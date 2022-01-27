Гигантский госпроизводитель «железа» под «закон Яровой» из-за медлительности лишился крупных контрактов с ФСИН

Совместное предприятие «Ростеха» и «Ростелекома» с многомиллиардной выручкой задержала 300-миллионные поставки серверов и СХД в структуру ФСИН, вследствии чего госзаказчик разорвал с ней контракты в одностороннем порядке. Компанию такое развитие событий не устроило, и она подала иски в суд.

Разрыв контрактов с ФСИН

Как выяснил CNews, дочерняя структура «Ростеха» и «Ростелекома», компания «Национальные технологии» осталась без двух крупных госконторактов с Главным центром инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Один из них на 211,4 млн руб. касался поставки центру серверов, второй на 94,6 млн руб. — поставки Систем хранения данных (СХД). Общая сумма разорванных договоренностей составляет 306 млн руб.

Первый из контрактов был подписан сторонами по итогам тендера, который госзаказчик объявил 25 августа 2021 г. в формате электронного аукциона со стартовой ценой лота в 214,66 млн руб. Конкуренцию победителю безуспешно пытались составить компании «Е-солюшн» и «Феникс».

Меньший из контрактов был подписан по итогам тендера, который госзаказчик объявил 9 августа 2021 г. в формате электронного аукциона со стартовой ценой лота в 96 млн руб. Список оставшихся не у дел конкурентов — тот же.

ФСИН разорвала с «дочкой» « Ростеха » контракты на поставку серверов и СХД

Обе поставки «железа» должны были завершиться до 31 января 2022 г. Однако, как следует из карточек контрактов, 29 декабря 2021 г. заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по линии серверов, а 30 декабря — по линии СХД. Официально соглашения были разорваны 11 января 2022 г. Причина в обоих случая указана одна и та же: «неоднократное нарушение сроков поставки».

Поставщик, по всей видимости, действиями заказчика остался недоволен. Как следует из картотеки арбитражных судов, 17 января 2022 г. он подал в Арбитражный суд Москвы к структуре ФСИН два иска. Один — «о взыскании 23,1 млн руб. и о неимущественном требовании», второй — «о признании недействительным заключения экспертизы от 28 декабря 2021 г. № 431, признании недействительным решения от 30 декабря 2021 г. об одностороннем отказе от исполнения контракта, об обязании принять товар».

В контексте того, что «Национальные технологии» и центр ФСИН никакие другие контракты, кроме рассматриваемых выше, не связывают, и с учетом приведенной даты отказа заказчика от исполнения, второй иск определенно касается контракта на 94,6 млн руб. В этой связи логично предположить, что первый касается серверного контракта на 211,4 млн руб. Ближайшие заседания суда для рассмотрения исков состоятся 17 февраля и 24 марта 2022 г.

На момент публикации данного материала представители «Национальных технологий», ФСИН и «Ростеха» прокомментировать CNews ситуацию не смогли. В том числе заказчик и поставщик не прояснили вопросы о том, чем именно были вызваны задержки поставок, была ли передана во ФСИН и принята ведомством какая-либо техника, успел ли исполнитель получить какие-нибудь деньги за работу.

Чем это грозит «дочке» «Ростеха»

Помимо финансовых издержек срыв госконтракта может привести к попаданию «Национальных технологий» в реестр недобросовестных поставщиков. Такое решение может принять ФАС.

Для компании это будет означать невозможность в течение двух лет участвовать в закупках госорганов, которые регулируются законом 44-ФЗ (потому что закупка центра ФСИН осуществлялась именно по этому закону). Правда, это никак не ограничит ее возможное участие в закупках компаний с госучастием, которые регулируются законом 223-ФЗ.

По состоянию на 27 января 2022 г. сведений о «Национальных технологиях» в реестр недобросовестных поставщиков внесено не было.

Какое «железо» требовалось ФСИН

Как следует из ТЗ более крупного тендера, центр ФСИН намеревался получить 12 серверов с использованием двух 28-ядерных процессоров стандартной архитектуры х86-64 с тактовой частотой не ниже 2,4 ГГц.

Конкретная марка серверов в документах прописана не была. Судя по карточке контракта, «Национальные технологии» предложили заказчику Yadro Vegman S220 российской компании «Ядро» (ООО «КНС групп»; входит в подконтрольный Алишеру Усманову «ИКС холдинг»).

Что касается СХД, то заказчику требовалось четыре многомодульных системы, состоящих из контроллеров и дисковых полок. Вендор также не был прописан. Поставщик предложил Tatlin.Unified «Ядра».

Последнее обстоятельство примечательно тем, что «Национальные технологии» известны как производитель собственных модульных СХД «Купол». В то же время и с продукцией «Ядра» компания знакома не понаслышке, потому что до июля 2019 г. она частично принадлежала именно этой организации, и «Купол» разрабатывался под ее эгидой.

Почему выбор «Национальных технологий» пал не на «Купол», а на Tatlin.Unified, представитель компании объяснить CNews не смог. Возможно причина в том, что продукция «Ядра» сейчас включена в реестр российского «железа» при Минпромторге, на который при закупках обязаны ориентироваться госведомства и отчасти компании с госучастием, а продукция «Национальных технологий» — нет (раньше была).

Масштабы и специфика бизнеса «Национальных технологий»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Национальные технологии» было зарегистрировано в октябре 2017 г. Гендиректором организации выступает Константин Юнов, бывший заместитель главы входящего в «Ростех» «Национального центра информатизации».

Выпуск СХД «Купол» ранее позиционировался компанией как создание продукции для исполнения так называемого «закона Яровой» — федерального закона ФЗ-374 «О противодействии терроризму». Согласно требованиям внесенных в него поправок из «пакета Яровой», с 1 июля 2018 г. все операторы связи и интернет-провайдеры обязаны хранить все телефонные разговоры и переписку пользователей в течение шести месяцев, а сообщения, передаваемые через Глобальную сеть, — в течение 30 дней. Закон также предусматривает обязанность операторов в течение пяти лет ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15%.

Выход «Ядра» из состава учредителей «Национальных технологий» и получение 49% долей подконтрольной «Ростелекому» структурой произошли в июле 2019 г.

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2020 г. выручка компании составила 6,9 млрд руб. при показателе чистой прибыли в 414,3 млн руб. Госконтрактов у организации практически нет (три штуки, два из которых фигурируют в этом материале).