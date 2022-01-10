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Власти требуют четверть миллиарда от разработчика процессоров «Байкал»

Минпромторг обратился в Арбитражный суд Москвы с иском на 257,3 млн руб. к «Байкал электроникс». Причина иска — задержка поддержанного государством проекта по созданию нового чипа. В 2016 г. министерство выделило компании 1,2 млрд руб. на разработку серверного процессора «Байкал-S». В «Байкале» сумму штрафных санкций посчитали несоразмерной последствиям допущенного нарушения. Такое же мнение представители компании высказывали и в августе 2020 г., когда Минпромторг подал идентичный иск, касающийся создания процессора «Байкал-М».

Задержка «Байкал-S»

Как выяснил CNews, Минпромторг через суд пытается взыскать с разработчика российских процессоров «Байкал электроникс» 257,3 млн руб. Информация об этом содержится в карточке Арбитражного суда Москвы.

Представители Минпромторга пояснили CNews, что причина подачи иска — «сроки достижения целевых показателей субсидии» в рамках исполнения компанией проекта от 2016 г. по разработке процессора «Байкал-S». В 2016 г. министерство выделило «Байкалу» 1,2 млрд руб. на разработку серверного чипа «Байкал-S» при общей стоимости проекта в 2,49 млрд руб.

В договоре на создание процессоров в подразделе «Ответственности сторон» было прописано, что если по итогам реализации проекта «хотя бы один из показателей эффективности составляет менее 90% заявленного значения, то к организации применяются штрафные санкции». В правилах предоставления субсидии также отмечено, что «размер штрафных санкций пропорционален степени недостижения показателей эффективности, указанных в договоре».

Гендиректор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов подтвердил CNews, что иск Минпромторга связан с закрытием субсидируемого проекта на разработку серверного процессора «Байкал-S», в частности, с задержкой сроков его реализации. «Что касается предъявленной Минпромторгом к уплате суммы штрафных санкций, мы считаем ее несоразмерной последствиям допущенного нарушения», — отметил он.

Иск на полмиллиарда

Это второй иск Минпромторга к «Байкалу». В августе 2020 г. министерство обратилось с другим аналогичным иском в Арбитражный суд Москвы. За нарушение сроков выпуска субсидированного «Байкал-M» Минпромторг потребовал 500,5 млн руб.

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Минпросторг вновь обращается в суд из-за срыва сроков проекта по созданию процессора

На создание этого процессора для персональной вычислительной техники при общей стоимости проекта в 2,3 млрд руб. Минпромторг выделил 1,1 млрд руб. Тогда Андрей Евдокимов сообщил «Коммерсанту», что вся субсидия была потрачена целевым образом, но процессор выпущен с задержкой, и претензии чиновников в целом справедливы, однако сумма иска несоизмерима ущербу.

В феврале 2021 г. CNews выяснил, что компании удалось избежать полумиллиардного штрафа за просрочку выпуска «Байкал-М». По итогам разбирательства суд посчитал, что санкции за просрочку исполнения обязательств по разработке процессора и достижения идентификаторов эффективности проекта «договором не установлены».

«Из буквального толкования договора не следует, что в случае исполнения АО “Байкал электроникс” своих обязательств в полном объеме, но с просрочкой (после 30 июня 2018 г.), АО “Байкал электроникс” обязано уплатить Минпромторгу штраф, — говорится в решении суда. — Вместе с тем, и это признается стороной истца, в настоящее время все целевые показатели (индикаторы) достигнуты, негативные последствия отсутствуют».

Исход нового иска

Оба проекта по созданию чипов оказались сильно затянуты. Так, согласно условиям предоставления субсидии, к маю 2018 г. ожидалась опытная серийная партия «Байкал-M». Однако в октябре 2019 г. CNews сообщил о проведении первой официальной презентации чипов, производство которых на тот момент находилось на стадии выпуска инженерных образцов.

Датой окончания проекта по «Байкалу-S» изначально было прописано 30 ноября 2019 г. В конце 2019 г. CNews сообщал о возможном введении Минпромторгом огромных штрафных санкций в отношении «Байкал электроникс» за задержку выпуска чипа. На ноябрь 2019 г. задержка составляла полтора года. Тогда в разговоре с CNews Андрей Евдокимов сообщил, что инженерные образцы «Байкал-S» компания планирует получить в III квартале 2021 г., а до конца этого года исполнить все свои договорные обязательства перед Минпромторгом, «если не будет форс-мажора и нового витка пандемии со связанными с ней обстоятельствами».

«Байкал-S» был выпущен в ноябре 2021 г. Первая масштабная многотысячная партия процессоров ожидается до конца III кв. 2022 г. «В то же время хотим отметить, что разработанный в рамках проекта процессор Baikal-S полностью работоспособен и по многим параметрам существенно превосходит первоначально требуемые характеристики, — рассказал CNews Евдокимов. — Также по состоянию на настоящий момент все требуемые по проекту показатели достигнуты, ведется подготовка закрывающей документации, которая будет предоставлена в Минпромторг в ближайшее время».

При этом Евдокимов подтвердил CNews, что договор на «Байкал-S» в части штрафов и санкций был сформулирован идентично договору на «Байкал-М». Таким образом, можно предположить, что «Байкал электроникс» не будет оштрафован и за просрочку второго чипа.

Несмотря на просрочки, в ноябре 2021 г. «Байкал электроникс» получила от Минпромторга 9,44 млрд руб. субсидий на создание двух новых процессоров из линейки «Байкал». Речь идет о создании процессора «Байкал-L» для мобильных устройств, а также «Байкал-S2», предназначенного для облачных вычислений.

Кристина Холупова

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