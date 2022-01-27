Путин вступился за криптовалюты, а Минфин написал для россиян правила обращения с биткоинами

Владимир Путин прокомментировал стремление Центробанка запретить криптовалюты в России заявил о преимуществах России в криптосфере и, в частности, в майнинге. Правительство негативно относится к идее регулятора о запрете. Путин предложил обеим сторонам провести дискуссии и прийти к общему решению. Попутно Минфин подготовило свод правил, по которым в случае легализации криптовалюты будет работать этот рынок.

Угроза запрета криптовалют почти миновала

Вероятность полной блокировки криптовалют в России, предложенной Центробанком в январе 2022 г. и спровоцировавшее стремительное обесценивание биткоина, значительно снизилась. Президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с членами Правительства, в рамках которой прокомментировал позицию регулятора в отношении виртуальных денег.

Глава государства заявил, что в сфере криптовалют Россия располагает целым рядом конкурентных преимуществ перед другими государствами, в особенности в майнинге. Со слов Владимира Путина, к ним относятся «профицит электроэнергии» и «хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры».

Владимир Путин подчеркнул, что Банк России «не стоит на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности (в криптосферу – прим. CNews)». Тем не менее, в опубликованном регулятором докладе говорится именно о тотальном запрете в стране всего, что в той или иной степени связано с криптовалютой.

Владимир Путин считает, что России выгоден криптомайнинг

С позицией Центробанка в корне не согласно российское Правительство. Оно выступает за легализацию криптовалют на территории России. В частности, такое мнение высказал глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Минэкономразвития России заявило, что майнинг следует признать предпринимательской деятельностью и выделить ему отдельный код в ОКВЭД («Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»), а также проработать все аспекты налогообложения. Позицию ведомства разделяют Госдума и Минэнерго.

В рамках видеоконференции Владимир Путин попросил Центробанк и Правительство прийти к единому решению по вопросу криптовалют. «Я бы просил и Правительство России и Центральный банк в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению и просил бы вас эту дискуссию в ближайшее время провести, а потом сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты», – сказал Президент России.

Новые правила обращения с криптовалютой

Российское Министерство финансов, выступающее за легализацию криптовалют, подготовило свод правил по обращению с ними, пишет РБК. В настоящее время это лишь общая их концепция.

Минфин предлагает ввести как минимум два обязательных правила, и первое из них подразумевает включение в криптооперации банков в качестве посредников, то есть все движения криптоденег должны проходить через них. Из этого вытекает второе правило – обязательная идентификация держателей криптокошельков с попутным их разделением на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Свои предложения Минфин направил зампреду Правительства Дмитрию Чернышенко. Представители его аппарата подтвердили получение документа.

Вероятность легализации биткоина и других токенов в России пока сохраняется

По мнению Минфина, запрет криптовалют или отсутствие их регулирования в России является нецелесообразным и может привести к ряду негативных последствий. К ним ведомство отнесло дестабилизацию отрасли и рост доли теневой экономики. В качестве дополнительного примера ведомство привело невозможность правоохранительных органов эффективно реагировать на те или иные преступления, связанные с криптовалютой.

«Полностью запретить сегмент операций, связанных с оборотом криптовалюты, невозможно. Установив правила оборота и предусмотрев меры контроля, можно минимизировать угрозу стабильности финансовой системы и снизить использование криптовалют в противоправных целях. Регулирование криптовалют также должно привести к увеличению доходов бюджета, так как появятся новые субъекты, уплачивающие налоги и страховые взносы, считают в министерстве», – указано в письме Минфина Дмитрию Чернышенко.

Идеи Минфина

Минфин предлагает разрешить операции с криптовалютой и физлицам, и юрлицам. Им будет необходимо открыть электронный кошелек в банке и пройти полную идентификацию, плюс физлица поделятся на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Вторым придется проходить различные тесты для допуска к операциям со сложными инструментами.

В качестве примера Минфин привело швейцарский криптопроект Aximetria. Одно из его обязательных правил – это предоставление пользователем подробнейшей информации о своей личности. В частности, сервис запрашивает ФИО, дату рождения, адреса электронной почты и проживания, номера счета и карты в банке, а также паспортные данные, номер телефона и даже фотографию. Более того, пользователю даже придется поделиться с сервисом CVC-кодом своей карты, хотя предоставление его третьим лицам, как известно, является грубым нарушением базовых принципов безопасности при владении картой.

Посредниками в операциях с криптовалютами Минфин предлагает назначить банки с универсальными лицензиями. В список их обязанностей войдут «контроль и отслеживание операций с криптовалютами, выявление операций, проводимых в целях незаконной деятельности, идентификация клиентов, хранение информации о сделке в течение как минимум пяти лет, предоставление данных по запросам в ЦБ, Росфинмониторинг, ФНС, следственные органы и т.п., банковское обслуживание участников сделки (клиента и оператора обмена цифровых валют)», пишет РБК.

Надзорные функции министерство считает необходимым распределить между несколькими ведомствам – Центробанком Росфинмониторингом, ФНС, Минцифры, Генпрокуратурой и самим Минфином.

Для отслеживания нелегальных криптоопераций Минфин предлагает использовать систему «Прозрачный блокчейн», базирующуюся на искусственном интеллекте. Создать ее еще летом 2020 г. предложил Росфинмониторинг.

В дополнение к перечисленному Минфин предложил допустить на российский рынок иностранные криптобиржи, но лишь после выполнения ряда требований. В частности, им придется открыть свое представительство в России. Однако это никоим образом не коснется бирж из стран, в которых есть льготные налоговые режимы. Им Минфин предлагает закрыть доступ к российскому рынку.

Также Минфин считает необходимым создать в России операторов обмена цифровых валют. По данным РБК, они будут «обладать базовыми правами и работать по модели p2p-обменника (между физлицами) или иметь универсальные права и работать по модели биржи». Стать такими операторами смогут юрлица, «осуществляющие операции с денежными средствами в соответствии с антиотмывочным законодательством и внесенные в реестр ЦБ».

ФСБ на стороне майнеров

По информации Минфина, за регулирование, а не за запрет криптовалют выступает и Федеральная служба безопасности России (ФСБ). Внедрение правил обращения с токенами позволит создать в России «равовые и технологические инструменты для получения информации от криптобирж и криптообменников о регистрационных данных их пользователей в целях установления конечных бенефициаров».

ФСБ видит в регулировании криптовалют еще одно преимущество перед полным их запретом. Это возможность ареста, конфискации или просто блокировки виртуальных денег в кошельках пользователей, если они поступят в них «с использованием запрещенных инструментов».