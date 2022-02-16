Для зарубежных ИТ-гигантов, не испугавшихся угроз российских властей, придумали колоссальные штрафы

В Правительство направлен законопроект об оборотных штрафах для ИТ-гигантов. Речь идет о тех компаниях, которые не исполняют закон о «приземлении». К ним относятся ИТ-гиганты Google, Apple, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viberи т. д. Теперь за отказ открывать свои представительства в России или неудаление запрещенного контента иностранным компаниям может грозить огромный штраф, зависящий от их выручки. Подобный штраф впервые в истории России в конце декабря 2021 г. получил Google, ему присуждено заплатить 7,2 млрд руб.

Оборотный штраф

В Госдуме предложили ввести оборотные штрафы (штраф, размер которого зависит от выручки компании) для зарубежных ИТ-гигантов. Мера грозит тем компаниям, которые не исполняют закон о «приземлении». Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, пишет «Интерфакс»

В списке ИТ-гигантов, которые подпадают под требования закона, — Google, Apple, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber и др.

На данный момент законопроект, подготовленный комитетом Госдумы по информационной политике, направлен в Правительство. По словам Хинштейна, комитет в вопросе исполнения закона о «приземлении» поддерживает подходыРоскомнадзора (РКН) и Минцифры.

Закон о «приземлении»

Так называемый закон о «приземлении» Президент России Владимир Путин подписал 1 июля 2021 г. Он обязывает иностранные ИТ-компании с ежедневной аудиторией на территории России от 500 тыс. человек до 1 января 2022 г. создать в нашей стране полноценные представительства, зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

В Госдуме предложили ввести закон об «оборотных штрафах»

Также ИТ-компании должны установить на своих сайтах рекомендованный счетчик посещаемости (их перечень размещен на сайте РКН) и ограничить доступ к информации, которая нарушает российское законодательство.

По словам Хинштейна, в 2022 г. ИТ-гиганты либо «приземляются», либо попадают под меры принуждения. Среди мер, которые могут быть применены сейчас, — частичная или полная блокировка ресурса в Рунете, запрет на поисковую выдачу, запрет на распространение рекламы этой компании или на ресурсе компании и пр.

Кто исполняет, а кого штрафуют

Первой компанией, исполнившей требования закона о «приземлении», стала Apple, пишет «Интерфакс». По данным РКН, компании осталось установить на своих ресурсах счетчик учета аудитории. Вслед за ней требования закона выполнила компания Spotify. Likee,TikTok и Twitter разместили личные кабинеты на сайте РКН и электронные формы для обращения пользователей на своих ресурсах. Компания Viber разместила формы для обращений и передала надзорному органу документы о создании юрлица в России.

Американская корпорация Google пока не числится в этом списке. В декабре 2021 г. она получила первый в ИТ-истории России оборотный штраф на 7,2 млрд руб. Причина — повторное неудаление запрещенной информации. До этого случая ИТ-гигантам назначались единичные штрафы, не привязанные к размеру выручки. Такой же крупный штраф может грозить и Facebook.