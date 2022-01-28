Российский крупный бизнес взбунтовался против расширения «закона Яровой»

Минцифры намерено расширить действие «закона Яровой», которому следуют операторы связи, и на технологические сети крупных компаний. Такие сети есть у «Лукойла», РЖД и др. Инициативу раскритиковал Российский союз промышленников и предпринимателей, заявив, что это приведет к гигантскому росту расходов компаний. С Союзом полностью согласна и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий.

Идея Минцифры российским компаниям не нравится

Комиссия по связи и информационным технологиям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) выдала отрицательный отзыв о поправках, расширяющих сферу применения «закона Яровой». Они были разработаны Минцифры еще в 2020 г., но пока не были рассмотрены Госдумой.

Как пишет «Коммерсант», свое заключение Комиссия направила в виде письма лично главе комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну. Письмо отправил президент РСПП Александр Шохин.

Поправки, раскритикованные РСПП, касаются закона «О связи» и предлагают расширить действие «закона Яровой» на технологические сети компаний. К ним относятся телекоммуникационные сети, которые не используются для непосредственного предоставления услуг связи. Они применяются, к примеру, с целью обеспечения производственной деятельности организаций и управления технологическими процессами на производстве.

В России технологическими сетями владеют многие представители крупного бизнеса. В частности, они есть в распоряжении «Лукойла», РЖД и «Газпрома», а также «Норильского никеля» и т. д.

Российский бизнес встретил инициативу Минцифры в штыки

Представители РСПП уверены, что изменения, предлагаемые поправками повлекут за собой колоссальный рост расходов крупных предприятий, поскольку, чтобы следовать этому закону, им придется вложить немало средств в модернизацию собственных сетей. Также, с их слов, децентрализованная структура технологических сетей будет мешать сбору всех данных в единую базу.

РСПП объединяет компании крупного и среднего бизнеса. В него входят, помимо прочих, операторы связи «Мегафон», Tele2, «Вымпелком» (бренд «Билайн») и интернет-гигант «Яндекс».

Требование «закона Яровой»

«Закон Яровой», он же «пакет Яровой» представляет собой список поправок к закону «О связи», подготовленный депутатом Ириной Яровой и действующий в России с 1 июля 2018 г. Эти изменения заставили работающих на территории России операторов связи хранить многотерабайтные объемы пользовательского трафика. Они вынуждены сохранять записи их разговоров и SMS-сообщения, а также весь отправляемый абонентами медиаконтент. Делается это для того, чтобы спецслужбы могли в любое время получить доступ к этим данным.

Необходимость следовать новой букве закона увеличило капитальные затраты операторов на 10-20% в год, согласно статистике консалтинговой компании PwC. По подсчетам самих операторов, выполнение требований «пакета Яровой» обходится им в миллиарды рублей.

Что меняет законопроект

Документ, против которого выступил РСПП, был внесен на рассмотрение в Госдуму, как сообщал CNews, еще в апреле 2021 г. Спустя почти год он так и не добрался до первого чтения.

Если поправки добавят в закон «О связи», то владельцам технологических сетей, придется в течение трех лет хранить все без единого исключения сообщения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео или иных сообщений лиц, использующих данные сети. При этом храниться все эти гигантские объемы информации должны строго на территории России.

Также владельцы технологических сетей связи, имеющих номер так называемой «автономной системы» (ASN, специальный номер, предоставляемый крупным компаниям для маркировки их автономных сетей в интернете), должны будут передавать правоохранительным органам информацию о своих пользователях и переданных ими сообщениях. Под автономной системой в данном случае подразумевается отдельно взятая IP-сетей и роутером, управление которой обеспечивается одним или несколькими операторами, располагающими единой политикой маршрутизации с интернетом. Номера ASN выдаются не только крупным компаниям, но также интернет-провайдерам.

Рассмотрения не избежать

Несмотря на то, что законопроект был внесен в Госдуму почти два года назад и до сих пор не дошел до первого чтения, Минцифры все еще считает, что он будет рассмотрен. Как сообщили «Коммерсанту» в комитете Госдумы по информполитике, депутаты ознакомятся с ним в апреле 2022 г.

Также в настоящее время ведется прием поправок к законопроекту. Он продлен до февраля 2022 г.

РСПП своего мнения не меняет

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей уже высказывал свое отрицательное мнение по поводу инициативы Минцифры. В августе 2020 г. он озвучивал опасения, что изменения станут причиной роста расходов крупных компаний.

Тогда же РСПП заявил, что принятие поправок к закону «О связи» и обязанность компаний следовать новым правилам, может нарушить их технологические процессы и даже снизить уровень их безопасности.

В Союзе подчеркнули, что считают недопустимым и нецелесообразным распространение подобных требований, которым уже подчиняются российские операторы сетей связи общего пользования, на владельцев технологических сетей. Данное мнение РСПП подкрепил тем, что эти сети имеют разную архитектуру, плюс в составе технологических сетей могут присутствовать специализированные технологии и аппаратные средства связи, используемые в производственных процессах.

АПКИТ тоже против

Мнение РСПП относительно подготовленных Минцифры поправок полностью поддерживает и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). Свое отрицательное заключение относительно законопроекта организация выдала в августе 2021 г.

В состав АПКИТ входят многие крупные ИТ-компании, в том числе и иностранные. В их числе Google, «Крок», «Лаборатория Касперского», «ЛАНИТ» и др.

Свое видение ситуации АПКИТ выразила в письме Александру Хинштейну. В нем сказано, что принятие законопроекта приведет к значительным дополнительным затратам компаний и попутно негативно отразится на реализации нацпрограммы «Цифровая экономика».

АПКИТ также уверена, что принятие поправок будет на руку иностранным производителям оборудования, и этого на фоне взятого Россией курс на повсеместное импортозамещение. «В случае принятия законопроекта, государство в очередной раз (как и в случае с “законом Яровой”) простимулирует спрос на импортное оборудование за счет средств российского бизнеса или простимулирует обращение к зарубежным провайдерам хостинга/CDN», – говорится в письме.

Аналитик MForum Analytics Алексей Бойко сообщил «Коммерсанту, что инициатива Минцифры по расширению сферы влияния «закона Яровой» может быть нужна российским властям, чтобы «получать больше данных о реальных показателях производства». Он также полагает, что подготовка компаниями своих сетей к требованиям законопроекта потребует «немало времени и инвестиций».

Алексей Бойко подчеркнул, что цель проекта совершенно непонятна, «если только не брать в расчет желание производителей серверов для хранения данных заставить компании закупать ненужное им оборудование».