 2021 г. в среднем такую квартиру можно было купить за 12,84 млн руб. То есть цена недвижимости всего за четыре недели подорожала на 240 тыс. руб. В январе 2021 г. квартира в новостройках Москвы стоила 11,57 млн руб., а в январе 2020 г. — 10,36 млн. Таким образом, цены за год выросли на 13%, а за два — на 26%.

В «Метриуме» подчеркнули, что рост цен связан с увеличением цены на строительные материалы и дефицитом рабочей силы. «Это значит, что несмотря на коррекцию спроса, которую мы видели во второй половине 2021 г., цены если и замедлят рост, то точно не будут значительно сокращаться, потому что рентабельность строительства вновь пострадала от экономической конъюнктуры», — рассказала «Интерфаксу» Надежда Коркка, управляющий партнер компании.

По данным экспертов рынка недвижимости, цена строительных материалов за 2021 г. выросла на 41,6%, пишет «Интерфакс».

ГИС для арендодателей

В декабре 2021 г. стало известно о планах Минстроя создать государственную информационную систему (ГИС) для регистрации договоров по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест. Сейчас из-за серого рынка аренды государство недополучает 162 млрд руб. в год. В новой системе будут производиться все расчеты между сторонами.

Для тех, кто не захочет регистрировать договоры в ГИС или внесет в нее ложную информацию, предусмотрены штрафы. Стимулом для арендаторов регистрировать договоры станут штрафы. Минстрой предлагает внести поправки в кодекс об административных правонарушениях. К примеру, штрафы для тех, кто будет проводить расчеты вне системы могут составить от 500 до 2,5 тыс. руб. для физлиц и от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для юрлиц. Отказ размещать информацию в ГИС или ее искажение обойдется гражданам в 3–5 тыс. руб., бизнесу — в 30–50 тыс. руб.