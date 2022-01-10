На сайте ГИБДД масштабный сбой. Российские водители не могут проверить штрафы

Сервис проверки штрафов на сайте ГИБДД недоступен из-за обновления программного обеспечения. На устранение неполадки у специалистов ведомства уйдет около суток. Это второй масштабный сбой информационной системы ГИБДД за месяц.

Информация недоступна

Информационная система российской ГИБДД переживает второй за месяц крупномасштабный сбой. На сайте инспекции вышел из строя сервис проверки штрафов. Проблема возникла как минимум в 12:30 10 января 2022 г. по московскому времени.

По информации представителей российского МВД, сервис по проверке штрафов «упал» по причине обновления программного обеспечения. «В настоящее время специалисты МВД России проводят на сайте Госавтоинспекции работы по обновлению прикладного ПО для приведения аппаратно-программного комплекса в соответствие с требованиями безопасности. В связи с этим возможны перебои в работе некоторых онлайн-сервисов Госавтоинспекции», – сообщили представители МВД.

Чрезмерно затянувшийся апдейт

На момент публикации материала точные сроки восстановления работоспособности сервиса установлены не были. Как сообщают на своем сайте представители МВД России, планируется, что все придет в норму 11 января 2022 г.

Получить информацию о штрафах на сайте ГИБДД нельзя

Редакция CNews убедилась, что на 17:20 10 января 2022 г. по Москве сервис по-прежнему не функционировал. Попытки ввода различных номеров и выбора различных регионов успеха не возымели. В итоге проверка штрафов, которой пользуются миллионы автомобилистов со всей России, из-за обновления некоего прикладного ПО не будет полноценно функционировать около суток.

Следует отметить, что проверка штрафов через сторонние приложения и сервисы, в том числе и через «Госуслуги», исправно работает.

Не в первый раз

Проверка штрафов на сайте ГИБДД выходит из строя сравнительно регулярно. Предыдущий такой случай произошел в конце осени 2021 г. однако устранение неполадок потребовало гораздо меньшего количества времени.

Cервис «падал» 22 ноября 2021 г. в связи с большим наплывом пользователей. Как сообщили РИА «Новости» представители ГИБДД, на тот момент им хотели воспользоваться 2000 человек в минуту.

Работа системы была восстановлена за несколько часов. За это время технические специалисты ведомства провели «настройку оборудования».

Стабильностью работы информационная система ГИБДД не отличается

Проверка штрафов выходила из строя и 24 июня 2021 г. На тот момент это коснулось лишь жителей столичного региона. «В связи с проведением технических работ в ГУ МВД России по Москве материалы фотовидеофиксации нарушений ПДД на территории столицы были временно недоступны на официальных интернет-порталах Госавтоинспекции и государственных и муниципальных услуг. В настоящее время доступ к материалам восстановлен», – заявили представители ГИБДД. Доступ к сервису был восстановлен к 15:30 24 июня 2021 г. по Москве.

Природная стихия против ГИБДД

Время, которое, потребуется специалистам ГИБДД на восстановление сервиса по проверке штрафов, не является рекордным. По предварительным подсчетам, на это они потратят около суток, а всего лишь три недели назад информационная система ведомства обвалилась на целых два дня.

Но если в настоящее время не работает лишь проверка штрафов, доступная на сторонних площадках, то в конце декабря 2021 г. была парализована вся компьютерная система ГИБДД.

Как сообщал CNews, 18 декабря 2021 г. водители столкнулись с невозможностью зарегистрировать автомобиль или снять его с учета, проверить штрафы, получить права и т. д. Проблемы возникли у жителей многих регионов России, и устранить их технические специалисты ГИБДД собирались за сутки. Однако работы растянулись на два дня.

Виной всему оказалась самая обычная коммунальная авария. в одном из серверных помещений ГИБДД, расположенных в Москве, прорвало трубу, в результате чего оборудование оказалось подтопленным.

«Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой», – говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте российского МВД.

Почему серверы ГИБДД размещаются в помещении, в котором проходят трубы с водой, по прошествии трех недель с момента возникновения инцидента остается неизвестным.

18 декабря 2021 г. – это суббота. Ремонтные работы продолжались до позднего вечера 19 декабря 2021 г. В итоге из-за аварии люди со всей страны лишились возможности воспользоваться услугами ГИБДД, в том числе и платными, в свой выходной день и были вынуждены перенести посещение Инспекции как минимум на понедельник, 20 декабря 2021 г.

И это далеко не единственный случай полного паралича информационной системы ГИБДД. Например, в начале лета 2019 г. произошел еще один ее отказ в масштабах всей страны. Региональные подразделения ГИБДД полностью остановили оказание услуг россиянам, и те не могли ни зарегистрировать или снять с учета автомобиль, ни получить водительское удостоверение. Информация о штрафах за нарушение ПДД тоже не предоставлялась.

Иногда работе ГИБДД мешают и сторонние сервисы. Так, в ноябре 2020 г. из-за сбоев на «Госуслугах» ГИБДД по Московской области была вынуждена принимать все заявки в буквальном смысле по телефону.