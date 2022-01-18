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Авиакомпании в ужасе готовы отменить рейсы для 100 тыс. пассажиров из-за намеченного на завтра запуска 5G

Крупнейшие американские авиакомпании заявили о надвигающемся кризисе в национальной отрасли пассажирских и грузовых воздушных перевозок. Менее чем через сутки телеком-гиганты AT&T и Verizon, как ожидается, запустят сотовые сети 5G, якобы создающие помехи бортовому оборудованию лайнеров. Если чиновники из FAA не подтвердят, что посадка в ключевых аэропортах США безопасна, тысячи рейсов будут отменены или перенесены, и многие американцы «застрянут» за рубежом.

Национальный кризис из-за 5G

Американские авиаперевозчики предупредили о «катастрофическом» кризисе в отрасли, который может возникнуть в результате запуска местными телеком-гигантами новых сегментов сотовых сетей пятого поколения (5G). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо, направленное главами целого ряда американских авиакомпаний в адрес нескольких федеральных агентств США.

В их понимании, последствия запуска базовых станций 5G, излучающих в сантиметровом диапазоне, который мобильные операторы AT&T и Verizon наметили на среду, 19 января 2022 г., таковы, что значительное количество пассажирских и грузовых широкофюзеляжных лайнеров надолго выйдет из строя. Это, в свою очередь, способно задержать десятки тысяч американцев за границей и спровоцировать хаос в национальной индустрии воздушных перевозок, считают представители авиакомпаний. В числе подписавших письмо – главы American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines, UPS Airline, Alaska Air, Atlas Air, JetBlue Airways и FedEx Express.

Если компетентные органы не примут меры, «то в такой день, как вчера, более 1,1 тыс. рейсов с участием 100 тыс. пассажиров будет отменено, перенесено или задержано», – говорится в письме.

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Технология 5G спровоцировала кризис в американской отрасли авиаперевозок

В понедельник, 17 января 2022 г., по данным Reuters, авиакомпании рассмотрели возможность отмены международных рейсов, прибытие которых запланировано на ближайшую среду.

Межведомственная война: за и против сантиметрового диапазона

Представители американской отрасли авиаперевозок еще в конце 2020 г. забили тревогу, утверждая, что базовые станции стандарта 5G могут создавать помехи для бортового оборудования воздушного судна, например, высотомеров, которые могут привести к ряду негативных последствий.

Суть проблемы заключается в том, что радиовысотомеры (альтиметры) генерируют электромагнитное излучение в частотном диапазоне 4,2-4,4 ГГц, который довольно близок к используемому базовыми станциями 5G, работающими в так называемом C-Band или сантиметровом диапазоне 3,7-3,98 ГГц. Эти частоты – оптимальный выбор для операторов мобильной связи при развертывании публичных сотовых сетей, поскольку позволяют добиться сбалансированных параметров их работы – значительного радиуса действия при достаточной ширине канала.

Федеральное авиационное управление США (FAA) соглашалось с доводами авиаперевозчиков, отмечая что даже 220-мегагерцовый «частотный буфер» (между верхней границей выделенного операторам диапазона и нижней границей спектра, используемого альтиметрами) не способен защитить чувствительные авиаприборы от особо мощных вышек 5G.

В Федеральной комиссии по связи США (FCC), в свою очередь, серьезной угрозы в полномасштабном развертывании сетей 5G сантиметрового диапазона на территории страны не усмотрели. В 2020 г. по заказу агентства было проведено исследование, подтвердившее безопасность сетей пятого поколения для авиаперевозок, однако критики из отрасли с его выводами не согласились, указав на ряд недочетов в методологии.

В ассоциации CTIA, представляющей интересы американского телекома, утверждали, что вышки 5G совершенно безопасны для авиации, ссылаясь, в частности на опыт 40 других стран, в которых подобные сети внедрены и используются. В CTIA также подчеркивали, что «любая задержка с развитием данного спектра ставит под угрозу конкурентоспособность Америки».

Чего хотят авиаперевозчики

Авиакомпании хотят, чтобы в радиусе примерно 3,2 км от взлетно-посадочных полос крупнейших аэропортов стране вышек 5G не было. Это поможет избежать инцидентов, в частности, при совершении посадки некоторыми лайнерами, такими как Boeing 777, в плохую погоду.

Ранее FAA и FCC предложили временное компромиссное решение, которое должно устроить и авиаперевозчиков, и сотовых операторов. По задумке чиновников возле аэропортов необходимо организовать буферные зоны, свободные от излучения базовых станций 5G сантиметрового диапазона.

В начале января 2022 г. AT&T и Verizon согласились создать такие области на территории 50 аэропортов по всей стране, чтобы свести к минимуму вероятность негативного воздействия излучения на авиационное оборудование взлетающих и приземляющихся лайнеров. Соглашение с властями было заключено сроком на полгода. Кроме того, операторы отсрочили запуск сервисов на базе нового оборудования сроком на две недели.

Перевозчики призвали FAA проконтролировать соблюдение договоренностей. В воскресенье, 16 января 2022 г. Авиационное управление подтвердило готовность 45% коммерческого флота страны к посадке в условиях плохой видимости на территории большого числа аэропортов, находящихся в зоне действия готовящихся к запуску сетей 5G. К среде, по данным Reuters, ведомство рассчитывает провести оценку еще некоторого количества лайнеров. Авиакомпании утверждают, что в списке FAA отсутствуют многие крупные аэропорты.

Бизнес не ждет

Стремление американских телеком-гигантов поскорее внедрить новую технологию понятно – компании потратили колоссальные средства в ходе закупки лицензий на использование частот «лакомого» сантиметрового диапазона. Любое промедление с запуском уже развернутой инфраструктуры в такой ситуации означает значительные финансовые потери.

В конце февраля 2021 г. FCC провела второй раунд торгов, в котором решалась судьба диапазона 3,7 ГГц. Оператору Verizon в ходе аукциона досталось более 3,5 тыс. лицензий, которые обошлись ему в $45,5 млрд. Его основные конкуренты – AT&T и T-Mobile – суммарно выиграли 1,9 тыс. лицензий на сумму около $32,7 млрд. Verizon планировала начать эксплуатацию базовых станций сантиметрового диапазона в конце 2021 г.

Примечательно, что американские авиаперевозчики не в первый раз ставят палки в колеса американскому же телекому. Первоначально FCC планировала распределить между участниками рынка мобильной связи весь сантиметровый диапазон (3,7-4,2 ГГц), о чем уведомила еще в 2017 г. Тем не менее, в декабре 2020 г., незадолго до начала первого аукциона, представители авиационной индустрии внезапно потребовали предусмотреть ранее упомянутый «частотный буфер» в 220 МГц.

Дмитрий Степанов

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