Аналитический центр при Правительстве отлучают от «Цифровой экономики». Проектным офисом станет Минцифры

Правительство собирается отлучить АНО «Аналитический центр при Правительстве РФ» от управления нацпрограммой «Цифровая экономика». Среди обязанностей центра, в том числе, оценка проектов и паспортов федпроектов нацпрограммы, а также запросов на их изменения. С 2012 г. по 2020 г. центр возглавлял экс-глава Минцифры Константин Носков. Обязанности центра будут возложены на Минцифры, которое и подготовило соответствующий проект изменений.

Отлучение АЦ от нацпроекта

АНО «Аналитический центр при Правительстве РФ» (АНО АЦ) будет исключен из управления национальной программой «Цифровая экономика». Функции проектного офиса перейдут в Минцифры. Изменения прописаны в проекте постановления Правительства, опубликованном на regulation.gov.ru 29 декабря 2021 г. Проект подготовлен Минцифры.

Согласно пояснительной записке, в министерстве будет создан ведомственный проектный офис, которому передадут полномочия АЦ. Так, Аналитический центр проводит оценку проектов паспортов федпроектов «Цифровая экономика» и запросов на их изменение на соответствие целям и методическим указаниям. Также АЦ запрашивает у ответственных участников федпроектов документы о ходе планирования и исполнения нацпрограммы и ее федеральных проектов и, в том числе, участвует в подготовке отчетов по федеральным проектам.

В Минцифры на момент публикации материала не смогли прокомментировать CNews причину исключения из управления АНО АЦ.

Чем занимается АНО

Аналитический центр при Правительстве занимается оперативным информационно-аналитическим сопровождением и экспертной поддержкой деятельности Правительства по основным вопросам социально-экономического развития страны. Он сотрудничает с регионами России, национальными и международными организациями и научно-исследовательскими центрами.

У Минцифры могут появится новые обязанности

С 2018 г. одним из ключевых направлений деятельности АЦ является тема цифровой трансформации отраслей, а с 2019 г. — аналитика больших данных. C февраля 2021 г. он осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного центра Правительства. Это новая структура, обеспечивающая взаимодействие федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций в процессе разрешения штатных и нештатных ситуаций, реализации приоритетных задач и проектов, определенных президентом и правительством страны, говорится на сайте АЦ.

В Аналитическом центре работают более 450 экспертов и аналитиков. С января 2020 г. его руководителем является Константин Калинин. Он сменил в должности Константина Носкова (возглавлял Центр с 30 ноября 2012 г.) — экс-главу Минцифры. Минцифры Носков возглавил 18 мая 2018 г. Он сменил на этом посту Николая Никифорова, занимавшего кресло главы министерства с 2012 г. Руководил этим ведомством Носков сравнительно недолго. Он оставил должность министра в январе 2020 г., когда в отставку ушли премьер-министр Дмитрий Медведев и прежний состав Правительства. На смену Носкову был назначен нынешний глава Минцифры Максут Шадаев.

Нацпроект «Цифровая экономика»

Программа «Цифровая экономика» была утверждена правительством летом 2017 г., а в мае 2018 г. ее трансформировали в национальную программу. В своем актуальном виде нацпрограмма «Цифровая экономика» состоит из семи федеральных проектов. В перечень входят «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Нормативное регулирования цифровой среды», «Цифровые технологии», а также «Цифровое государственное управление», «Искусственный интеллект и «Кадры для цифровой экономики».

В ноябре 2021 г. CNews писал о том, что в состав программы войдут еще три проекта. Так, в ее составе появится «Подготовка кадров для ИТ», «Информационная инфраструктура». При этом власти хотят внедрить в программу проект «Доступ в интернет».

Как следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2022-2024 гг., в 2022 г. Правительство планирует выделить 210,7 млрд руб. на реализацию нацпроекта. Так, например, на реализацию федпроекта «Кадры для цифровой экономики» в 2022 г. будет направлено 11,58 млрд руб. На финансирование федпроекта «Информационная безопасность» планируется выделить 8,47 млрд руб. Федеральный проект «Цифровые технологии» получит из бюджета 31,75 млрд рублей в 2022 г.