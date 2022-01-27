На ИТ-систему контроля гособоронзаказа потратят 1,8 млрд руб, но ее создание притормозили депутаты

Федеральный бюджет потратит 1,8 млрд руб. на создание информационно-аналитической системы сопоставления цен на однородные товары для государственного оборонного заказа. Систему создает ФАС, подрядчиком является структура «Ростеха». Однако создание системы затянулось из-за Госдумы, которая пока приняла необходимый законопроект только в первом чтении.

Затраты на создание ИТ-системы гособоронзаказа

Федеральный бюджет в период до 2024 г. выделит 1,78 млрд руб. на создание и функционирование информационно-аналитической системы сопоставления цен на однородные товары (работы, услуги) для государственного оборонного заказа (ИАС ГОЗ). Это следует из актуальной версии федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика» (документ имеется в распоряжении CNews).

Курированием создания и работы системы занимается Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Целью создания ИАС ГОЗ заявлено обеспечение автоматизации деятельности ФАС по регулированию цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу.

Для чего нужна новая ИТ-система

В системе должны быть обеспечены возможность автоматизированного контроля и сопоставления информации о составе изделия, приведенной в конструкторской документации, с заявленными данными в обосновании цены, возможность анализа данных из конкурсной документации госзаказчиков на предмет соответствия рыночным ценам путем использования механизмов распознавания, лингвистической обработки и анализа документов, формирование и ведение каталога товаров, работ и услуг для целей сопоставления цен на однородные товары.

На ИТ-систему контроля гособоронзаказа потратят 1,8 млрд руб., но ее создание притормозили депутаты

Также ИАС ГОЗ должна поддерживать обработку документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. Кроме того, должна поддерживаться возможность загрузки, хранения и анализа стандартных форм отчетности для ФАС (форма 1-ГОЗ).

Кто разрабатывает информационную систему гособоронзаказа

Разработчиком ИАС ГОЗ является компания «РТ-проектные технологии» — «дочка» госкорпорации «Ростех». Компания является единым исполнителем работ по созданию Единой информационной системы в сфере госзакупок (ЕИС «Закупки»), а также разработчиком и оператором единого агрегатора торговли «Березка» — федерального информационного ресурса, обязательного для использования органами власти исполнительной власти при осуществлении закупок малого объема.

Оператором ЕИС «Закупки» является Федеральное казначейство, находящееся в ведении Министерства финансов. Минфин также выступает организатором процедуры госзакупок, тогда как ФАС выступает в роли регулятора законности соответствующих процедур.

С 2017 г. Минфин формирует в рамках ЕИС «Закупки» каталог товаров, работ и услуг (КТРУ). В 2020 г с помощью данного каталога осуществлялось порядка 20% госзакупок. ИАС ГОЗ должна стать аналогом ЕИС «Закупки» в рамках гособоронзаказа.

Затянувшейся законопроект

Для работы системы необходимо внесение изменений в закон «О государственном оборонном заказе». Соответствующий законопроект в 2020 г. был разработан Правительством и одобрен Государственной думой в первом чтении, однако дальнейшее рассмотрение документа затянулось. Также в 2020 г. был разработан проект постановления Правительства о требованиях к ИАС ГОЗ, который тоже не был утвержден.

Согласно законопроекту, сведения о товарах, работах, услугах, поставляемых в рамках гособоронзаказа, в ряде случаев не подлежат опубликованию в ИАС ГОЗ. К таковым относятся сведения, предназначенные для обеспечения Службы внешней разведки средствами разведывательной деятельности, обеспечения органов Федеральной службы безопасности (ФСБ) средствами контрразведывательной деятельности и борьбы с терроризмом, разработки, испытаний, производства, разборки и утилизации ядерных боеприпасов и ядерных зарядов, обеспечения их надежности и безопасности на всех стадиях жизненного цикла, поддержания базовых и критических технологий на всех стадиях жизненного цикла ядерных боеприпасов, ядерных зарядов, в том числе обеспечения ядерной и радиационной безопасности, формирования государственного запаса специального сырья и делящихся материалов.

В ФАС на вопрос CNews о текущем статусе работ в рамках ИАС ГОЗ ответить не смогли.