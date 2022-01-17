Московским властям хотят запретить закупку ПО Microsoft

ДИТ Москвы на 25,8 млн руб. закупает американский софт компании Microsoft для учреждений столицы. Закупку намерен обжаловать Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ. Ранее по жалобе центра была отменена такая же закупка «Транснефти». ДИТ в обоснование невозможности закупки иного ПО привел стандартную формулировку об отсутствии соответствующего класса софта в реестре Минцифры. Однако эксперт утверждает, что в данном случае не нужно какое-то особенное ПО; на российском рынке есть конкурентные решения.

Microsoft вопреки

Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) вопреки директивам Правительства по импортозамещению закупил решения Microsoft для образовательных учреждений столицы. В конце декабря 2021 г. ДИТ на 25,8 млн руб. закупил Microsoft Office 365, обнаружил на портале госзакупок «Коммерсант».

Зарубежный софт может поставить структура ИТ-поставщика Softline, «Софтлайн трейд». Компания, согласно техзаданию, должна организовать доступ вузов и школ к Microsoft Office 365, облачной платформе Microsoft Azure и др.

Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИКТ) намерен обжаловать данную закупку в Минцифры и ФАС. Глава ЦКИКТ, экс-замминистра связи Илья Массух также планирует направить обращение в Минпросвещения. В Минцифры и Softline не прокомментировали ситуацию «Коммерсанту».

Оправдание ДИТ

В обосновании невозможности закупить отечественное ПО в тендерной документации говорится, что в реестре российского ПО при Минцифры нет программ соответствующего класса, удовлетворяющих потребностям госзаказчика. В ДИТ пояснили «Коммерсанту», что программные продукты закупаются в ограниченном количестве для получения расширенных возможностей образовательными организациями.

Закупку ДИТ обжалует Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ

Речь идет, например, о проведении онлайн-трансляций, онлайн-собраний и вебинаров с большим количеством участников (до 100 тыс. человек) и возможностью профессионального режиссирования и записи этих мероприятий. Программы закупаются, в частности, для Московского государственного педагогического университета, городских школ и детских центров.

Закупка ДИТ — «однозначное нарушение всех постановлений правительства и указаний Президента по переходу на отечественные решения», заявил «Коммерсанту» Илья Массух. По его мнению, у российских поставщиков есть «конкурентные решения» («Мой офис», Yandex.Cloud и др.), схожие по характеристикам с приобретаемым ПО иностранного происхождения.

Член правления АРПП «Отечественный софт» Алексей Смирнов полагает, что в данном случае нет оснований считать, что учреждениям необходимо какое-то особое ПО. «Особенно неприятно, что на использование зарубежного ПО ориентируют будущих учителей. В документации есть, как того требует закон, обоснование невозможности использования отечественного ПО, которое составлено формально и с грубейшими нарушениями», — отмечает Смирнов.

Отмена закупки «Транснефти»

В октябре 2021 г. Минцифры запретило «Транснефти» покупать программное обеспечение Microsoft. Запрет стал следствием жалобы на закупку как раз со стороны ЦКИКТ.

Министерство заблокировало покупку ПО Microsoft более чем на 600 млн руб. Как сообщили CNews представители Минцифры, глава министерства Максут Шадаев подписал письмо в адрес президента «Транснефти» Николая Токарева «о недопустимости такой закупки».