Минэк оставил без финансирования ИТ-проект ценой 2 млрд. Исполнитель пошел за своими деньгами в суд

«Инлайн технолоджис» подала 350-миллионный иск к Минэку из-за проблем финансирования ИТ-проекта. Он подразумевал создание цифровой платформы для МСП. Субсидии на проект составили 1,9 млрд руб. Платформа была запущена в марте 2020 г., на ней успело зарегистрироваться около 1,4 млн пользователей. Параллельно Минэк с «Корпорацией МСП» создали аналогичную платформу и запустили ее в начале февраля 2022 г.

Иск к Минэку

Как стало известно CNews, Министерство экономического развития (Минэк) заморозило финансирование ИТ-проекта по созданию цифровой платформы для субъектов малого и среднего предпринимательства («Платформа МСП»). Размер выданной на проект субсидии, согласно ресурсу «Госрасходы», составил 1,9 млрд руб. Ее получила компания «Инлайн технолоджис». В ходе выполнения работ выплаты по субсидии прекратились, что вынудило ее обратиться в суд. Сумма исковых требований составила 353,8 млн руб. Иск был подан в конце декабря 2021 г., следует из картотеки арбитражных дел.

«В процессе реализации исполнители столкнулись с проблемой финансового обеспечения, так как Министерство экономического развития заморозило финансирование проекта на период с 2020 по 2021 гг.», — пояснил CNews источник знакомый с ходом проекта.

«Оплата в 2020 г. была произведена не в полном объеме, а исполненные работы по разработке “Платформы МСП” за 2021 г. не оплачены до сих пор», — утверждает источник.

По его словам, проект был реализован и передан заказчику в конце декабря 2021 г. «На сегодняшний день “Платформа МСП” не функционирует и отключена от сети в связи с заморозкой финансирования. Параллельно Минэком был запущен процесс разработки новой аналогичной платформы в сотрудничестве с “Корпорацией МСП”», — пояснил он. Представители подрядчика факт отключения платформы отрицают.

Представители Минэка не смогли ответить CNews на вопрос, по какой причине финансирование создания «Платформы МСП» было заморожено.

Две платформы МСП

Согласно официальному сообщению «Корпорации МСП», ее «параллельная» цифровая платформа была запущена в тестовом режиме в начале февраля 2022 г. Вопрос CNews об источнике и размере финансового обеспечения этого проекта Минэк перенаправил «Корпорации МСП». «”Платформа МСП.РФ” создается в рамках федерального проекта, разработка осуществляется за счет собственных средств корпорации, без использования бюджетного финансирования», — рассказали ее представители CNews.

ИТ-компания подала иск на Минэкономики из-за проблем с оплатой работ по созданию платформы МСП

«Корпорация МСП» — это федеральный институт поддержки малого и среднего предпринимательства, акционерами которой являются Росимущество и госкорпорация ВЭБ.РФ.

Согласно паспорту федпроекта «Цифровая платформа МСП», на создание цифровой экосистемы, которая позволяет МСП, самозанятым и физлицам пользоваться оцифрованными госуслугами, а также широким набором коммерческих сервисов в дистанционном формате через личный кабинет, до 2024 г. из федерального бюджета должно быть выделено 2,3 млрд руб.

Источник CNews пояснил, что платформа позволяет выбирать и дистанционно получать требующиеся МСП меры поддержки с любых доступных устройств. Также в рамках развития платформы с Центробанком было согласовано подключение платформы к Единой биометрической системе для ускорения получения кредитов для субъектов МСП и совместно с ФНС были разработаны три новых сервиса по оценке состояния субъекта предпринимательства, которые планировалось интегрировать с платформой.

При этом, согласно данным официального портала новой цифровой платформы «Корпорации МСП», она тоже позволяет узнать о мерах поддержки бизнеса, получить кредит, рассчитать рейтинг бизнеса и пр.

Подробности проекта

Договор с «Инлайн технолоджис» о предоставлении субсидии на создание цифровой платформы для МСП Минэк заключил в июле 2019 г. Цель проекта — дистанционное предоставление мер поддержки деятельности субъектов МСП и обеспечение им доступа к образовательным платформам, информационным системам и сервисам.

В марте 2020 г. был открыт публичный доступ к платформе. По словам источника CNews, ускоренный старт был обеспечен в рамках подготовки к локдауну в связи с эпидемией COVID-19 по просьбе Минэка, что позволило обеспечить поддержку предпринимателям в период пандемии.

На платформе, по информации источника, за время работы зарегистрировались 1,4 млн пользователей (из них 49 тыс. самозанятых и 680 тыс. субъектов МСП), было подано 2,2 млн заявок и 14,7 тыс. заявок в техподдержку платформы.