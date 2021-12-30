CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A ИТ в госсекторе Техника Мобильность
|

Власти потратят 38 миллиардов на обеспечение чиновников планшетами на российской ОС

38 млрд руб. потратит федеральный бюджет до 2024 г. с целью развития отечественной мобильной операционной системы «Аврора» и обеспечения чиновников и работников госорганизаций работающими на ней устройствами. Ранее 360 тыс. планшетов под управлением ОС «Аврора» уже было закуплено для проведения Всероссийской переписи населения.

Затраты на оснащение чиновников планшетами с ОС «Аврора»

Федеральный бюджет с 2021 по 2024 гг. потратит 30,4 млрд руб. на обеспечение сотрудников органов государственной и муниципальной власти и бюджетных учреждений мобильными устройствами с отечественной мобильной операционной системой и разработанными для нее приложениями, а также обеспечение их функционирования. Это следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика» (документ имеется в распоряжении CNews).

Как появилась ОС «Аврора»

Единственной мобильной операционной системой (ОС), включенной в единый реестр российских программ для ЭВМ, является система «Аврора».

ОС «Аврора» разработана на основе ОС Sailfish, созданной выходцами из финской Nokia, основавшими собственную компанию Jolla. В 2015 г. контроль над компаниями-разработчиками Sailfish был приобретен бизнесменом Григорием Березкиным. В 2018 г. «Ростелеком» выкупил у Березкина контроль в компаниях «Открытая мобильная платформа» и «Вортон», владеющих правами на Sailfish, после чего был проведен ребрендинг системы.

Федпроект ЦГУ предполагает развитие ОС «Аврора» как отечественной мобильной операционной системы, не зависящей от зарубежных поставщиков программного обеспечения (ПО) и услуг, и обеспечивающей контроль информационного обмена, в том числе трансграничного.

aurora600.jpg

Планшеты на ОС «Аврора» использовались в ходе всероссийской «Переписи-2020», прошедшей в 2021 году

В числе запланированных мероприятий значатся: разработка программного обеспечения для мобильных рабочих мест органов государственной власти, развитие системного программного обеспечения ОС «Аврора» и ПО общего назначения под управлением ОС «Аврора»; закупка новых мобильных устройств с последующей установкой ОС «Аврора»; оказание комплексной услуги мобильной связи для мобильных рабочих мест.

Перепись населения на отечественных планшетах

Первым крупным применением ОС «Аврора» стала Всероссийская перепись населения (ВПН-2020), прошедшая в конце 2021 г. Переписчики вместо традиционных блокнотов ходили с планшетами отечественного производства, на которых была установлена ОС «Аврора». Оператором «цифровизации» переписи выступал «Ростелеком».

Ростат заплатил «Ростелекому» 8,4 млрд руб. за закупку планшетов, разработку ПО, поддержку сервисов удаленного управления и оказание услуг связи. «Ростелеком» закупил 360 тыс. планшетов. Поставщиками выступили компании «Байтэрг» и «Аквариус», собиравшие планшеты в Москве и Шуе (Ивановская область) соответственно.

На планшетах было установлено специальное программное обеспечение для переписчиков со встроенным переписным листом и картографическим сервисом, при этом возможность пользоваться сторонними приложениям и интернет-ресурсами отсутствовала. Также по каналам сотовой связи данные о местонахождении переписчиков передавались в ситуационные центры Росстата. Услуги сотовой связи также предоставлял «Ростелеком» через принадлежащего ему оператора Tele2.

Планшеты, использовавшиеся для ВПН-2020, должны быть переданы для нужд органов государства. Еще в 2020 г. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить использование данных планшетах в государственных органах и бюджетных организациях. Как пояснили в пресс-службе Росстата, решение об их дальнейшем использовании будет принимать Правительство. В частности, возможны варианты передачи их для использования в сфере здравоохранения или образования. В тоже время 40 планшетов останутся в самом «Роcстате» и будут использоваться для проведения исследований.

Преимущества ОС «Аврора»

Планируется, что к 2024 г. 708 тыс. мобильных рабочих мест органов государственной власти, бюджетных учреждений и компаний с госучастием будут функционировать на базе ОС «Аврора». С учетом затрат на закупку планшетов для Переписи населения общие затраты государства на развитие устройств под управлением ОС «Аврора» составят 38,8 млрд руб.

«У ОС «Аврора» есть свои очевидные преимущества - малая уязвимость для вирусов и несанкционированного вмешательства, - отмечают в пресс-службе Росстата. - Однако для их использования необходимо создание специального программного обеспечения или адаптация приложений, уже написанных под другие операционные системы».

«Использование планшетов на базе ОС «Аврора» в рамках переписи сделало нашу систему одной из крупнейшей в мире по корпоративной мобильности, - пояснил CNews коммерческий директор ОМП Михаил Писарев. - Распределение планшетов по различным ведомствам и организациям предполагает использование как тиражного ПО, так и разработанного специально для конкретного применения. Это дает возможность локальным интеграторам и разработчикам занять свою нишу в мобильной экосистеме».

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МИФИ переходит на российские ОС

Аналитический центр при Правительстве отлучают от «Цифровой экономики». Проектным офисом станет Минцифры

В Германии с треском провалился массовый отказ от ПО Microsoft

Чтобы выбрать бесплатные сайты для россиян, создана особая правительственная комиссия

CNews Analytics: Рейтинг региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости

Каким будет цифровой банк через несколько лет

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как создать новогоднее настроение с помощью современной техники: советы ZOOM

Обзор наушников Under Armour Project Rock Over-Ear Training by JBL: мощное звучание и стильный дизайн

Какие гаджеты подарить детям на Новый год: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астероид, убивший динозавров, оставил удивительные шрамы на морском дне

Самые важные космические открытия 2021 года

Солнечный зонд прибыл на Солнце: какие открытия нас ждут
Показать еще
CNEWS TV
Как выстроить ИТ-инфраструктуру для тепличного комплекса
Появилось ПО для скачивания фильмов и сериалов с любого стримингового...
CNews FORUM: Как России закрепиться в числе цифровых лидеров?
Глупейшая оплошность вендора сжигает матплаты для Intel Alder Lake
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022