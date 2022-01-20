CNews приглашает на конференцию «Цифровизация финансового сектора 2022»
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2022».
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2022», которая состоится 1 марта.
Основные вопросы конференции:
Российский рынок финансовых технологий и инициативы регулятора
- Как развивался финтех рынок в 2021 году
- Какие инициативы ЦБ оказали ощутимое влияние на проекты цифровизации банков
- Какие новые цифровые сервисы запустили банки
- Какие направления еще нуждаются в цифровизации
- Что делать с существующими в банках legacy системами
- С какими проблемами ИБ столкнулись банки
Технологии и инструменты
- Как развивают большие данные
- Какие процессы банки передают роботам и искусственному интеллекту
- Инхаус или аутсорсинг: что выбрать
- Нужны ли банкам услуги облачных провайдеров
- Как обеспечить безопасность и предотвратить мошенничество
- Насколько востребованы омниканальные сервисы
- Какие услуги можно получить с помощью Единой биометрической системы
Тренды
- Заменит ли цифровой банк традиционные офисы
- Как будут меняться банковские сервисы в ближайшем будущем
- Какие экосистемы нужны банкам
- Блокчейн для банков: роскошь или необходимость
- Как организовать индивидуальную работу с клиентом
Спикеры конференции:
- Максим Белоусов, управляющий директор, Абсолют банк
- Виталий Копысов, директор по инновациям, СКБ-банк
- Нина Михеева, директор департамента ИТ, HSBCRussia
- Илья Батай, директор по цифровой трансформации, «Ингосстрах-инвестиции»
- Дмитрий Наранович, руководитель департамента цифровых сервисов и каналов, банк «Уралсиб»
- Андрей Степанов, начальник управления информационной безопасности, банк «Союз»
- Андрей Лагунов, владелец продукта, Московская биржа
- Ярослав Кабаков, директор по стратегии, «Финам»
К выступлению приглашены:
- Андрей Макаров, первый вице-президент по цифровизации и инновациям, МКБ
- Мария Зыбина, исполнительный вице-президент — начальник департамента розничной экосистемы и цифровых партнерств, Газпромбанк
- Вячеслав Яшкин, управляющий директор аппарата правления (информационная безопасность, управление данными, непрерывность деятельности), Ак Барс банк
- Александр Агаков, управляющий директор платежного сервиса, QIWI
- Алла Бакина, директор департамента национальной платежной системы, Банк России
- Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам, Райффайзенбанк
- Ольга Махова, директор по инновациям и управлению данными, Росбанк
- Александр Мольский, ИТ-директор, СК «Ренессанс жизнь»
- Андрей Горелов, директор по информационным технологиям, БКС банк
- Юлия Михайловская, директор департамента цифрового розничного бизнеса, руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса, Промсвязьбанк
- Наталья Сторина, заместитель директора департамента карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания, Россельхозбанк
- Елена Тятенкова, руководитель дирекции развития и трансформации сети, Альфа-банк
- Светлана Чаплинская, руководитель программы проектов «Счастливый сотрудник», ФК «Открытие»
- Александр Александров, начальник управления «Интернет банк», банк ВТБ
- Наталья Погорелова-Триппель, начальник управления развития ИТ-процессов, банк «Зенит»
- Лев Никитин, начальник управления электронной коммерции, Совкомбанк
- Игорь Беляков, начальник аналитического отдела противодействия современным киберугрозам, банк «Санкт-Петербург»
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