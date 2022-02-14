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В Генпрокуратуре создан спецотдел по слежке за ИТ

В Генпрокуратуре создан специальный отдел по надзору за исполнением законодательства в ИТ-сфере. В его обязанности, в том числе, входит контроль за реализацией нацпроекта «Цифровая экономика» и надзор за исполнением законодательства в сфере импортозамещения. На данный момент новый отдел выявил нарушения в Пенсионном фонде и Фонде социального страхования. Также в ходе проверки было установлено, что официальные сайты госорганов используются без соблюдения требований безопасности.

Отдел по ИТ-надзору

В Генпрокуратуре создан отдел по надзору за исполнением законов в сфере ИТ и защиты информации. Подразделение было организовано во исполнение приказа генпрокурора Игоря Краснова, пишет «Коммерсант».

Отдел занимается надзором за реализацией нацпроектов в части внедрения и использования информационных систем, в частности — проектом «Цифровая экономика». Сотрудники также следят за расходованием бюджетных средств, их получателями, а также исполнителями госконтрактов в сфере ИТ. Напомним, на «Цифровую экономику» из бюджета до 2024 г. будет выделено более 1 трлн руб.

Специальное подразделение также занимается надзором за исполнением законодательства в сфере импортозамещения и контролем за внедрением органами власти и организациями искусственного интеллекта.

Отдел входит в структуру главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства. Штат его был сформирован за счет перераспределения кадров в прокуратуре.

Выявленные нарушения

Прокуратурой были зафиксированы многочисленные факты нарушений законодательства в ИТ-сфере, рассказал начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Дмитрий Данилов «Коммерсанту». В ходе проверок Пенсионного фонда и Фонда социального страхования (ФСС) было выявлено отсутствие нормативных правовых актов, которые определяют актуальные угрозы безопасности данных, обрабатываемых в информационных системах фондов. В ФСС также не была проведена оценка эффективности мер по обеспечению безопасности данных в системе деятельности фонда и не организовано проведение аттестации информационной системы «Соцстрах».

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В Генпрокуратуре создан специальный отдел по ИТ-надзору

Прокурорами также была раскрыта схема уклонения от качественного взаимодействия с посетителями сайтов и заявителями рядом федеральных министерств и ведомств. Их внешние сервисы подачи обращений умышленно не были синхронизированы с системой внутреннего документооборота. Поэтому жалобы граждан месяцами оставались без рассмотрения. «Рассматривая обращая граждан, наши сотрудники установили факты ненадлежащего взаимодействия Федерального реестра инвалидов с другими информационными системами, что повлекло нарушение сроков получения заявителями социальных выплат», — отметил Данилов.

По его словам, на официальных сайтах ряда госорганов установлены «счетчики посещений» «Яндекс.Метрика», LiveInternet и др., не включенные в реестр софта Минцифры, а счетчики обращений и вовсе отсутствуют. Сами же официальные сайты эксплуатируются без соблюдения требований безопасности.

Другие полномочия отдела

Сотрудники отдела по надзору за исполнением законов в ИТ-сфере совместно с Роскомнадзором и Минцифры также выявляют фишинговые сайты министерств, ведомств, а также различных госорганов.

В дальнейшем новое подразделение займется надзором за исполнением законодательства о защите персональных данных граждан и информации ограниченного доступа. Речь идет о данных, хранящихся в автоматизированных информационных системах госорганов, госкорпораций, а также научных учреждений и организаций.

Кристина Холупова

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