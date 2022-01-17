Арестован ИТ-директор МВД Татарстана

Начальник центра ИТ, связи и защиты информации МВД Татарстана Ленар Самигуллин задержан по подозрению в получении взятки. По версии следствия, взятка в размере 175 тыс. руб. была получена от московского поставщика радиосвязи для МВД «Инфотест-Р». Гендиректора этой компании отправили под домашний арест в 2021 г. из-за поставки в МВД Татарстана некачественных радиостанций. А учредитель «Инфотест-Р» Игорь Зорин был уволен с поста гендиректора ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» в связи с утратой доверия после обнародованной информации об имуществе в Майами на $9 млн.

Арест ИТ-главы Татарстана

В Татарстане задержан начальник центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД республики Ленар Самигуллин. Его подозревают в получении взятки на общую сумму 175 тыс. руб., сообщило местное издание «Бизнес Online».

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Самигуллина. По предположениям комитета, деньги подозреваемый дважды получил от одной из московских компаний за помощь в заключении контрактов на поставку оборудования в МВД по Татарстану.

По версии следствия, высокопоставленный сотрудник МВД брал деньги у гендиректора АО «Инфотест-Р» Андрея Кияна за содействие в заключении госконтрактов на поставку систем радиосвязи в 2019 г. и 2021 г. Вину свою Самигуллин признал. Суд поместил ИТ-главу МВД республики под домашний арест до 12 марта 2022 г.

Гендиректор задержан

В июле 2021 г. Советский райсуд Казани отправил гендиректора «Инфотест-Р» Андрея Кияна под домашний арест до октября 2021 г., сообщало издание «Реальное время». По данным собеседников издания, компания поставила в МВД Татарстана некачественные радиостанции.

ИТ-глава Татарстана Ленар Самигуллин задержан за взятки

Кияна обвиняют в особо крупном мошенничестве в сговоре с неустановленными лицами с причинением ущерба в 52,9 млн руб. Указанная сумма, по версии следствия, была похищена в ходе исполнения госконтрактов на поставку радиостанций «Апекс».

Речь идет о радиостанциях «Апекс-351», поставленных в МВД республики в июле 2020 г. CNews в августе 2019 г. приводил в пример «Апекс» в качестве полностью отечественной разработки. Она была осуществлена компаниями «Инфотест-Р» и «Радиокода» вместе с госпредприятием СКБ «Радэл» по заказу НПО «СТиС» («Специальная техника и связь») МВД.

Учредитель в отставке

В сентябре 2017 г. один из учредителей «Инфотест-Р» Игорь Зорин отправлен в отставку с поста гендиректора ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО), сообщал «Коммерсант». Причина отставки — утрата доверия.

Игорь Зорин возглавлял РСВО с 2015 года. В 2012 году он был заместителем руководителя Россвязи, а в 2006–2012 годах возглавлял ФГУП «Главный центр специальной связи». В июне 2017 г. неправительственная организация по борьбе с коррупцией нашла у Зорина недвижимость в Майами на $9 млн.

Московская компания

На сайте «Инфотест-Р» практически отсутствует информация о компании. Указан адрес, телефон и почта компании. Говорится также, что «Инфотест-Р» предоставляет «комплексные решения в области связи и безопасности».

Согласно базе «Контур.фокуса», АО «Инфотест-Р» образована 12 октября 2001 г. в Москве. Гендиректором заявлен Андрей Киян. Учредителями в равной степени (по 50% акций) являются Кирилл Игнатьев и Игорь Зорин.

Выручка компании по итогам 2020 г. составила 481 млн руб., что на 344% выше, чем по итогам 2019 г. Чистая прибыль компании достигла 17,7 млн.

В базе «Контур.фокуса» содержится информация о 97 заключенных госконтрактах на общую сумму 2,8 млрд руб. Главными заказчиками «Инфотест-Р» выступают областные структуры Министерства внутренних дел.