«Вконтакте» и «Госуслуги» стали первыми социально значимыми сайтами, куда можно попасть при нулевом балансе

Власти начали составлять новый список социально значимых ресурсов, доступ к которым возможен при нулевом и даже отрицательном балансе. Первыми в него вошли «Госуслуги» и соцсеть «Вконтакте». Предыдущий экспериментальный перечень состоял из почти 400 сайтов, и операторы связи были очень недовольны его размерами.

Бесплатная соцсеть для россиян

Портал госуслуг и социальная сеть «Вконтакте», принадлежащая холдингу VK (ранее Mail.ru Group) первыми вошли в новый список социально значимых интернет-ресурсов. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. До этого существовал перечень из почти 400 таких ресурсов, актуальный на время проведения эксперимента по проекту «Доступный интернет». Он завершился в декабре 2021 г.

Сайты были внесены в реестр по решению правкомиссии, созданной, как сообщал CNews, в конце декабря 2021 г. специально для определения перечня социально значимых сайтов. Главой комиссии назначен вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Данный факт означает, что все действующие на территории России операторы связи и интернет-провайдеры обязаны предоставить пользователям бесплатный доступ и к «Госуслугам», и к «Вконтакте». Подключиться к ним теперь можно даже при нулевом отрицательном балансе.

Требование распространяется как пользование ресурсами через мобильный или настольный браузер, так и через фирменные мобильные приложения.

Представители «Вконтакте» подтвердили CNews причисление соцсети к социально значимым ресурсам. «Мы убеждены, что социальные сети стали уже неотъемлемой частью нашей жизни и закрепили за собой статус социально значимого ресурса. Соцсети являются удобным и эффективным инструментом для коммуникаций, обучения, ведения собственного бизнеса, а также источником важной информации. Ежемесячная аудитория “Вконтакте” составляет более 70 млн пользователей Рунета. Поэтому предоставление бесплатного доступа к соцсети как к общественно значимому ресурсу является логичным и последовательным шагом для развития интернета и для цифровизации», – заявили они CNews.

Теперь для пребывания в «Вконтакте» больше не нужно платить провайдеру

Социальная сеть «Одноклассники», находящаяся, как и «Вконтакте», в собственности VK, в ближайшем будущем тоже может стать социально значимой. Об этом заявил в своем официальном Telegram-канале член правкомиссии и глава комитета Госдумы по информтехнологиям Александр Хинштейн.

«Договорились, что на следующем заседании комиссии обсудим возможность включения в перечень “Одноклассников”, а также определим список сайтов органов власти. Я сказал, что, как минимум, в перечень должны войти все конституционные органы», – написал депутат.

Хинштейн не стал уточнять, что послужило причиной добавления «Госуслуг» в список социально значимых ресурсов. Как в нем оказалась «Вконтакте», он все же объяснил. «В первый перечень СЗР (социально значимых ресурсов – прим. CNews) были включены “Госуслуги” и “Вконтакте”. Почему “Госуслуги” - понятно. Что касается ВК, то это не только одна из крупнейших отечественных соцсетей, но и «одно окно» для пользователей. Здесь уже размещено более 40 тыс. пабликов органов власти и госучреждений», – заявил Хинштейн.

Почему за «Вконтакте» больше не нужно платить

Возможность пользоваться «Вконтакте» и «Гоуслугами» при отсутствии денег на балансе является результатом выполнения предложения Президента России Владимира Путина. Еще в январе 2020 г. он озвучил идею проекта «Доступный интернет», предполагающего полностью бесплатный доступ к ряду веб-сайтов.

Пост Александра Хинштейна

Проект должен был заработать 1 марта 2020 г., но на тот момент не был готов законодательный базис. В итоге в марте 2020 г. запуск «Доступного интернета» был перенесен на неопределенный срок, хотя месяцем позже Минцифры инициировало эксперимент с бесплатным доступом россиян к социально значимым сайтам. В декабре 2020 г. он был продлен июня 2021 г., а затем – до 1 декабря 2021 г.

К августу 2020 г. власти разработали предварительный вариант правил внесения сайтов в список социально значимых. Параллельно велась подготовка законодательной базы. Законопроект, регулирующий работу проекта «Доступный интернет», прошел заключительное третье чтение в Госдуме в середине июня 2021 г. Через несколько недель его подписал Владимир Путин.

Первоначальный список и бунт провайдеров

В эксперименте, запущенном Минцифры в апреле 2020 г., участвовали пять крупнейших операторов связи, совокупно предоставляющих интернет 70% домохозяйств в России: «Ростелеком», МТС, «Вымпелком» (бренд «Билайн», «Мегафон» и «Эр-телеком холдинг» (бренд «Дом.ру»), а также несколько региональных операторов. Тем не менее, они не очень довольны необходимостью предоставлять своим абонентам бесплатный доступ к сайтам, так как это напрямую влияет на рост их издержек.

В сентябре 2020 г. операторы, принявшие участие в этом эксперименте, потребовали от властей компенсировать все расходы им расходы на проект. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подсчитал тогда, что за апрель-июнь 2020 г. размер недополученной операторами выручки достиг 191,6–220,2 млн руб. в зависимости от скорости доступа в Сеть.

В феврале 2021 г. операторы потребовали резко сократить первоначальный список социально значимых интернет-ресурсов, актуальный на период проведения эксперимента. Он был составлен весной 2020 г. и включал свыше 370 сайтов.

Перечень разделен на 19 категорий – от социальный сетей и интернет-медиа до сервисов доставки и многочисленных новостных агрегаторов. В списке числились «Вконтакте», «Одноклассники», «Гисметео», «Яндекс», образовательные порталы, облачные сервисы, медицинские порталы и интернет-аптеки, посвященные спорту сайты и т. д.