Российским процессорам нашли новое применение за миллиарды рублей

«ЭР-телеком холдинг» собирается вложить почти 14 млрд руб. в разработку всего лишь двух смарт-домофонов на российских процессорах компании «Миландр». Выпуском чипов займется «Микрон», а сборкой на отечественных компонентах – концерн «Автоматика». Разработка займет до пяти лет, треть необходимой на нее суммы компания планирует получить в виде субсидий. Вложения в два умных домофона превышают весь объем российского рынка таких устройств.

Домофоны «поумнеют» за счет российских процессоров

В России начнется производство смарт-домофонов на базе центральных процессоров отечественной разработки. Их разработает провайдер «ЭР-телеком холдинг», известный под брендом «Дом.ру», пишет «Коммерсант».

О планах по созданию таких устройств стало известно из списка сквозных проектов, получивших одобрение Общественного экспертного совета по использованию электроники при президиуме правительственной комиссии по информационным технологиям. Затея «ЭР-телеком холдинга» потребует многомиллиардных инвестиций, треть из которых компания намерена привлечь в качестве субсидий.

Пока в планы провайдера входит разработка и выпуск всего двух моделей интеллектуальных домофонов. В их основе будет лежать процессор разработки российской компании «Миландр». Суммарные инвестиции в проект должны составить 13,6 млрд руб., что вызвало скепсис со стороны участников российской ИТ-отрасли. Эта сумма сама по себе больше объема всего российского рынка умных домофонов. «ЭР-телеком холдинг» планирует получить на проект 4,8 млрд руб. субсидий, а оставшиеся 8,8 млрд руб. вложить самостоятельно.

Полная локализация производства

Проект интеллектуальных домофонов «ЭР-телеком холдинга» в некотором смысле связан с импортозамещением, поскольку эти устройства имеют шанс вытеснить иностранные аналоги с российского рынка. В список участников проекта входит госкорпорация «Ростех», а точнее концерн «Автоматика» из ее состава. В его задачу будет входить сборка устройств, притом сугубо на российской компонентной базе.

Чипы « Миландр » найдут свое применение в отечественных смарт-домофонах

Компания «Миландр» предоставит холдингу процессоры собственной разработки, но пока неизвестно, какие именно. Выпускаться они будут на производственных мощностях российской компании «Микрон», называющей себя «чипмейкером №1 в России».

Вероятнее всего, суперсовременные процессоры в умных домофонах «Дом.ру» использоваться все же не будут. На это «намекнул» замгендиректора компании «Миландр» Сергей Шумилин. «Для домофонов не требуются мощные процессоры, обычно используются небольшие и недорогие микросхемы, выпускаемые по достаточно старым технологиям 180 нм», – сказал он.

Отметим, что оснастить домофоны действительно современными чипами, если необходимо, чтобы они были выпущены именно в России, не получится. «Микрон» пока что может производить максимум 65-нанометровые микросхемы – другие более актуальные техпроцессы компании недоступны.

Пока неизвестно, почему выпуск чипов для умных домофонов холдинга не наладит сама «Миландр». Компания, зарегистрированная в декабре 1993 г. в Зеленограде (данные ЕГРЮЛ), позиционирует себя в качестве разработчика и производителя интегральных микросхем. Возможно, это как-то связано с заморозкой планов по расширению ее производственных мощностей. CNews писал об этом в октябре 2020 г.

Обещанного до пяти лет ждут

Умные и полностью отечественные домофоны «ЭР-телекома» – это проект-долгострой. По информации издания, в обозримом будущем в продаже они точно не появятся. Со слов представителей холдинга, проект пока не утвержден правительственной комиссией, что тоже влияет на задержку с началом разработки и производства.

По предварительным подсчетам, на прохождение всех этапов проекта потребуется минимум три года, а то и все пять лет. Вопрос о том, будут ли к тому моменту российские смарт-домофоны на 180-нанометровых отечественных процессорах конкурентоспособными, пока остается без ответа.

Известно лишь, что обе модели, планируемые к разработке, «ЭР-телеком» собирается экипировать видеокамерой и возможностью подключения к Глобальной сети. Будет добавлена и возможность управления устройствами посредством смартфона через специальное приложение. Дополнительные возможности будущих новинок держатся в секрете.

Соперничать за интерес и деньги покупателей на рынке смарт-домофонов «ЭР-телеком» будет как минимум с МТС и «Ростелекомом». Оба оператора активно работают в сегменте систем умного дома.

Мнение отрасли

По мнению исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники Ивана Покровского, «ЭР-телеком» запланировал слишком крупный объем инвестиций для такого проекта. «Даже не зная объем партии и точный срок реализации, могу сказать, что ежегодный объем продаж всех производителей домофонов вместе меньше заложенных в проект 13 млрд руб.», – сообщил он «Коммерсанту».

Директор по цифровому развитию GloraX Дмитрий Лившин считает, что «ЭР-телеком» далеко не просто так решил использовать именно отечественные компоненты. По его мнению, это может быть связано в первую очередь с мировым дефицитом полупроводников. Также он упомянул, что Россия стоит на пороге новых американских санкций, ограничивающих поставки в страну иностранных электронных компонентов. CNews писал об этом в январе 2022 г. В качестве ответной меры Россия может сильно сократить экспорт материалов, используемых в производстве зарубежных чипов.

По мнению Лившина, снизив вероятность ощутить на себе последствия новых санкций, «ЭР-телеком» усложнит для себя процесс разработки домофонов. Он отметил, что компания «столкнется с необходимостью переработки программ для микроконтроллеров под новую архитектуру», и что решение данной задачи «потребует дополнительного времени».