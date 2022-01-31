FineReader и другие знаменитые продукты Abbyy перестали быть российским ПО

Вышедшая на международный уровень российская софтверная компания-миллиардер Abbyy удалила почти все свои продукты из Реестра отечественного ПО при Минцифры. Предположительно она передала права на них своим американским юрлицам.

Уход Abbyy из реестра

Из Реестра отечественного ПО при Минцифры была удалена большая часть продуктов основанной в России компании Abbyy, которая сегодня позиционирует себя в качестве ведущего мирового разработчика решений в области интеллектуальной обработки информации и анализа бизнес-процессов.

Сведения об исключении 17 программ фигурируют в приложении к протоколу заседания экспертного совета при реестре от 17 января 2022 г. Ретроспективный анализ документов показывает, что еще три продукта были удалены в конце 2021 г.

В числе потерь реестра — программа для распознавания текста Abbyy FineReader, ПО для потокового ввода данных Abbyy FlexiCapture, сканер визиток Abbyy Business Card Reader, решение для создания снимков областей экрана Abbyy Screenshot Reader, ПО для создания мобильных приложений Abbyy Mobile OCR Engine и др.

Представители Abbyy сообщили CNews, что удаления произошли по заявкам самих же разработчиков. «Мы постоянно следим за актуальностью продуктов компании, входящих в реестр отечественного ПО, и регулярно сами уведомляем оператора реестра об изменениях, что и произошло в данном случае, — отмечают собеседники редакции. — Мы исключили продукты, которые более не соответствуют требованиям реестра. Компания по собственной инициативе подала заявку об исключении продуктов, что предусмотрено правилами реестра. В реестре находится ряд продуктов, например, Abbyy Intelligent Search, Abbyy Lingvo».

Abbyy удалила свои продукты из реестра российского ПО

Также представители компании отметили, что Abbyy продолжает расширять свое присутствие на международном рынке и диверсифицирует активы в соответствии с ключевыми регионами присутствия. «Развитие продаж компании на международном рынке позволяет нам инвестировать в новые направления и технологии и, как следствие, предоставлять все больше квалифицированных рабочих мест инженерам наших R&D центров в России, развивать исследовательскую деятельность и поддерживать образование в стране».

Возможная подоплека

Источник, хорошо знакомый с деятельностью Abbyy, рассказалTAdviser, что Abbyy передала права на продукты своим американским юрлицам. Это касается тех продуктов, которые она продвигает на глобальном рынке.

Владельцы Abbyy — и физлица, и фонды — заинтересованы в повышении акционерной стоимости компании, пояснил собеседник издания. Права на продукты — это один из активов, влияющий на общую стоимость компании, и при его оценке, особенно в случае с глобальными бизнесами, учитывается, в том числе, юрисдикция нахождения правообладателя продуктов.

На цену косвенно влияет политика, говорит источник: все активы, которые находятся в России, имеют некий дисконт на мировом рынке. Поэтому перевод прав на продукты в американскую юрисдикцию повышает стоимость этих активов, заверяет источник.

Кому продукты принадлежали в России

Правообладателем удаленных продуктов в реестре было указано ООО «Аби продакшн», зарегистрированное в Москве в декабре 2006 г.

По данным ЕГРЮЛ, оно примерно на 99,9% принадлежит кипрской структуре «Аби плс». Еще порядка 0,1% записано на «Аби девелопмент инк» (США). Гендиректором заявлен Вадим Терещенко.

По сведениям «Контур.фокуса», по итогам 2020 г. выручка «Аби продакшн» составила 5,4 млрд руб. с приростом этого показателя на 83% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль оказалась на уровне 1,9 млрд руб.

С мая 2021 г. крупнейшим акционером Abbyy выступает американский фонд Marlin.

Специфика и масштабы бизнеса Abbyy

Основанная в России в 1989 г. компания Abbyy занимается разработкой технологий оптического распознавания документов и ввода форм, а также прикладного лингвистического ПО.

Основателем Abbyy является Давид Ян. Изначально компания называлась BIT Software. На момент основания бизнеса Ян был студентом четвертого курса Московского физико-технического института (МФТИ, «Физтех»). Сооснователем компании выступилАлександр Москалев. Предприятие было переименовано в Abbyy в 1997 г.

Головные офисы Abbyy расположены в Москве, в Северной Америке (Милпитас, Калифорния) и Европе (Мюнхен, Германия), региональные — вАвстралии, Великобритании, Франции, Испании и Японии, а также на Украине, Тайване и Кипре. В компании работает свыше 1 тыс. сотрудников.

На корпоративном рынке России Abbyy известна в первую очередь как разработчик решений в области потокового ввода документов и данных.

Заказчиками Abbyy являются российские и международные компании из банковской, энергетической, нефтегазовой, телекоммуникационной и других отраслей, а также из государственного сектора. Среди них Сбербанк,Альфа-банк, Райффайзенбанк, ВТБ, страховая компания Allianz, СК «Согласие», «Транснефть», МРСК Сибири, «Востокгазпром», «КЭС холдинг», СИБУР, МТС, Tele-2,НИЯУ МИФИ, Федеральная налоговая служба, Государственная Дума, ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (ЕГЭ) и др.