МВД отказалось строить дорогостоящую ИТ-систему. Подрядчик пошел требовать свое через суд

«Специальная техника и связь» МВД разорвала 245-миллионный контракт с компанией, которая должна была провести для нее ОКР по созданию ИТ-системы, предназначенной для информационного обмена между различными госведомствами. С ее помощью граждане смогли бы, например, оперативно получать справки о судимости. Отвергнутый подрядчик пошел в суд.

Разрыв контракта МВД

Как выяснил CNews, ИТ-структура МВД разорвала огромный контракт со своим подрядчиком на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР) «Создание сервиса по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел России». Это следует из карточки контракта и документов Арбитражного суда Москвы.

Контракт на указанные работы компания «АМГ бизнес решения» получила в июле 2020 г. по итогам тематического тендера. Непосредственным заказчиком работ выступила организация «Специальная техника и связь» МВД. В начале июня 2020 г. она объявила открытый конкурс на ОКР с начальной ценой контракта в 256,1 млн руб.

Конкуренцию победителю безуспешно попробовал составить входящий в «Ростех» концерн «Созвездие» с ценовым предложением в 250 млн руб. Заявка «АМГ бизнес решений» оказалась более привлекательной. Сумма победного предложения составила 245 млн руб.

МВД осталось без дорогостоящей ИТ-системы. Нерадивый подрядчик пошел в суд

Сроком исполнения заключенного контракта было установлено 30 ноября 2020 г. Однако 27 сентября 2021 г. заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения соглашений. Как следует из карточки контракта на сайте госзакупок, он был разорван 18 октября 2021 г.

Причиной расторжения указано «неисполнение условий». Если данные в карточке соответствуют действительности, то заказчик не успел перевести своему подрядчику какие-либо средства за работы.

По всей видимости, «АМГ бизнес решения» такой ход событий не устроил, потому что 27 октября 2021 г. компания подала к своему бывшему заказчику иск в Арбитражный суд Москвы. Цель иска — «признание одностороннего отказа от исполнения контракта от недействительным». Указанная в иске дата заключения контракта не оставляет сомнений в том, что разбирательство связано именно с упомянутой выше ОКР. Ближайшее заседание суда запланировано на 14 февраля 2022 г.

На момент публикации данного материала представители «Специальной техники и связи» МВД и «АМГ бизнес решений» не смогли прокомментировать CNews ситуацию. Без ответов остались вопросы о причинах разногласий между заказчиком и поставщиком и о том, была ли исполнена и принята какая-либо часть работ.

Что требовалось сделать в ходе ОКР

Рассматриваемой ОКР в тендерной документации присвоен шифр «ИБД-Ф 2.0» с пометкой, что работы относятся к государственному оборонному заказу (ГОЗ). При этом ОКР должна была осуществляться в интересах Главного информационно-аналитического центра МВД.

Целью выполнения ОКР заявлена разработка сервиса по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел — «в интересах повышения уровня информационной поддержки деятельности сотрудников органов внутренних дел на основе применения современных ИТ и обеспечения качественной, своевременной и комплексной обработки данных».

В ходе ОКР требовалось разработать ПО для централизованного ведения различных учетов. Это должно было существенно сократить временные затраты граждан на получение разного рода справок в рамках оказания им госуслуг.

Среди этих справок — справки о наличии или отсутствии судимости или о факте уголовного преследования, справки о том, является или не является человек подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. Также сервис предусматривал проставление апостиля (печати) на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы России, с предусмотренным взаимодействием с многофункциональными центрами предоставления госуслуг (МФЦ).

В целом планировавшаяся к созданию система должна была сократить сроки сбора и обработки сведений, сократить долю ручного труда при сборе и обработке информации, усовершенствовать процессы динамического формирования поисковых запросов и подготовки аналитических и статистических сведений.

Предполагалось, что система позволит осуществлять обработку запросов и обеспечит взаимодействие с информационными системами органов исполнительной власти с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3.х или выше) при оказании госуслуг, а также обеспечит взаимодействие с единым порталом госуслуг (ЕПГУ).

«В рамках создания “ИБД-Ф 2.0” должно быть разработано программное обеспечение конструктора учетов, позволяющее создавать произвольные учеты из репозитория в виде типовых наборов объектов (сущностей), структур баз данных, взаимосвязей таблиц, словарей, справочников, бизнес-логики, форм ввода и вывода информации», — говорилось в ТЗ.

Некоторые особенности системы

Как отмечалось в тендерной документации, в результате создания сервис «ИБД-Ф 2.0» должен был осуществляться обмен данными в электронном виде с правоохранительными органами государств из состава СНГ в соответствии с подписанным в Астане (Казахстан) соглашением об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 г.

В рамках создания «ИБД-Ф 2.0» планировалось реализовать возможность взаимодействия с Федеральной налоговой службой (ФНС) России в части предоставления сведений о принадлежности родственных связей граждан при поступлении их на госслужбу, выгружаемых из единого госрегистра ЗАГС.

В рамках создания «ИБД-Ф 2.0» должно быть разработано мобильное приложение, отмечалось в техническом задании.