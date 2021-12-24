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Для российских судов крупно подорожала Windows. Отечественные ОС для них запрещены

Кураторы ГАС «Правосудие» второй раз за год решили закупить 10 тыс. лицензий на Windows. Начальная цена нового контракта выставлена на 13% выше, чем в прошлой закупке, поставки по которой прошли гладко и завершились в срок.

Windows для ГАС «Правосудие»

Как выяснил CNews, за последние восемь месяцев ОС Windows для судебной системы России заметно подорожала. К такому выводу можно прийти, сопоставляя закупочные процедуры ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие"» (ИАЦ) — учреждения, подведомственного Судебному департаменту Верховного суда России.

В настоящий момент организация в очередной раз собирается обзавестись 10 тыс. лицензий на ОС Microsoft Windows, которая будет установлена на новые закупаемые компьютеры.

Использовать данное ПО и ПК станут сотрудники федеральных судов, Судебного департамента и его региональных управлений, а также самого ИАЦ на компьютерах государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие».

Это следует из условий тендера, который был объявлен ИАЦ 21 декабря 2021 г. в формате электронного аукциона. Начальная цена лота выставлена на уровне 146,6 млн руб. Заявки от претендентов принимаются до 29 декабря, торги намечены на 30 декабря.

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Незаменимая для российских судов Windows крупно подорожала. За 10 тыс. лицензий они готовы заплатить на 16,5 млн больше

Подрядчику необходимо будет передать заказчику лицензии на софт в течение 30 рабочих дней с момента подписания контракта.

Особенности подорожания ПО

Анализ сайта госзакупок показывает, что в 2021 г. ИАЦ уже приобретал системное ПО Microsoft. В апреле центр аналогично запустил закупку 10 тыс. лицензий на вновь приобретаемые компьютеры.

Как и в рассмотренной выше закупке, заказчику требовались бессрочные лицензии на Microsoft Windows Professional 10 a Single OLV.

При этом цена на апрельскую партию софта была выставлена на уровне 130 млн руб. Единственным претендентом на бюджетные средства выступила компания «Паскаль» с которой и был подписан контракт. Как следует из карточки соглашения, подрядчик в августе 2021 г. исполнил все свои обязательства в срок; каких-либо штрафных санкций в отношении него применено не было.

На момент публикации данного материала представители ИАЦ не смогли объяснить CNews, почему при полностью сходных параметрах закупок в свежем тендере заказчик выставил стартовую цену почти на 13% выше, чем в апреле 2021 г., особенно с учетом того, что прошлая поставка по меньшей цене прошла гладко.

Российское не предлагать

Отметим, что в ГАС «Правосудие» импортозамещение ПО уже началось. В частности в июне 2021 г. ИАЦ было закуплено 10 тыс. отечественных офисных пакетов «Мой офис». Однако операционные системы отказ от импорта пока не затронул.

В свежей закупке конкретная версия ПО Microsoft прописана с пометкой «или полный функциональный аналог».

В требующемся по закону обосновании невозможности соблюсти запрет на поставку зарубежного софта в госорганы ИАЦ указал, что основанием для использования ПО Microsoft (то есть допустимый функциональный аналог может быть только этой компании) «являются паспорта комплектов общего ПО комплексов средств автоматизации».

Кроме того, заказчик заверяет, что в реестре российского ПО при Минцифры нет решений, которые функционально соответствуют потребностям ИАЦ по запуску специального ПО ГАС «Правосудие».

Денис Воейков

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