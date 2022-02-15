Российским процессорам нашли новое применение за миллиарды рублей
«ЭР-телеком холдинг» собирается вложить почти 14 млрд руб. в разработку всего лишь двух смарт-домофонов на российских процессорах компании «Миландр». Выпуском чипов займется «Микрон», а сборкой на отечественных компонентах – концерн «Автоматика». Разработка займет до пяти лет, треть необходимой на нее суммы компания планирует получить в виде субсидий. Вложения в два умных домофона превышают весь объем российского рынка таких устройств.
Домофоны «поумнеют» за счет российских процессоров
В России начнется производство смарт-домофонов на базе центральных процессоров отечественной разработки. Их разработает провайдер «ЭР-телеком холдинг», известный под брендом «Дом.ру», пишет «Коммерсант».
О планах по созданию таких устройств стало известно из списка сквозных проектов, получивших одобрение Общественного экспертного совета по использованию электроники при президиуме правительственной комиссии по информационным технологиям. Затея «ЭР-телеком холдинга» потребует многомиллиардных инвестиций, треть из которых компания намерена привлечь в качестве субсидий.
Пока в планы провайдера входит разработка и выпуск всего двух моделей интеллектуальных домофонов. В их основе будет лежать процессор разработки российской компании «Миландр». Суммарные инвестиции в проект должны составить 13,6 млрд руб., что вызвало скепсис со стороны участников российской ИТ-отрасли. Эта сумма сама по себе больше объема всего российского рынка умных домофонов. «ЭР-телеком холдинг» планирует получить на проект 4,8 млрд руб. субсидий, а оставшиеся 8,8 млрд руб. вложить самостоятельно.
Полная локализация производства
Проект интеллектуальных домофонов «ЭР-телеком холдинга» в некотором смысле связан с импортозамещением, поскольку эти устройства имеют шанс вытеснить иностранные аналоги с российского рынка. В список участников проекта входит госкорпорация «Ростех», а точнее концерн «Автоматика» из ее состава. В его задачу будет входить сборка устройств, притом сугубо на российской компонентной базе.
Компания «Миландр» предоставит холдингу процессоры собственной разработки, но пока неизвестно, какие именно. Выпускаться они будут на производственных мощностях российской компании «Микрон», называющей себя «чипмейкером №1 в России».
Вероятнее всего, суперсовременные процессоры в умных домофонах «Дом.ру» использоваться все же не будут. На это «намекнул» замгендиректора компании «Миландр» Сергей Шумилин. «Для домофонов не требуются мощные процессоры, обычно используются небольшие и недорогие микросхемы, выпускаемые по достаточно старым технологиям 180 нм», – сказал он.
Отметим, что оснастить домофоны действительно современными чипами, если необходимо, чтобы они были выпущены именно в России, не получится. «Микрон» пока что может производить максимум 65-нанометровые микросхемы – другие более актуальные техпроцессы компании недоступны.
Пока неизвестно, почему выпуск чипов для умных домофонов холдинга не наладит сама «Миландр». Компания, зарегистрированная в декабре 1993 г. в Зеленограде (данные ЕГРЮЛ), позиционирует себя в качестве разработчика и производителя интегральных микросхем. Возможно, это как-то связано с заморозкой планов по расширению ее производственных мощностей. CNews писал об этом в октябре 2020 г.
Обещанного до пяти лет ждут
Умные и полностью отечественные домофоны «ЭР-телекома» – это проект-долгострой. По информации издания, в обозримом будущем в продаже они точно не появятся. Со слов представителей холдинга, проект пока не утвержден правительственной комиссией, что тоже влияет на задержку с началом разработки и производства.
По предварительным подсчетам, на прохождение всех этапов проекта потребуется минимум три года, а то и все пять лет. Вопрос о том, будут ли к тому моменту российские смарт-домофоны на 180-нанометровых отечественных процессорах конкурентоспособными, пока остается без ответа.
Известно лишь, что обе модели, планируемые к разработке, «ЭР-телеком» собирается экипировать видеокамерой и возможностью подключения к Глобальной сети. Будет добавлена и возможность управления устройствами посредством смартфона через специальное приложение. Дополнительные возможности будущих новинок держатся в секрете.
Соперничать за интерес и деньги покупателей на рынке смарт-домофонов «ЭР-телеком» будет как минимум с МТС и «Ростелекомом». Оба оператора активно работают в сегменте систем умного дома.
Мнение отрасли
По мнению исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники Ивана Покровского, «ЭР-телеком» запланировал слишком крупный объем инвестиций для такого проекта. «Даже не зная объем партии и точный срок реализации, могу сказать, что ежегодный объем продаж всех производителей домофонов вместе меньше заложенных в проект 13 млрд руб.», – сообщил он «Коммерсанту».
Директор по цифровому развитию GloraX Дмитрий Лившин считает, что «ЭР-телеком» далеко не просто так решил использовать именно отечественные компоненты. По его мнению, это может быть связано в первую очередь с мировым дефицитом полупроводников. Также он упомянул, что Россия стоит на пороге новых американских санкций, ограничивающих поставки в страну иностранных электронных компонентов. CNews писал об этом в январе 2022 г. В качестве ответной меры Россия может сильно сократить экспорт материалов, используемых в производстве зарубежных чипов.
По мнению Лившина, снизив вероятность ощутить на себе последствия новых санкций, «ЭР-телеком» усложнит для себя процесс разработки домофонов. Он отметил, что компания «столкнется с необходимостью переработки программ для микроконтроллеров под новую архитектуру», и что решение данной задачи «потребует дополнительного времени».