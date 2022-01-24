Власти потребовали от создателей «Эльбрусов» вернуть огромные деньги за проваленную ИТ-разработку

Минпромторг потребовал от ИНЭУМ, выпускающего серверы под маркой «Эльбрус», полного возврата субсидии, выданной министерством этой организации в конце 2016 г. на разработку масштабируемой серверной системы на базе микропроцессора «Эльбрус-8С» для создания ЦОДов и суперЭВМ петафлопсной производительности. Компания нарушила сроки проекта. Ей также грозит серьезный штраф.

Санкции в отношении ИНЭУМ

Как стало известно CNews, Минпромторг решил вернуть свои деньги, которые он ранее в виде субсидии выделил создателю отечественных серверов на российских процессорах «Эльбрус» — Институту электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ, входит в «Ростех»).

Это следует из карточки судебного дела по иску, который министерство подало в отношении ИНЭУМ (среди его продукции есть серверы под маркой «Эльбрус») 28 декабря 2021 г. В определении о принятии искового заявления к производству говорится, что оно касается взыскания «суммы субсидии» в размере 325,5 млн руб. и штрафа в размере 92,3 млн руб. Таким образом, общая сумма требований Минпромторга составляет 417,8 млн руб.

Название субсидированного проекта в публичных судебных документах пока не отражено. Ранее определить его можно было по данным реестра федеральных субсидий на едином портале бюджетной системы России «Электронный бюджет». Однако этот реестр был закрыт властями без объяснения причин в декабре 2020 г. Позже, в июле 2020 г. CNews выяснил, что реестр был скрыт из-за изменившегося законодательства. Со временем он будет перезапущен, но в усеченном виде — с ограниченным набором открытых данных.

По сведениям, которые имеются в архиве CNews, речь идет о проекте разработки «масштабируемой серверной системы на базе микропроцессора “Эльбрус-8С” для создания центров обработки данных и суперЭВМ петафлопсной производительности». Два источника на рынке, знакомых с проектом, справедливость этого заключения редакции подтвердили.

Создателям техники на «Эльбрусах» видимо придется вернуть огромную субсидию и заплатить существенный штраф за срыв сроков важного проекта

Сопоставляя архивные данные CNews с информацией ресурса «Госзатраты», можно заключить, что предельный размер субсидии на этот проект составил 326,7 млн руб. Таким образом Минпромторг сейчас намерен вернуть полную сумму ранее выданных средств.

Рассматриваемый проект был поддержан министерством в конце 2016 г. по итогам тематического конкурса. По первоначальным планам он должен был завершиться 31 мая 2020 г., хотя не исключено, что из-за пандемии коронавируса министерство предоставило исполнителю некоторую отсрочку.

Из комментариев представителей Минпромторга можно заключить, что проект на данный момент все же реализован, хотя и с задержкой. «Иск подан в связи с невыполнением ИНЭУМ обязательств по заключенным договорам о предоставлении субсидий в части соблюдения сроков достижения отчетных показателей», — сообщили собеседники CNews.

Это подтверждают и представители ИНЭУМ. «Вся техническая часть проекта (разработка, производство пилотных партий) выполнена в полном объеме, — отметили собеседники редакции. — В настоящий момент серверная система является готовым продуктом и производится серийно. Проект исходил из утвержденных планов госзакупок, которые в период кризиса были уменьшены, что привело к формальному недовыполнению показателей по выручке».

Другие иски Минпромторга по линии субсидий

Вопрос о том, выполнен был субсидированный проект или нет, представляет интерес с точки зрения отношения Минпромторга к тем или иным проштрафившимся организациям.

По итогам упомянутого конкурса, в конце 2016 г. Минпромторг на различные проекты выдал субсидии десяткам разработчиков электроники. Подписывая договоры с компаниями, министерство, в соответствии с действующими нормами законодательства, в документах закрепило за собой право требовать при срыве проекта как возврата самих субсидий, так и выплаты штрафа.

Среди получателей, в частности, оказалась компания «Байкал электроникс», которой было выдано порядка 2,3 млрд руб. на создание двух процессоров: Baikal-M и Baikal-S. Проекты были реализованы, но с изрядной задержкой. В итоге Минпромторг по каждому из них подал иск в суд, но попытался взыскать только штрафы, не требуя возврата субсидий. Второй из исков (на 257,3 млн руб.) еще рассматривается; проиграв по первому (на 500,5 млн руб.), министерство попыток оспорить решение суда предпринимать не стало.

Другой пример — компания «Т-платформы». По итогам все того же конкурса ей были выделены субсидии на шесть проектов в общей сумме 3,07 млрд руб., хотя в реальности перечислено было только 2,76 млрд руб. По итогам судебного разбирательства Минпромторг взыскал с компании как полный объем субсидий, так и штраф в размере 500 млн руб. Впрочем, в данном случае проекты не были исполнены вовсе.