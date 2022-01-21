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Основатель Alibaba оказался под ударом китайских властей

На китайском телевидении вышло расследование, в котором компанию миллиардера Джека Ма Ant Group обвиняют в коррупции. В нем говорится о том, что Ant сначала приобретала акции компаний, принадлежащих брату экс-главы отделения Компартии КНР в Ханчжоу, а затем покупала участки в этом же городе со скидкой. Эксперты отмечают, что расследование окажет дополнительное давление на компанию Джека Ма. В 2020 г. китайские власти приостановили IPO Ant Group, а состояние ее владельца за год сократилось на треть.

Причастность к коррупции

Государственная телекомпания Китая выпустила расследование, в котором косвенно обвинила компанию Ant Group, принадлежащую китайскому миллиардеру Джеку Ма (Jack Ma), в коррупции. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на документальный фильм, показанный на центральном телевидении КНР.

Ant Group является дочерним предприятием Alibaba, основанной Джека Ма. В фильме утверждается, что частные компании переводили «необоснованно высокие платежи» брату бывшего главы отделения Компартии КНР в Ханчжоу (город, в котором находится штаб-квартира Ant Group) — Чжоу Цзяньюн (Zhou Jian-Yong). Взамен он помогал компаниям приобретать дешевую землю после того, как они покупали акции фирм, контролируемых его младшим братом.

После выхода фильма комиссия по борьбе с коррупцией китайской Компартии заявила об усилении надзора за крупнейшими интернет-компаниями страны, чтобы «разорвать связь между властью и капиталом», пишет «Интерфакс».

Подробности расследования

Авторы фильма ссылаются на находящиеся в открытом доступе документы, а также два источника, близкие к сделкам. Судя по обнародованным данным, в 2019 г. Ant со скидкой купила два участка земли в Ханчжоу. Покупке предшествовало приобретение долей в двух компаниях сферы мобильных платежей, принадлежащих младшему брату регионального руководителя Компартии. Сам Чжоу был арестован в августе 2021 г. по обвинению в коррупции.

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Компанию Джека Ма обвиняют в причастности к коррупции

Издание отмечает, что компания Джека Ма не указывается в фильме напрямую. Однако Ant была единственным внешним корпоративным инвестором в одном из указанных бизнесов и одним их трех инвесторов в другом.

«Природа таких сделок представляет собой обмен властью и капиталами», — отмечается в фильме.

Противостояние Джека Ма и властей

Выход расследования на госканале усиливает давление на Ant, которая и без того перестраивает свой бизнес для соответствия требованиям китайских властей, отмечает Financial Times. Так, китайские регуляторы уже приостановили проведение IPO компанией на сумму $37 млрд, запланированное в 2020 г., и вынудили ее провести реструктуризацию.

Миллиардер Джек Ма за год упал с первого места в списке богатейших бизнесменов Китая на пятое. Его состояние сократилось за год более чем на треть. При этом бизнесмен пропал из поля зрения широкой публики после усиления давления на его компании.

Кристина Холупова

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