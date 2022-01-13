Единую биометрическую систему будут развивать Правительство, ЦБ и «Ростелеком», но не банки

Крупнейшие банки России отлучают от совместного предприятия по развитию ЕБС в стране. По данным источников РБК, причины кредитных организациям названы не были, их просто перестали приглашать на обсуждение проекта. Ранее в нем участвовали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Тинькофф-банк и пр. В августе 2021 г. Сбербанк сам разорвал сотрудничество с «Ростелекомом» по созданию СП из-за не устроивших его условий.

ЕБС без банков

Правительство может исключить крупнейшие банки из совместного предприятия по развитию Единой биометрической системы (ЕБС) в России. Ранее в обсуждении создания СП приняли участие Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Тинькофф-банк и пр. Теперь участниками совместного предприятия для развития ЕБС станут только Правительство, «Ростелеком» (оператор системы) и ЦБ, пишет РБК.

Решение о таком составе уже принято, формирования предприятия может завершиться к лету 2022 г. Его руководителем может стать выходец из Федеральной налоговой службы, отметил собеседник издания.

По словам источника РБК на банковском рынке, кредитным организациям никто не называл причины отказа от участия банков в проекте. «Минцифры и “Ростелеком” просто перестали приглашать кредитные организации на обсуждения проекта», — сообщил он. При этом два собеседника РБК связали новый состав участников СП с тем, что к предыдущим форматам СП были вопросы у Федеральной службы безопасности.

Представитель «Ростелекома» отказался от комментариев. Представитель ЦБ и крупных кредитных организаций не ответили на вопросы РБК. Представители ВТБ рассказали, что банк будет действовать в соответствии с утвержденными Правительством и Банком России направлениями развития биометрической системы.

Сбербанк ушел сам

В апреле 2021 г. Сбербанк и «Ростелеком» объявили о создании СП «Цифровые технологии идентификации» для совместной работы по развитию ЕБС. Предполагалось, что пользователи базы Сбербанка будут добавлены в реестр ЕБС, при этом общая система унаследует функциональность обеих систем, включая оказываемые через госуслуги сервисы.

Банки не будут участвовать в СП по развитии ЕБС в России

Но уже в августе стало известно о том, что Сбербанк разорвал сотрудничество с «Ростелекомом». По данным источника «Коммерсанта», банк не устроили новые условия, где он лишился лидирующей роли в СП. Изначально в капитале СП у «Ростелекома» и Сбербанка планировались равные доли по 49% у каждого, при этом государство напрямую получало еще 2%. Позже 49% Сбербанка планировалось разделить между несколькими банками, утверждали источники «Коммерсанта».

История ЕБС

Создание российской ЕБС для удаленной идентификации клиентов банков стартовало в 2016 г. по инициативе Центробанка и Минцифры. Оператором системы, как говорилось выше, выступает «Ростелеком». Согласно приказу Минцифры №624, сервисы для удаленной идентификации через ЕБС стали также доступны для некредитных финансовых организаций и компаний из других секторов экономики. С 1 января 2021 г. к ЕБС наряду с банками подключились страховые компании. В будущем планируется подключение компаний из сферы телекома, ритейла и др.

В начале 2018 г. CNews рассказал о том, что оператор ЕБС будет продавать биометрические данные россиян банкам по 200 руб. за штуку, из которых половину будет получать банк, разместивший биометрию пользователя, и половина останется у «Ростелекома».

В середине февраля 2021 г. CNews сообщил о планах создания федерального реестра с перечнем госорганов, финансовых и иных организаций, индивидуальных предпринимателей и нотариусов, использующих ЕБС. Оператором планируется назначить «Ростелеком». Участнику реестра одно обращение за биометрией в ЕБС обойдется в те же 200 руб.

В начале марта 2021 г. CNews рассказал о том, что власти рассматривают различные варианты стимулирования сбора биометрических данных граждан, с планами собрать биометрию у 70 млн россиян в ближайшие два года, то есть, почти уравнять их число с числом подтвержденных профилей на портале госуслуг.

В начале августа 2021 г. CNews рассказал о критике новых правил работы с биометрическими данными россиян Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), которые, по мнению представителей РСПП, могут привести к отставанию в развитии биометрии в России, а также ведут к дискриминации крупнейших российских ИТ-компаний.

В соответствии с ФЗ №482-ФЗ все банки должны регистрировать граждан в ЕБС, если к ним поступил соответствующий запрос. По состоянию на февраль 2021 г. в системе было зарегистрировано около 164 тыс. россиян.