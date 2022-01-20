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Казначейство отдает 60 млн руб. за российское офисное ПО

Федеральное казначейство закупает 30 тыс. лицензий офисного ПО «Р7-офис». Сумма закупки составила 60 млн руб. В ноябре 2020 г. казначейство, после исследования совместимости своих информационных систем с отечественными офисными пакетами, включенными в реестр отечественного ПО, перешло с Microsoft на вышеупомянутое ПО. В обои случаях интегратором выступила компания «Ланит».

«Р7-офис» для Казначейства

Как выяснил CNews, Федеральное казначейство безальтернативно закупает ПО «Р7-офис» компании АО «P7». Сумма контракта составила 60 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Соответствующий тендер был объявлен 28 декабря 2021 г. Заявки на аукцион принимались до 14 января 2022 г. Итоги были подведены 17 января. Единственным участником и победителем аукциона стала компания «Ланит» без снижения стартовой цены лота.

Генеральный директор «Р7» Наталья Агафонова отметила, что первые лицензии на вышеупомянутое ПО были переданы Минцифрой в Казначейство еще в начале 2020 г. Это было осуществлено в рамках централизованной закупки соответствующего софта по постановлению №658 от 8 июня 2018 г. «Сейчас Федеральное казначейство продлевает срок действия простых (неисключительных) прав использования офисного программного обеспечения», — пояснила Агафонова.

Подробности закупки

Согласно техзаданию, казначейство закупает 30 тыс. лицензий сроком на 12 месяцев. В документе прописаны требования совместимости ПО с операционными системами Mac OS и Windows. Также среди требований — совместимость с Astra Linux релиз «Орел», «Альт линукс СПТ 7», «Альт рабочая станция», «Альт образование», «Ред ОС» и Redhat.

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Казначейство закупает офисное ПО «Р7-Офис» на 60 млн рублей

В ноябре 2020 г. CNews писал о замене в Казначействе ПО Microsoft на «Р7-офис». Согласно «дорожной карте», Казначейство предварительно провело исследование относительно возможности работы информационных систем со всеми отечественными офисными пакетами, включенными в реестр отечественного ПО. Интегратором также выступила компания «Ланит».

На вопрос CNews, часто ли, по опыту компании, госорганы закупают офисный пакет «Р7-офис», представили «Ланита» ответили несколько уклончиво. «По нашему опыту, именно фактор совместимости с ИТ-экосистемой заказчика играет решающую роль в выборе того или иного офисного пакета», — сообщила Анна Липина, руководитель направления импортозамещения офисного ПО «Ланит».

Импортозамещение в Казначействе

В сентябре 2021 г. Казначейство начало использовать полностью импортозамещенную подсистему «Электронного бюджета». Система работает на российской системе управления базами данных Postgres Pro.

В марте 2020 г. CNews писал о начале перевода ключевых информсистем Казначейства с СУБД Oracle Database Enterprise Edition на аналогичный по функциональности софт российской компании Postgres Professional — СУБД Postgres Pro Enterprise. Для этих целей ведомство объявило тендер на поставку лицензий ПО на три года. Сумма закупки составила 650,1 млн руб.

Кристина Холупова

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