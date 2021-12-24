Google получила в России первый в истории ИТ оборотный штраф. С нее требуют 7,2 миллиарда

Российские власти оштрафовали американскую компанию Google на рекордные 7,2 млрд руб. Это первый в истории ИТ-компаний оборотный штраф. До этого момента за неудаление противоправной информации Google и Meta (Facebook) штрафовали на миллионы рублей. Представители Google изучают решение суда и позже определится с дальнейшими действиями. Ранее компания оплатила все штрафы, решения по которым вступило в силу. В скором времени такой же крупный штраф может ждать и Meta.

Самый крупный штраф

Таганский суд Москвы за повторное неудаление запрещенной информации оштрафовал Google на 7,2 млрд руб., сообщило агентство «РИА Новости». Это первый случай оборотного штрафа (штраф, размер которого зависит от выручки компании), наложенный на ИТ-компанию в России.

До этого случая ИТ-гигантам назначались единичные штрафы, не привязанные к размеру выручки. Всего в 2021 г. российский суд рассмотрел в отношении Google 16 административных протоколов за неудаление противоправной информации в установленный срок. По данным за октябрь 2021 г., сервис не удалил порядка 2,6 тыс. материалов. За это его привлекли к административной ответственности на 37,5 млн руб. В середине октября Google сообщила, что оплатила в России все штрафы, решения по которым вступили в силу.

«Мы изучим решение суда и после этого определим дальнейшие шаги», — рассказали в пресс-службе Google «РИА новостям». Позднее будет рассмотрен аналогичный протокол, который предусматривает оборотный штраф, в отношении Meta (бывший Facebook).

Штрафы ИТ-гигантов

В начале декабря 2021 г. стало известно о том, что Роскомнадзор намерен через суд оштрафовать Google и Facebook почти на 10 млрд руб. на двоих, воспользовавшись предусмотренной КоАП нормой об оборотных штрафах.

Таганский суд оштрафовал Google на рекордные 7,2 млрд рублей

Пока что Facebook и Google выплачивали максимум миллионные. Например, в ноябре 2020 г. Facebook была наказана на 4 млн руб. за то, что за свое нежелание размещать персональные данные россиян в российских ЦОД. В декабре 2020 г. 3-миллионный штраф был выписан ИТ-гиганту Google. Американскую корпорацию оштрафовали за выдачу в поиске запрещенной в России информации.

В середине августа 2021 г. представители Роскомнадзора заявили, что Google не удаляет в пределах от 20 до 30% ссылок на сторонние сайты с запрещенным контентом.

За тот же период против Facebook накопилось 19 административных протоколов, успешно (не для компании, а для российского государства) рассмотренных в суде. Суммарный размер штрафа составил около 70 млн руб. Нарушающими российское законодательство, но до сих пор не удаленными, были признаны более 2,1 тыс. публикаций в соцсети Facebook.

Санкций будет еще больше

Российские власти получили возможность наказывать американские интернет-компании не только за неудаление запрещенного контента. В список российских законов с недавних пор входит так называемый «закон о приземлении», принуждающий такие компании открывать представительства в России и выполнять ряд других условий.

Закон, ставший следствием поручения Президента России Владимира Путина по разработке требований к иностранным интернет-компаниям, был принят стремительно. Поручение было дано в декабре 2020 г., а уже к началу февраля 2021 г. авторы подготовили первую версию документа. В мае 2021 г. законопроект был направлен в Госдуму, где без промедлений был принят во всех трех чтениях. Законом он стал 1 июля 2021 г. после получения подписи Владимира Путина. Его требования вступают в силу 1 января 2022 г.

В конце ноября 2021 г., как сообщал CNews, Роскомнадзор опубликовал список из 13 иностранных компаний, к которым будет применяться новый закон «о приземлении». В перечень вошли Apple, Google, а также Twitter, TikTok, Telegram и Zoom. Компанию им составляют Likeme (владеет соцсетью Likee), Viber, Discord, Pinterest, Spotify (работает в России с лета 2020 г.) и Twitch.