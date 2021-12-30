МИФИ переходит на российские ОС

Университет МИФИ планирует переход на отечественные ОС, прикладное ПО и офисный пакет. Вуз за 5 млн руб. заказал разработку проекта по миграции своих АРМ на российский софт. Помимо списка софта и разработки решений по переходу на него, будущий исполнитель должен подготовить документ под названием «Отечественная платформа на стратегическую перспективу».

Российская ОС в МИФИ

Как выяснил CNews, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ планирует глобальный переход на отечественное программное обеспечение. На российские решения планируется заменить имеющиеся в институте ОС, прикладное ПО и офисный пакет. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

МИФИ уже заказал за 5 млн руб. работы по проектированию перехода автоматизированных рабочих мест (АРМ) на отечественное программное обеспечение. Соответствующий тендер опубликован 30 декабря 2021 г. Заявки на конкурс принимаются до 14 января 2022 г., итоги будут подведены 18 января.

Исполнитель должен будет составить проект с оптимальными решениями по переходу АРМ МИФИ на отечественное ПО. Проект, в том числе, включает в себя анализ аппаратного обеспечения института на совместимость с отечественными платформами, а также готовые технические решения, «обеспечивающие механизмы совместимости прикладного ПО, используемого заказчиком, зависимого от Windows-среды с внедряемой ОС», следует из техзадания. Что примечательно, в ходе исполнения контракта будет разработан документ «Отечественная платформа на стратегическую перспективу».

Подробности перехода

В техзадании указан список ПО, который используется на данный момент в МИФИ. В нем, среди прочих, значатся Google Chrome и Mozilla Firefox, Microsoft Office Professional 2016, Microsoft Skype for Business 2016, а также MS OneDrive и VMware Player.

МИФИ переходит на российский софт

Сведения об ОС, прикладном ПО и офисном пакете, которые будут внедрены в институт, должны быть включены в Единый реестр российских программ. Также, согласно техзаданию, ОС должна поддерживать установку на компьютеры c процессорами стандартной архитектуры x86 и x64 и средства защиты информации, прошедшие оценку соответствия в форме обязательной сертификации на соответствие требованиям по безопасности информации в соответствии с законодательством.

Работы выполняются в три этапа, не более чем за 75 календарных дней с даты заключения договора. Первый состоит в комплексном анализе перехода АРМ на отечественное ПО. Он включает в себя инвентаризацию существующих АРМ и ПО и анализ их на совместимость перспективными с отечественными платформами, говорится в техзадании.

Второй включает в себя, в том числе, выбор отечественной платформы и проектирование технических решений АРМ перехода на российское ПО. Исполнитель также должен составить список отечественного ПО для использования на АРМ института и презентовать три отечественные платформы на соответствие базовым требованиям и критериям. Третий этап представляет из себя демонстрацию технических решений, обеспечивающих переход на отечественный софт.

Миграция вузов на отечественное

Планы по переводу ведущих российских вузов на отечественные решения появились у властей на фоне американских санкций против институтов. Так, в ноябре 2021 г. американские власти внесли в санкционный список Московский физико-технический институт (МФТИ). Это подразумевает введение ограничений на экспорт, реэкспорт и передачу внутри страны американской продукции, говорится на сайте американского Минторга. Под ограничения попадает различная электроника, также они могут распространиться и на американское ПО. МФТИ попал под ограничения по причине «разработки военной продукции для военного заказчика», было отмечено в документах Минторга.

МФТИ — не единственный вуз, столкнувшийся с американскими санкциями. В схожей ситуации в конце 2020 г. оказался МГТУ им. Н. Э. Баумана. С декабря 2020 г. институт остался без продуктов Microsoft. Причиной отказа продавать лицензии на Windows МГТУ в Microsoft назвали тот факт, что вуз готовит специалистов по вооружению.

В декабре 2021 г. стало известно о планах Правительства пересадить российские вузы с зарубежного «железа» на вычислительную технику на отечественных процессорах «Байкал» и «Эльбрус». Речь идет о тех учебных заведениях, которые готовят специалистов в области радиоэлектроники.