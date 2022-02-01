«Микрон» решил нахрапом устранить всех своих конкурентов
Зеленоградский «Микрон» предпринял попытку через суд зачистить российское правовое поле от торговых знаков на рынке электроники с аналогичными наименованиями. В отношении «дочки» «Ростеха» ему это удалось. В отношении знаменитой американской Micron Technology и екатеринбургского ЗАО «Микрон», с которым связан разработчик отечественных процессоров «Мультиклет», — пока нет. По свидетельству оппонентов, «Микрон» досудебные переговоры вел в лоб, нахрапом. Собственного товарного знака, зарегистрированного Роспатентом, у подмосковного «Микрона» сейчас нет.
Атака на формальных конкурентов
Как выяснил CNews, известное зеленоградское микроэлектронное предприятие «Микрон» предприняло попытку вытеснить из правового поля дублирующие его название торговые марки, связанные с рынком электроники.
В частности, компания (АО «Микрон») 16 июля 2021 г. подала четыре иска в Суд по интеллектуальным правам. Ответчиком в первых двух стало Нижегородское научно-производственное объединение им. М. В. Фрунзе (ННПО), которое входит в «Концерн радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) — дочернюю структуру «Ростеха».
Требованиями в этих двух исках было указано досрочное прекращение правовой охраны товарных знаков по свидетельствам РФ с номерами 123217 и 452920 в отношении товаров девятого класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) в связи с их неиспользованием.
Товарный знак № 123217 относится к категории «радиостанции, радиоприемники, телевизоры, стереофонические усилители мощности, устройства охранной сигнализации», № 452920 — «антенны, аппаратура для дистанционного управления, коробки распределительные электрические, передатчики электронных сигналов…».
Ответчиком по другому иску стала ни много ни мало Micron Technology — американская транснациональная корпорация-миллиардер, хорошо известная рынку своей полупроводниковой продукцией: чипами памяти DRAM и NAND, флеш-памятью, SSD-накопителями, датчикам CMOS.
Требование было аналогичным: досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству РФ № 238464 в отношении товаров девятого класса МКТУ в связи с его неиспользованием. Категория товаров — «оборудование для обработки информации и ЭВМ, ПК и периферийные компьютерные устройства, полупроводниковые устройства, части и принадлежности к вышеуказанным товарам».
Последний из исков был подан к екатеринбургскому ЗАО «Микрон». С этой организацией связана компания «Мультиклет», занимающаяся развитием собственной процессорной архитектуры и разработкой оригинальных «многоклеточных» (а не многоядерных) процессоров.
Заявленное требование: досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству РФ № 343051 вследствие его неиспользования. Категория — волоконно-оптическая связь, информация по вопросам связи, передача сообщений…, услуги по предоставлению телефонной связи, факсимильная связь, электронная почта».
Представители «Микрона» уклонились от прямого ответа на вопросы CNews относительно того, почему компания озаботилась устранением с рынка схожих с его названием товарных знаков, если они все равно не используются; не появились ли у компании какие-то новые планы по продвижению своей марки.
«Это обычная практика защиты нематериальных активов», — прокомментировали ситуацию собеседники редакции.
Удача «Микрона»
На данный момент рассмотрение иска к ННПО в отношении товарного знака по свидетельству № 452920 все еще продолжается. По свидетельству № 123217 разбирательство в суде первой инстанции завершено, и служители Фемиды встали на сторону зеленоградского «Микрона» — его требования удовлетворены.
В обоснование этих требований «Микрон» указал, что ННПО свой товарный знак не использует в течение трехлетнего периода, предшествующего предъявлению искового заявления. Ответчик доказать обратное не смог.
В судебных документах говорится, что истец был заинтересован в прекращении правовой охраны спорного товарного знака ННПО, поскольку осуществляет свою деятельность в рамках производства чип-модулей, в том числе послепродажного обслуживания. В рамках осуществления своей деятельности, а также вспомогательных работ в сфере создания и разработке микрочипов «Микроном» планируется выпуск различного вида наукоемкого оборудования, относящегося к товарам девятого класса МКТУ.
Из судебного решения можно заключить, что именно товарный знак ННПО был препятствием для регистрации «Микроном» собственного товарного знака. На данный момент у АО «Микрон» зарегистрированного Роспатентом товарного знака нет
В суде зеленоградское предприятие указало, что 24 мая 2019 г. подало заявку № 2019724603, но уведомлением Роспатента от 18 января 2020 г. ему было отказано. Заявленное на регистрацию обозначения («micron») оказалось сходно до степени смешения с товарным знаком ответчика в отношении однородных товаров девятого класса МКТУ.
Представители КРЭТа в разговоре с CNews подтвердили, что оба товарных знака ННПО с наименованием «Микрон» не используются более шести лет, и их использование не планируется в будущем.
«Продукция с данными товарными знаками — радиоприемник под маркой “Микрон” — снята с производства, — сообщили собеседники редакции. — Поэтому предприятие не планирует отстаивать свои права данные товарные знаки и оспаривать решения о досрочном прекращении правовой охраны этих знаков».
Поражение «Микрона»
В ходе разбирательств по двум оставшимся искам удача оказалась не на стороне «Микрона». Исковое заявление к Micron Technology было компании возвращено. Изначально заявление оказалось подано с некоторыми нарушениями, поэтому оно было оставлено без движения, после чего «Микрон» пропустил сроки устранения нарушений.
Что же касается иска к екатеринбургскому ЗАО «Микрон», то оно было официально оставлено без рассмотрения, и как можно заключить из судебного решения, тоже по причине плохой ориентации юристов зеленоградского «Микрона» в установленных законом процессуальных сроках тех или иных действий.
Судом было установлено, что обязательная попытка урегулировать спор во внесудебном порядке была предпринята истцом в 2020 г., и к моменту подачи иска срок давности уже вышел.
Собирается ли зеленоградский «Микрон» предпринять повторные попытки прекратить действия товарных знаков Micron Technology и ЗАО «Микрон», в компании CNews сообщить не смогли.
Modus operandi: лобовая атака
Представитель екатеринбургского ЗАО «Микрон», гендиректор и соучредитель «Мультиклета» Борис Зырянов сообщил CNews, что его организация свой товарный знак в отношении продукции по 38 классу МКТУ использует.
При этом истец, в его понимании, действовал без намека на дипломатию. «Зеленоградский Микрон, к сожалению, предпринял попытку “отжать” эдаким нахрапом, чтобы мы (с чего вдруг?) сами отказались, — говорит Зырянов. — Предложили бы договорные решения, мы пообсуждали бы, если им надо для каких-то услуг».
В этой связи стоит отметить, что в досудебном разбирательстве с ННПО «Микрон» тоже пытался договориться лишь формально. В судебных документах отмечается, что «в ответ на обращение истца о досудебном урегулировании спора, научно-производственное объединение направило в адрес общества “Микрон” письмо от 29 апреля 2021 г. с предложением заключить договор об отчуждении товарного знака, ответа на которое в адрес ответчика не поступало».
При этом из судебных документов также следует, что «Микрон» поступление в его адрес каких-либо предложений от ННПО отрицает. «Истец направил 16 апреля 2021 г. в адрес ответчика предложение об отказе от права на товарный знак. Неполучение ответа на адресованное правообладателю спорного товарного знака предложение о досудебном урегулировании спора послужило основанием для обращения общества “Микрон” в суд».