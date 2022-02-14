«Русгидро» отказалось от поставок Astra Linux и «Р7-офиса». Компанию подозревают в пристрастии к скандально известному ПО

Государственная компания «Русгидро», управляющая десятками гидроэлектростанций в России, разорвала договоры на поставку ей ОС Astra Linux и пакета «Р7-офис». Один из тендеров уже перезапущен, и участники рынка подозревают, что его условия прописаны под ПО компании «Алми». Ее офисный пакет когда-то был изгнан из реестра российского софта, а потом возвращен в него по решению суда. Подозрения одной из компаний уже стали причиной ее жалобы в ФАС.

Разрыв софтверных договоров

Как выяснил CNews, государственная группа «Русгидро», которая объединяет более 60 гидроэлектростанций в нашей стране, разорвало масштабные договоры на поставкуроссийской ОС Astra Linux одноименного разработчика и отечественного офисного пакета «Р7-офис» компании «Новые коммуникационные технологии».

Договоры были подписаны с компанией «Открытые технологии 98» по итогам двух тендеров в формате открытых конкурсов. Первый из них был запущен 29 октября 2021 г. с начальной ценой договора в 130,2 млн руб. (108,5 млн руб. без НДС). Согласно техзаданию, «Русгидро» потребовалось 3567 лицензий на использование ОС и 4193 лицензий на использование офисов.

Конкуренцию победителю безуспешно попыталась составить компания «Крок». Соглашения о поставках были подписаны на общую сумму в 109,4 млн руб. отдельно с семью дочерними структурами «Русгидро»: «Красноярскэнергосбытом», ДРСК, «Магаданэнерго», «Сахалинэнерго», «Сахаэнерго», «Якутскэнерго», «Гидроремонтом-ВКК».

На данный момент договоры с «Красноярскэнергосбытом», ДРСК, «Сахаэнерго», и «Якутскэнерго» расторгнуты. Их общая сумма составляет 79,5 млн руб.

Отказавшееся от закупок Astra Linux и Р7-офиса «Русгидро» заподозрили в пристрастии к ПО компании «Алми»

Второй из тендеров был объявлен 12 ноября 2021 г. со стартовой ценой договора в 131 млн руб. Заказчику потребовалось по 4 тыс. лицензий на ОС и офисы. Конкуренцию победителю безуспешно попыталась составить компания МП (ранее — «Мерлион проекты»). Соглашение о поставке было подписано 30 декабря 2021 г. Сроком исполнения было указано 17 января 2022 г. Информация о расторжении договора была опубликована 26 января.

Причины расторжений в публичном доступе не отражены. На момент публикации данного материала представители «Русгидро» объяснить их CNews не смогли в течение двух рабочих дней. Аналогично не смогли прокомментировать ситуацию представители «Открытых технологий 98».

В обоих тендерах конкретные вендоры ПО в ТЗ прописаны не были. В случае дочерних обществ к поставке были предложены ОС Astra Linux Special Edition с базовым уровнем защищенности (релиз «Орел») и пакт «Р7-офис. Профессиональный (десктоп + сервер оптимальный)». По данным CNews, по линии второго из тендеров поставщиком также были предложены именно ОС Astra Linux и пакет «Р7-офис».

Перезапущенная закупка прописана под «Алми»?

Анализ сайта госзакупок показывает, что второй из рассмотренных конкурсов был перезапущен 31 января 2022 г. с прежней стартовой ценой договора в 131 млн руб. Заявки от претендентов принимаются до 16 февраля. Подведение итогов намечено на 5 апреля.

Конкретные вендоры ПО в этот раз тоже не указаны, однако требования к программам существенно изменились. Целый ряд участников рынка полагает, что ТЗ прописано под ПО конкретного разработчика — скандальной известной нижегородской компании «Алми партнер».

По линии офисных пакетов на закупку уже поступила жалоба в ФАС также от компании из Нижнего Новгорода — «Лад-софт». «При детальном изучении технических характеристик становится понятно, что под критерии, установленные заказчиком, подходит только офисный пакет AlterOffice», — утверждает жалобщик.

Среди указанных критериев — наличие функции использования многоязычного пользовательского интерфейса (включая русский и английский языки) с функцией переключения между языками в процессе работы, возможность добавления, поиска, удаления примечаний и возможность отвечать на примечания, возможности использовать рамки страниц, возможность задания интервала автосохранения документа, поддержка открытия и сохранения файлов в форматы txt, rtf, doc, docx, OpenDocument, pdf, поддержка открытия и сохранения файлов в форматы csv, xls, xlsx, OpenDocument, pdf.

С выводами жалобщика полностью согласен источник CNews на софтверном рынке. «Помимо требований, которые справедливо указаны в существующей жалобе к закупке, можно отметить еще и потребность заказчика в наличии функции “Возможность задать параметры указателя мыши в виде карандаша в настройках”, — отмечает он. — Данная функция эксклюзивно представлена в продукте LibreOffice, клоном которого является AlterOffice. Аналогов этой функции нет ни в Microsoft Office, ни в российских офисных пакетах».

