Российских владельцев кошек и собак обяжут их промаркировать, в том числе чипами

Минсельхоз рассмотрит законопроект, обязывающий владельцев кошек, собак и других домашних животных регистрировать своих питомцев. Документ подразумевает, что маркировка будет платной, а учет животных будет осуществляться ветеринарными службами. По мнению экспертов, эти меры необходимы, чтобы облегчить владельцам поиск потерявшихся питомцев. Закон также позволит привлекать к ответственности тех хозяев, чьи животные напали на людей или были брошены на улице. Предлагается создать национальную базу данных о животных, в том числе домашних.

Маркировка домашних животных

В России кошек, собак и других домашних питомцев включат в закон об обязательной маркировке и учете животных. Соответствующие поправки будут подготовлены Минсельхозом ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии». Об этом «Известиям» рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Законопроект подразумевает, что учет домашних животных будет бесплатным и осуществляться ветеринарной службой, а также ее аттестованными специалистами. Однако за маркировку владельцам питомцев придется заплатить. Так, самым дешевым средствам, по расчетам Минсельхоза, станет кольцо — 5-10 руб. плюс стоимость услуги по кольцеванию — 20-50 руб. Самое дорогое средство — это татуировка (200-500 руб.).

«Учет животных нужен, и он должен быть бесплатным, а вот идентификация — вариативной. Чтобы владелец сам выбирал способ маркировки питомца: бирка это будет, клеймо или чип», — отметил зампред. Эксперты, опрошенные «Известиями», также предлагают создать национальную компьютерную базу данных со сведениями о животных.

Почему это необходимо

Регистрации домашних животных граждане ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти, отмечает Бурматов.

В России хотят ввести обязательную маркировку домашних животных

Маркировка позволит привлечь к ответственности нерадивых хозяев за выброшенного питомца, а также владельцев, чьи животные нападали на людей, пояснил Бурматов.

В то же время хозяевам немеченых кошек и собак и пр. невозможно провезти их во многие страны мира. В частности, ограничения на провоз зверей без чипов в Евросоюзе действуют с 2004 г. Для перевозки животного в страны дальнего зарубежья и СНГ необходимо получить ветеринарные сопроводительные документы.



В профильном комитете по аграрным вопросам законопроект поддержали. Рассмотрение законопроекта пройдет 26 января 2022 г., пояснили «Известиям» в Госдуме.

Как с этим обстоят дела сейчас

Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2021 г. В нынешней редакции документ касается маркировки только сельхозживотных. Среди них — коровы, лошади, северные олени, верблюды, пушные звери, овцы, пчелы и рыбы. Согласно статистическим данным, на которые ссылается министерство, это больше 600 тыс. особей.

Законопроектом устанавливается, что учет животных будет проведен в сроки, обозначенные Правительством. При этом питомцы, маркированные до вступления в силу новых норм, а также прошедшие эту процедуру за пределами России, повторному маркированию не подлежат.