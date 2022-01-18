«Яндекс» выплатит ИТ-отрасли 1,5 млрд руб. компенсации за свое монопольное положение

«Яндекс» близок к заключению мирового соглашения с крупнейшими российскими интернет-сервисами по делу о злоупотреблениях в поисковой выдаче («колдунщики»). В качестве компенсации интернет-компания готова передать 1,5 млд руб. в «Российский фонд развития информационных технологий» (РФРИТ).

«Яндекс» пошел на мировую с интернет-компаниями

«Яндекс» заключил мировое соглашения с участниками специально созданной ИТ-коалиции, которая с 2020 г. ведет с компанией разбирательство в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). «Яндекс» обвиняют в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке поисковой выдачи путем продвижения собственных сервисов — «колдунщиков». Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

По условиям соглашения, «Яндекс» выплатит компенсацию в размере 1,5 млрд руб. Средства будут направлены в «Российский фонд развития информационных технологий» (РФРИТ), который подведомственен Минцифры.

Кроме того, «Яндекс» разработал политику партнерской интеграции со своим поиском и заключил дополнительные соглашения к действующим договорам с входящими в портфель группы проектами («Кинопоиск», «Вертикали», «Медиасервисы») об использовании «колдунщиков» в соответствии с данной политикой. Также компания разработала политику обеспечения непредвзятости своей поисковой выдачи и описание механизмов ранжирования в поиске.

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Мировое соглашение должно быть утверждено судом и ФАС. Предполагаемое партнерское соглашение будет действовать в течение четырех лет с момента утверждения мирового соглашения.

Кто жаловался на «Яндекс»

Участниками упомянутой ИТ-коалиции являются площадка объявлений Avito, сервис для поиска недвижимости «Циан», сервис по поиску исполнителей «Профи.ру», интернет-кинотеатр Ivi.ru, сервис путешествий «Туту.ру», сервис по продаже автомобилей Drom.ru, картографическая платформа 2ГИС и площадка для ресторанов Zoon.ru

Жалоба была связана с интерактивными сервисами в поисковой выдаче «Яндекса»: «колдунщиками» и «объективными ответами». «Колдунщики» — это элемент поисковой выдачи, который отвечает на вопросы пользователей прямо на странице с результатами поиска. «Объективный ответ» — элемент поисковой выдачи, который расположен справа от результатов поиска и представляет собой карточку с изображением и общей информацией о предмете запроса.

Как ФАС поддержала жалобу на «Яндекс»

В начале 2021 г. ФАС согласилась с доводами участников ИТ-коалиции». С помощью упомянутых интерактивных сервисов, по мнению ФАС, «Яндекс» продвигает собственные площадки: «Яндекс.вертикали» (объединяет сервисы «Авто.ру», «Яндекс.недвижимость» и «Яндекс.работа»), «Яндекс.маркет», «Яндекс.медиасервисы» (объединяет «Яндекс.музыку», «Яндекс.афишу» и «Яндекс.телепрограмму») и «Кинопоиск».

В то же время сторонние сервисы не могут использовать указанные технологии, либо их возможности не соответствуют техническим, визуальным или иным возможностям и преимуществам интерактивных ответов поисковой системы, которые получают аффилированные с «Яндексом» сервисы.

Весной 2021 г. ФАС выдала «Яндексу» предписание прекратить предоставлять аффилированным с компанией лицам преимущественные возможности по продвижению в своей поисковой системе с помощью интерактивных ответов и иных применимых функций и технологий, демонстрируемых на страницах поисковой выдачи, функциональность которых не доступна сторонним лицам.

Кроме того, «Яндекс» должен был опубликовать условия доступа сервисов к техническим, визуальным и иным возможностям по продвижению в поисковой системе компании. В том числе с помощью интерактивных ответов в формате, доступном для ознакомления хозяйствующих субъектов вне зависимости от вхождения в группу компаний «Яндекса». Для сервисов, не входящих в одну групп лиц с «Яндексом», должен был быть обеспечен доступ к техническим визуальным и иным возможностям по продвижению в поисковой системе «Яндекса», которые применяются лицами, входящими в группы аффилированных с «Яндексом», на равных условиях.

Также демонстрация сервисов лиц, не входящих в группу «Яндекса», и сервисов лиц, входящих в группу лиц компании, должна быть обеспечена по единым правилам ранжирования, применяемым при формировании органической выдачи в поисковой системе «Яндекса» на равных условиях, не допуская преимущественной демонстрации сервисов лиц, аффилированных с «Яндексом».

«Яндекс» отказывается от иска к ФАС

«Яндекс» был не согласен с данным предписанием и обжаловал его в суде. Согласно нынешнему мировому соглашению, «Яндекс» признает правомерность предписания и отзывает свои требования из суда. В пресс-службах «Яндекса» и Avito отказались от комментариев. Представители ИТ-коалиции и Ivi.ru к моменту публикации не ответили на вопросы CNews по данной теме.