Источник полагает, что при наличии в реестре отечественного ПО при Минцифры настоящих российских офисных пакетов, которые прошли сертификационные испытания регулятора и могут применяться на объектах КИИ, «сам факт закупки стратегическим предприятием клона иностранного ПО со всеми вытекающими рисками вызывает многочисленные вопросы к правомерности и объективности процедуры».

«Закупка ставит под угрозу не только реализацию положений национальных проектов, программы импортозамещения и инициатив Правительства, но еще и, в следствие наличия бэкдоров и уязвимостей в клонированном иностранном ПО, способна привести к остановке и торможению нормальной работы 60 гидроэлектростанций, которые генерируют 38,2 ГВт энергии по всей стране.

Разработчик офисного пакета «Р7-офис» прокомментировать CNews жалобу в ФАС отказался.

Что же касается тендерных требований к ОС, то тут мнения экспертов разделились. Один из источников CNews на софтверном рынке обращает внимание на требования «Ключи активации предоставляются в личном кабинете на сайте производителя» и «Личный кабинет содержит информацию об активированных и доступных к активации лицензиях».

С точки зрения эксперта, эти опции свободно реализованы в ОС «Алми» — AlterOS. При этом он уточняет, что что ими также может похвастаться компания «Базальт СПО», однако в ее ОС «Альт» это касается только образовательных лицензий. «Но “Русгидро” у нас же не образовательная организация, — рассуждает он. — Таким образом, мы приходим к выводу, что заказчик этими требованиями ограничил конкуренцию».

С экспертом не согласен председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. В его понимании требования заказчика вполне конкурентные и им удовлетворяет большая часть отечественных ОС.

CNews ожидает комментариев относительно жалобы в ФАС представителей «Алми партнер».

Отмененную закупку тоже обвиняли в ангажированности

Необходимо отметить, что из-за технических требований второй из рассмотренных выше закупок со стартовой ценой договора в 131 млн руб. заказчика также обвиняли в пристрастии к ПО конкретных марок.

Тогда речь шла о том, что ТЗ прописано под Astra Linux и «Р7-офис». На это указывала в свой жалобе в ФАС зарегистрированная вКоврове (Владимирская область) компания «АЕЕ технолоджи рус». Жалоба была признана необоснованной, однако, как было упомянуто выше, именно указанные продукты победитель тендера заказчику и предложил.

Чем прославилась «Алми»

Широкую известность компания «Алми партнер» приобрела после того, как ее офисный пакет сначала исключили из реестра российского ПО при Минцифры, а потом включили обратно по решению суда.

Как ранее писал CNews, причинами исключения AlterOffice из Реестра в ноябре 2019 г. стал тот факт, что данное ПО разработано на базе офисного пакета LibreOffice, относящегося к классу свободного программного обеспечения (СПО). Кроме того, авторы AlterOffice пытались скрыть факт заимствований из LibreOffice.

Как рассказывали CNews участники рынка, знакомые с подоплекой удаления, «офисный пакет сгубили не столько сами заимствования кода из открытого ПО, сколько прямое нарушение свободной лицензии на его использование; в AlterOffice отсутствовали отсылки к реальному авторству элементов».

Как следует из текста решения суда, вернувшего продукт в реестр в сентябре 2020 г., изначально обращение в Минкомсвязи (ныне Минцифры) о несоответствии AlterOffice требованиям, предъявляемым правилами ведения данного реестра, поступило от компании «Новые облачные технологии», разрабатывающей конкурирующий продукт — «Мой офис».

В ходе разбирательства экспертный совет при Минкомсвязи принял решение о проведении дополнительной экспертизы, которую было поручено осуществить госпредприятию НИИ «Восход». Оно пришло к выводу, что продукт AlterOffice до степени смешения схож с известным офисным пакетом LibreOffice, относящимся к классу свободного программного обеспечения (СПО) и распространяющимся по лицензии Mozila Public License (MPL).

Кроме того, два члена экспертного совета — глава Фонда информационной демократии Илья Массух и Владимир Рубанов (на тот момент управляющий директор компании «Р-платформа») — обнаружили у AlterOffice нарушения двух пунктов лицензии MPL. Согласно данным пунктам, продукты, созданные на основе разработок, распространяющихся на базе лицензии MPL, также должны распространяться с открытым исходным кодом и сохранять все необходимые упоминания о лицензионных требованиях.

В результате Минкомсвязи посчитало, что создатели продукта AlterOffice не обладают исключительными правами на данную разработку, в связи с чем данный продукт подлежит исключению из Реестра отечественного ПО. Однако у суда оказалось иное мнение.