Кандидат в президенты Южной Кореи отправляет цифровую копию выступать вместо себя

Кандидаты в президенты Южной Кореи создают своих цифровых двойников на базе искусственного интеллекта, заводят цифровых пресс-секретарей и осваивают метаверс. Критики указывают на этическую «серую зону», в которую зашли некоторые из кандидатов.

Цифровой политик номер один

Американский стартап DeepBrain, специализирующийся на синтезе речи, видео и обработке естественного языка с помощью технологий ИИ, представил цифрового двойника южнокорейского политика. Об этом сообщает издание The Korea Herald.

Оппозиционный политик Юн Сук-Ёл (Yoon Suk Yol), бывший генеральный прокурор страны, на данный момент является одним из лидеров президентской гонки в Южной Корее.

Создание его цифрового двойника потребовало обучения ИИ на основе сотен часов видеозаписей с выступлениями политика. В итоге машина смогла достоверно воспроизводить голос, акцент и даже жестикуляцию Юна.

Цифровой аватар был представлен на церемонии инаугурации избирательного комитета Партии народной власти, от которой баллотируется Юн.

«Приветствую! Я — Юн Сук-Ёл в виде искусственного интеллекта. Вы удивлены сходством? — обратился цифровой вариант политика к собравшимся. — ИИ-версия Юна Сук-Ёла — первое подобное явление на политической арене, и оно знаменует то будущее, которое Юн создаст, когда будет избран президентом».

Цифровая копия Юн Сук-Ёла

Журналисты, присутствовавшие на церемонии, отмечают, что сходство цифрового аватара с оригинальным политиком нельзя назвать полным: некоторые жесты выглядели неуклюже, кроме того, отсутствовало характерное для Юна покачивание головой. Некоторые другие детали в поведении аватара также выдавали подделку. Но голос был воспроизведен с идеальной точностью.

При поддержке высоких технологий

Ведущие кандидаты на пост президента Южной Кореи апеллируют к высоким технологиям, чтобы привлечь на свою сторону больше избирателей.

Один из соперников Юна, бывший министр финансов Ким Дун-Ён (Kim Dun Yon) на днях представил своих двух официальных ИИ-представителей, цифрового пресс-секретаря Эйди (Aidy) и помощника Уинди (Windy). На визуальное человекоподобие эти персонажи не претендуют, их роль ограничится продвижением позиций кандидата онлайн и агитацией за него.

Что касается лидера президентской гонки Ли Чжэ-Мена (Lee Jae Myung), то он создал целый избирательный штаб внутри метаверса для общения с избирателями через цифровые каналы. Также был создан чат-бот на базе ИИ, который автоматически отвечает на вопросы к кандидату.

Серая зона

В то время как политики стараются продемонстрировать свою приобщенность к самым передовым технологиям, в Южной Корее раздаются и критические голоса. Так, например, бывший представитель правительственной комиссии по связи Южной Кореи, отметил, что, создав цифрового двойника Юна Сук-Ёла, Партия народной власти «зашла слишком далеко» с точки зрения политической этики. По его мнению, партия заказала этот аватар для того, чтобы поправить не всегда привлекательный визуальный имидж своего кандидата. Однако, заявил он, «с добрыми или дурными намерениями, но технология дипфейков должна использоваться очень избирательно и чрезвычайно аккуратно».

Между тем, в компании DeepBrain отметили, что их технология вполне позволяет создавать и достоверные копии политиков, которые могут выступать за них (экономя самим кандидатам время и деньги, расходуемые на запись видеообращений), а при определенных условиях обучения ИИ, вполне возможно и прямое общение цифровых аватаров с живыми людьми.

В DeepBrain также утверждают, что ИИ на основе их технологий может брать на себя массу ролей, в том числе ведущих на радио и телевидении, банковских работников, преподавателей, консьержей и даже медиков и юристов.

«DeepBrain явно пытается продемонстрировать зрелость своих технологий, однако утверждать, что ИИ может успешно заменить реальных врачей, юристов и так далее, мне представляется преждевременным, — говорит Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании “Инновационные технологии будущего”. — Подобные технологии требуют проверки временем, а также возможности живых людей в любой момент перехватывать рычаги управления. Необходимо также, чтобы ИИ в первую очередь идентифицировали себя в качестве цифровых сущностей, и чтобы у клиентов оставалось право решать, хотят ли они иметь дело с искусственным интеллектом или предпочтут общение с живым человеком, особенно когда речь идет о чувствительных отраслях типа медицины или юриспруденции».

Эксперт добавил, что создание цифрового аватара политика — это пример контролируемого применения технологии дипфейков, но даже в таком варианте сама по себе эта технология остается в «серой зоне»: она способна породить бесконечный поток этических коллизий — от необходимости регистрации собственного изображения как товарного знака до отсутствия взаимного доверия в быту.