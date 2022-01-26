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Качество сборки самолетов «МиГ» будет контролировать российский искусственный интеллект

Для контроля качества деталей самолетов «МиГ» станет использоваться цифровая система на основе искусственного интеллекта. Программную платформу еще только предстоит выбрать, однако самолетостроительная корпорация настаивает на том, что она должна быть российской.

Контроль качества «МиГ»

Как выяснил CNews, российская самолетостроительная корпорация «МиГ» намерена обзавестись системой так называемого неразрушающего контроля качества своей авиационной техники. Она станет представлять собой комплекс аппаратно-программных средств на основе цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта.

С помощью системы будут контролироваться полуфабрикаты, заготовки, сварные швы деталей и сборочных единиц техники. Качество элементов станет распознаваться в автоматизированном режиме.

Опытной пилотной площадкой для использования новой системы станет Луховицкий авиационный завод им. П. А. Воронина (ЛАЗ) — филиал «МиГ». Действующая на нем обычная система использует методы акустического, магнитопорошкового, капиллярного, рентгенографического контроля.

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«МиГ» станет оценивать качество деталей самолетов с помощью ИИ

В случае успеха проекта система может быть тиражирована на различных предприятиях «Объединенной авиастроительной корпорации», в контур управления которой помимо «МиГ» входят авиационные компании «Сухой», «Туполев» и др.

Как выбирают разработчика системы

Тендер на выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по созданию, верификации и внедрению системы контроля качества был объявлен корпорацией «МиГ» 27 декабря 2021 г. в формате конкурса в электронной форме. Начальная максимальная цена договора выставлена на уровне 62,5 млн руб.

Заявки от претендентов принимались до 25 января 2022 г. Подведение итогов намечено на 8 февраля. Будущему подрядчику предстоит выполнить все необходимые работы в срок, не превышающий 14 месяцев с момента подписания договора. Непосредственное создание и внедрение самой системы сможет начаться только после завершения НИР.

Программная платформа будет российской

В соответствии с техзаданием на НИР, исполнителю проекта нужно будет исследовать и провести сравнительный анализ технологий неразрушающего контроля на предприятиях авиационной отрасли России и развитие тематических цифровых технологий на мировом уровне.

Также заказчик НИИ ожидает от подрядчика исследования возможности модернизации существующих на российских авиационных предприятиях технологий неразрушающего контроля с целью их адаптации под цифровые технологии.

При этом, несмотря на стремление корпорации «МиГ» учесть мировой опыт, в ТЗ четко прописано, что исполнитель НИР должен будет «исследовать и определить отечественную программно-аппаратную платформу, обеспечивающую создание и функционирование системы».

Специфика деятельности «МиГ»

«МиГ» позиционирует себя в качестве «субъекта военно-технического сотрудничества» и ведущей российской промышленной корпорации по разработке, производству, продаже и логистической поддержке авиационной техники».

На своем сайте организация сообщает, что она стала первым отечественным производителем авиационной техники, объединившим в рамках единой юридической структуры профильные организации, обеспечивающие все элементы жизненного цикла производимых летательных аппаратов — от разработки концепции, эскизного и рабочего проектирования, постройки опытных образцов и их испытаний до маркетинга, серийного производства и технической поддержки в процессе эксплуатации, а также обучения летного и инженерно-технического состава.

Продуктовый ряд корпорации «МиГ» включает истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолеты, в том числе истребители унифицированного семейства «МиГ-29К/КУБ», «МиГ-29М/М2» и новейший «МиГ-35», а также учебно-тренировочную технику и легкие самолеты общего назначения.

«МиГ» является официальным головным поставщиком Министерства обороны. Самолеты этой марки составляют основу истребительной авиацииВооруженных сил России. Правительство осуществляет целевое финансирование приоритетных направлений деятельности корпорации из бюджета страны.

Денис Воейков

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