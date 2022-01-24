CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Финансовые результаты Интеграция ИТ в госсекторе
|

ИТ-поставщик Минобороны добит окончательно и бесповоротно

Дочерняя ИТ-структура «Ростеха» необратимо признана банкротом. C 2017 г. Центральный НИИ экономики, информатики и систем управления был завален исками госорганов и ИТ-компаний. Коллектив даже обращался к Президенту России Владимиру Путину, предупреждая о возможном банкротстве. Однако предприятие никто спасти не смог. В конце 2019 г. в отношении НИИ было введено наблюдение, в ходе которого разобраться со своими проблемами организация так и не смогла.

ЦНИИ ЭИСУ банкрот

«Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления» (ЦНИИ ЭИСУ), входящий в «Ростех», признан банкротом. С декабря 2019 г. в отношении него действовала процедура наблюдения, которая теоретически могла завершиться выходом НИИ из кризиса. Новое решение Арбитражного суда Москвы о банкротстве необратимо. Для института оно означает ликвидацию.

Долг предприятия достиг 3,57 млрд руб., пишет «Коммерсант». Институт занимался разработкой специализированного ПО, ОС семейства «Рассвет» и «Заря», основанных на Linux, а также робототехники для нужд Минобороны.

На данный момент идет процесс расформирования кадров по другим предприятиям «Ростеха», и контракты института перейдут к ним. Из ликвидного имущества у института есть четырехэтажный особняк на пересечении улицы Малой Бронной и Тверского бульвара в Москве. Эксперты оценили его стоимость в 7 млрд руб. Особняк может достаться кредитору, перед которым у института наибольшая задолженность, поясняет собеседник «Коммерсанта».

Долги и кредиторы

Дело о банкротстве института было начато в октябре 2018 г. Среди крупнейших кредиторов ЦНИИ ЭИСУ — концерн «Созвездие» (входит в «Росэлектронику» также принадлежит «Ростеху»), долг перед которым составляет около 1,6 млрд руб. Также в июле 2020 г. часть прав требования кредиторов на 320 млн руб. получил Сбербанк.

tsnii_eisu600.jpg

Дочерняя ИТ-структура «Ростеха» — ЦНИИ ЭИСУ банкрот

Разработки и полученная в их результате интеллектуальная собственность ЦНИИ ЭИСУ будут переданы профильным предприятиям «Ростеха» для завершения проектов, рассказали «Коммерсанту» в «Росэлектронике». Институту принадлежит более 20 патентов на ОС, геоинформационные системы, системы распознавания лиц и управления базами данных. В рамках исполнения госконтрактов в сфере обороны права на изобретения принадлежат России.

«Кредиторы, которые не имели отношения к исполнению банкротом оборонного заказа, не могут претендовать на средства, находящиеся на спецсчетах», — пояснил изданию управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Он уточняет, что в конкурсную массу не включаются средства гособоронзаказа, поступившие банкроту. По словам Иккерта, с учетом времени, которое уйдет на ликвидацию, и ограничений по гособоронзаказу, требования кредиторов вряд ли удовлетворят быстро и в заявленных размерах.

Проблемный институт «Ростеха»

О проблемах ЦНИИ ЭИСУ стало известно в июле 2017 г. Тогда дочернюю ИТ-структуру «Ростеха» за несколько месяцев завалили исками. Общая их сумма составила 700 млн руб. Параллельно с этим институт пытался судиться с одним из своих кредиторов — компанией «Ай-теко». Однако суд не стал рассматривать шестимиллиардный иск ЦНИИ ЭИСУ.

В октябре 2017 г. дочерняя ИТ-компания «Ростеха» «РТ-информ»взыскала с института 99,5 млн руб. CNews предположил, что разбирательство касалось забуксовавшего внедрения ERP SAP в ростеховском холдинге «Технодинамика».

В ноябре 2018 г. ЦНИИ ЭИСУ перестал платить зарплаты сотрудникам, хотя через два месяца институту выделили некоторые средства на зарплаты. По одним данным, для стабилизации ситуации «Ростех» выделил НИИ порядка 500 млн руб., по другим — вливание было гораздо более скромным.

В мае 2019 г. сотрудники института направили Президенту России Владимиру Путину письмо с жалобами на свое руководство и с описанием положения дел на стратегическом предприятии, грозящего ему банкротством и невыполнением серьезных обязательств перед Минобороны.

В июле 2019 г. сразу два известных игрока ИТ-рынка Россиивыиграли против НИИ крупные иски в Арбитражном суде Москвы — «Национальный центр информатизации» (160,6 млн руб.) и «Ангстрем» (96,8 млн руб.).

Факт введения в отношении института наблюдения подтвердили CNews в «Ростехе» в декабре 2019 г.

Несколько фактов о ЦНИИ ЭИСУ

Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления был образован в 1969 г. Его главной задачей стало обеспечение руководства федеральных органов власти при принятии ими решений о стратегических и тактических задачах развития оборонной промышленности страны.

До 1998 г. институт находился в ведении Миноборонпрома. С 1999 по 2010 гг. — Минпромторга. Затем — Минобороны, с 2014 г. — «Ростеха».

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Основатель Alibaba оказался под ударом китайских властей

Россия в два раза увеличит грузоперевозки по Северному морскому пути с помощью огромной ИТ-системы

Казначейство отдает 60 млн руб. за российское офисное ПО

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2022»

Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлен до 28 января

Российских владельцев кошек и собак обяжут их промаркировать, в том числе чипами

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые полезные офлайн-приложения для туристов: выбор ZOOM

Бюджетные 4K-телевизоры до 30 000 рублей: хиты продаж

Лучшие духовые шкафы с конвекцией: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях
Показать еще
CNEWS TV
Как выстроить ИТ-инфраструктуру для тепличного комплекса
Появилось ПО для скачивания фильмов и сериалов с любого стримингового...
CNews FORUM: Как России закрепиться в числе цифровых лидеров?
Артем Натрусов (Евразхолдинг) на CNews Forum 2021
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022