Минцифры разрабатывает нормативную базу для революционного объединения реестров российского ПО и «железа»

Минцифры разработает нормативную базу для объединения реестров отечественного софта и оборудования. Соответствующее поручение министерству было дано Правительством. В 2021 г. началась работа по интеграции этих двух реестров и был создан Центр экспертизы и нагрузочного тестирования российского ПО и «железа». В скором времени появятся и требования по их совместимости.

Нормы объединения

Как стало известно CNews, Правительство поручило Минцифры разработать нормативную базу для объединения реестра российского ПО при Минцифры и реестра отечественного оборудования при Минпромторге. Соответствующие проекты нормативных правовых актов вскоре будут разработаны и размещены для общественного обсуждения, рассказали редакции представители министерства.

«Прежде два реестра развивались параллельно, в отрыве друг от друга, — отмечают в Минцифры. — Перед нами стоит задача не просто формально объединить реестры, а сформировать для всех участников процесса понимание реальной совместимости российского оборудования и российского софта».

Ранее Минцифры направило в Правительство предложения о синхронизации двух реестров, которые поддержали в Минпромторге.

Работа по интеграции

Напомним, работы по интеграции двух реестров начались в октябре 2021 г. К такому выводу CNews пришел, исходя из анализа ТЗ двух тематических тендеров подведомственного Минцифры НИИ «Восход». Представители «Восхода» тогда подтвердили верность интерпретации редакции.

Минцифры по поручению Правительства подготовит нормативно-правовую базу для объединения двух реестров

Один из тендеров стоимостью в 40 млн руб. связан с разработкой концепции развития двух реестров. Второй — с разработкой функциональности хранения данных из реестра Минпромторга. Стоимость этих услуг оценена в 60 млн руб.

В ноябре 2021 г. Андрей Заренин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявил, что для синхронизации реестров российского оборудования с отечественным ПО был создан специальный Центр экспертизы и нагрузочного тестирования. На его основе разработчикам вычислительной техники будут выдаваться рекомендации к доработке решений. При этом удачные решения будут максимально поддерживаться и масштабироваться государством, добавил он.

«Функционирование данного центра построено на профильных компетенциях отдельных подведомственных организаций Минпромторга и Минцифры, в том числе “НИИ Восход”», — рассказали CNews представители Минпромторга.

Предыстория проекта

Об интеграции двух реестров власти рассуждали достаточно давно. В августе 2020 г. CNews сообщил об обращении в Правительство российских производителей ПО и электроники с предложением создать Агентство технологического развития, которое возьмет на себя межведомственную координацию и управление развитием обеих отраслей — софтверной и «железной».

Важным шагом на пути к объединению стало анонсированное CNews в начале марта 2021 г. появление в структуре Минцифры отдельного департамента для обеспечения и формирования спроса на отечественную радиоэлектронную продукцию гражданского назначения, включая программно-аппаратные комплексы и ПО.

«Сейчас обсуждаются механизмы интеграции двух реестров — ПО и радиоэлектронной продукции, — рассказал CNews замглавы Минцифры Максим Паршин 1 октября 2021 г. — Необходимо определить классы ПО, которые в приоритетном порядке должны быть совместимы с теми или иными позициями из реестра радиоэлектронной продукции. Это нужно делать совместно с правообладателями ПО и разработчиками "железа", понимая ресурсы, которые потребуются для доработки софта в целях обеспечения такой совместимости и источники этих средств».

«Требования по совместимости будут, и будут в ближайшее время, — рассказал CNews глава Минцифры Максут Шадаев в своем интервью редакции. — Ведь отечественный софт должен работать на отечественном железе. Мы должны создать систему экономического стимулирования, которое бы побуждало крупные компании покупать российское оборудование. При этом мы понимаем, что на первом этапе оно дороже, чем зарубежные аналоги. А значит, надо создать систему снижения ценовой разницы, обеспечить российскому оборудованию ценовое преимущество».