Власти начали готовить гигантскую ИТ-систему к работе с электронными паспортами

Подведомственный Минцифры НИИ «Восход» получил контракт министерства на развитие ведомственного сегмента госсистемы паспортно-визовых документов «Мир». Техзадание 400-миллионного фронта работ предполагает обеспечение возможности оформления, выдачи и применения паспорта с электронным носителем информации. Начало выдачи электронных паспортов в России многие годы постоянно откладывается.

Адаптация «Мира» под электронные паспорта

Как выяснил CNews, власти России приступили к адаптации под электронные паспорта госсистемы «Мир», обеспечивающей миграционный и регистрационный учет, а также изготовление, оформление и контроль обращения документов, удостоверяющих личность граждан.

К такому выводу, можно прийти, изучив ТЗ к контракту, который Минцифры 7 декабря 2021 г. подписало с подведомственным министерству НИИ «Восход». Сведения об этом контракте оказались в публичном доступе 25 января 2022 г. Цена соглашения составила 406,6 млн руб. Работы по нему подразумевают развитие ведомственного сегмента «Мира», курируемого Минцифры, до 31 октября 2022 г.

В числе ожидаемых результатов исполнения контракта указано выполнение разработки проектных решений по развитию компонентов системы «Мир», направленных на «обеспечение возможности оформления, выдачи и применения паспорта с электронным носителем информации, а также активации и применения мобильного идентификатора гражданина».

Напомним, госсистема «Мир», создание которой было утверждено постановлением Правительства от 6 августа 2015 г., объединяет систему паспортно-визовых документов и ГИС миграционного учета. Она функционирует на основе уже действующих ИТ-ресурсов множества заинтересованных ведомств, включая силовиков и Минцифры. Сейчас на базе «Мира» осуществляется выдача документов, удостоверяющих личность, среди которых паспорт гражданина России, загранпаспорт, документ иностранного гражданина, удостоверение беженца и др.

Паспортно-визовую систему «Мир» адаптируют под электронные удостоверения личности

Перспективы внедрения в России электронных паспортов в виде пластиковых карт с чипами власти обсуждают уже много лет. Электронная паспортизация была одним из пунктов программы деятельности Николая Никифрова после вступления им в должность министра связи в 2012 г. Предполагалась организовать выдачу пластиковых паспортов с января 2015 г. и прекратить выпуск бумажных с 2025 г. По этой причине уже при создании «Мира» подразумевалось, что в дальнейшем он будет использован для выпуска электронных паспортов гражданина России.

Представители «Минцифры», комментируя CNews новый контракт с «Восходом», ограничились сообщением, что речь идет о «плановом развитии системы “Мир”».

Регулярно откладываемая электронная паспортизация

При Никифорове, который сложил с себя полномочия министра в мае 2018 г., электронных паспортов в России так и не состоялось. По относительно свежим планам властей, процесс отказа от бумажных паспортов, как сообщал CNews, должен был начаться в декабре 2021 г. Такие сроки в ноябре 2020 г. установили сперва представители МВД, а затем и лично действующий глава Минцифры Максут Шадаев.

Позже переход перенесли на 2022 г. В конце декабря 2021 г. представители МВД и вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявили, что выдача смарт-карт начнется только в январе 2023 г.

На первом этапе электронные паспорта будут доступны лишь крайне незначительному количеству россиян. Как сообщила в декабре 2021 г. начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова, оценить возможности удостоверения личности в формате пластиковой карточки смогут менее 0,001% населения страны.

Поначалу электронные паспорта получат «не менее 100 тыс.» россиян, заявила Казакова. Она добавила, что с юридической точки зрения такие паспорта будут такой же статус, что действующие бумажные.

Воспользоваться возможностью отказаться от бумажного паспорта в пользу пластикового на начальном этапе цифровизации главного документа гражданина смогут жители далеко не всех регионов России. Как сообщил РИА «Новости» Дмитрий Чернышенко, право выбора будет предоставлено лишь жителям Москвы, Подмосковья и Татарстана.

Специфика работы и охват системы «Мир»

На данный момент взаимодействие и деятельность федеральных госорганов и организаций в рамках системы «Мир» координирует МВД. Минцифры при этом обеспечивает реализацию единой технической политики, ИКТ-взаимодействие на базе единой информационно-технологической инфраструктуры, а также формирует правила и процессы, обеспечивающие межведомственное взаимодействие.

В состав «Мира» входят ведомственные сегменты МВД, Минцифры, Минфина,Минобороны, МИДа, ФСБ, Минтранса и Росморречфлота.

Система «Мир» известна проектом по переводу в 2016 г. ее ведомственного сегмента, курируемого Минцифры, с «железа» и софта IBM на серверы на процессорах «Эльбрус» и на открытое ПО. В частности, «Мир» использует PostgreSQL, Apache ActiveMQ, Redis и другие свободные программные решения.