Россия и Белоруссия станут совместно проектировать и производить электронные комплектующие

Россия и Белоруссия готовят соглашения о сотрудничестве в сфере микроэлектроники. Они предполагают развитие микроэлектронных технологий, а также проектирование и производство электронной компонентной базы. Ранее Россия и Белоруссия объявили о планах объединить свои ГИС, отменить роуминг между странами и гармонизировать использование электронных документов, а также предоставление госуслуг для россиян и белорусов.

Соглашение о микроэлектронике

Правительства России и Белоруссии подпишут соглашение о сотрудничестве в области развития микроэлектронных технологий, проектирования и производства электронной компонентной базы и электронного машиностроения. Это предусмотрено постановлением Совета министров Белоруссии, которое было опубликовано 4 февраля 2022 г. на национальном правовом интернет-портале республики.

Министерство промышленности Белоруссии проведет переговоры с Россией по проекту соглашения и подпишет его при достижении необходимых договоренностей.

Союзное государство

В сентябре 2021 г. стало известно о планах России и Белоруссии объединить свои государственные информационные системы, отменить роуминг между странами, а также гармонизировать использование электронных документов и предоставление госуслуг для россиян и белорусов.

В планах партнеров стандартизировать законодательства двух стран, построить единые финансовые и энергетические рынки, а также создать единое транспортное пространство между Россией и Белоруссией. Все эти усилия, с точки зрения участников заседания, направлены на препятствие деструктивным, противоречащим международному праву действиям ряда западных государств и структур, говорится на сайте Правительства.

Россия и Белоруссия договариваются о сотрудничестве в области микроэлектроники

Россия и Белоруссия договорились прийти к единым подходам по обеспечению информационной безопасности, созданию механизма взаимного признания результатов аудита в области информбезопасности, а также применению средств трансграничного контроля целостности и подтверждения подлинности при обмене электронной информацией.

Госзакупки из стран ЕАЭС

Помимо соглашений с Белоруссией в области микроэлектроники, Правительство России в декабре 2021 г. утвердило законодательные поправки, открывающие доступ к российским госзакупкам электроники из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо России включает Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию).

Поправки предполагают доступ к рынку закупок госорганов для электронной продукции из стран ЕАЭС по сертификату подтверждения страны происхождения СТ-1 (разработан для участников СНГ).

Данную инициативу представители радиоэлектронной отрасли раскритиковали. «Это легализует канал поставок продукции транснациональных корпораций с локализацией финальных сборочных операций в странах ЕАЭС, открывает возможность внедрения зарубежных программно-аппаратных платформ в государственных информационных системах России, — полагают в Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). — При этом в отношении российских разработчиков создаются дискриминационные условия».