Создателя российских суперкомпьютеров отпустили из-под ареста под подписку о невыезде

Многострадальному основателю «Т-платформ» Всеволоду Опанасенко, арестованному 34 месяца назад и успевшему без малого год провести в СИЗО, заменили домашний арест на подписку о невыезде. За время полного ограничения свободы по уголовному делу он оказался в центре многочисленных гражданских разбирательств и фактически лишился бизнеса.

Опанасенко на свободе

Как стало известно CNews, арестованному в конце марта 2019 г. основателю суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволоду Опанасенко заменили домашний арест на подписку о невыезде. На свободе он оказался 25 января 2022 г.

Об этом редакции рассказали два источника на рынке, хорошо знакомые с ситуацией. По словам одного из них, изменение меры пресечения произошло в связи с истечением (причем, еще в декабре 2021 г.) предельных сроков содержания под стражей подозреваемого в преступлениях человека в ходе расследования.

В этой связи отметим, что статья 109 уголовно-процессуального кодекса России «Сроки содержания под стражей» написана не самым легким для интерпретации языком. Начинается она с утверждения, что «содержание под стражей при расследовании преступлений не может превышать двух месяцев». Однако в последующих разделах статьи приводятся множественные обоснования для продления этого срока — до 12, 18 и более месяцев.

В итоге Опанасенко провел под стражей почти 34 месяца. Прежде чем он оказался под домашним арестом, он почти год провел в СИЗО. Из камеры его выпустили в середине марта 2020 г.

Всеволод Опанасенко вышел из-под домашнего ареста

Уголовное дело в отношении бизнесмена продолжается, о чем свидетельствует запись в картотеке Мещанского районного суда Москвы от 25 января 2022 г. об очередном переносе заседания по «иным причинам» — на 1 февраля.

В чем обвиняется Опанасенко

Глава «Т-платформ» и бывший начальник управления связи департамента ИТ, связи и защиты информации МВД Александр Александров стали фигурантами уголовного дела, связанного с контрактом от 30 ноября 2016 г. на поставку «Т-платформами» в МВД компьютеров на отечественных процессорах «Байкал-Т1» за 357,1 млн руб.

Первоначально Александров обвинялся в нарушении ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса России (УК) — злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями. Опанасенко обвинялся в подстрекательстве к нарушению этой же части этой же статьи. Такое нарушение (но не подстрекательство к нему) наказывается лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В феврале 2020 г. с обоих фигурантов дела обвинения в злоупотреблениях сняли, но предъявили обвинения в нарушении ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Оно наказывается лишением свободы также на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

По данным «Коммерсанта» на состоявшемся первом заседании суда из обвинительного заключения прокурора следовало, что в 2015 г. Всеволод Опанасенко и Александр Александров вступили в сговор, чтобы похитить государственные денежные средства. Для этого в 2016-2018 гг. они инициировали заключение договора на поставку в МВД компанией «Т-платформы» около 10 тыс. автоматизированных рабочих станций.

Из обвинения можно было понять, что контракты в целом были выполнены, но у МВД возникли претензии к качеству оборудования. В частности, по данным обвинения, оно оказалось маломощным, «работавшим на пределе возможностей», при этом были использованы не отечественные комплектующие (что являлось условием сделки), а китайские — на закупленные в КНР детали сотрудники «Т-платформ» наклеивали стикеры с логотипами самой компании. В результате, посчитало обвинение, государству был причинен ущерб на полную сумму контракта — 357,1 млн руб.

«Я не понимаю, в чем меня обвиняют, — ранее цитировало слова Опанасенко издание. — Контракт мною был исполнен, оборудование поставлено на места, и оно работает. В чем тут мошенничество? Или меня обвиняют в том, что я украл деньги за исполненный контракт? Но это глупость!» Александров свою вину также не признал.

Прочие проблемы Опанасенко

Пока Всеволод Опанасенко находился под арестом, его бизнес схлопнулся. Основанная Опанасенко компания «Т-платформы» сейчас находится в стадии банкротства и помимо этого должна выплатить государству 3,26 млрд руб. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, в который с иском к компании 5 октября 2021 г. обратился Минпромторг. В рамках этой суммы 2,76 млрд руб. с организации взыскано за нереализованные проекты по субсидиям, которые министерство выдало «Т-платформам» в конце 2016 г. по итогам конкурса. Еще 500 млн руб. компании придется заплатить в виде штрафа. Субсидии были получены, когда главным акционером и руководителем компании был Опанасенко.

Подконтрольный ранее «Т-платформам» разработчик российских процессоров «Байкал», компания «Байкал электроникс» в конце 2020 г. сменила владельцев.

В марте 2021 г. CNews писал, что в затянувшемся разбирательстве ВЭБ.РФ (ранее ВЭБ, Внешэкономбанк) с Опанасенко на 1,5 млрд руб. Гагаринский районный суд Москвы общей юрисдикции встал на сторону госкорпорации. Стороны не смогли мирно разобраться с акциями «Т-платформ».

Кроме того, Опанасенко сейчас рискует стать банкротом как индивидуальный предприниматель и гражданин. Для него это грозит распродажей личного имущества и правом в течение пяти лет заниматься бизнесом. Иск о банкротстве подан московской инспекцией ФНС 10 декабря 2021 г., и это не самая распространенная практика.