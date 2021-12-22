ИТ-подрядчик МВД не подписал контракт из-за ковида и был отлучен от госзакупок, хотя исхитрился поставить ПК

ИТ-компания, во время пандемии добросовестно исполнившая указ Президента о нерабочих днях для сотрудников с сохранением зарплаты, из-за этого не смогла вовремя подписать с санаторием МВД контракт на поставку ПК «в целях обеспечения государственной программы вооружения». Выждав 14,5 месяцев заказчик обратился в ФАС и добился включения компании в реестр недобросовестных поставщиков. При этом, на тот момент нужные ПК в санатории уже были — их поставила проштрафившаяся компания.

Проблемные ПК для МВД

Как выяснил CNews, попытка законтрактоваться со структурой МВД на фоне ковидных ограничений закончилась для ИТ-компании попаданием в реестр недобросовестных поставщиков, причем с огромной отсрочкой.

Непосредственным заказчиком оборудования выступил санаторий МВД «Подмосковье» в Звенигороде на берегу Москва-реки. В конце февраля 2020 г. этой оздоровительной организации потребовались компьютеры «в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения в 2020 г.». Тендер с указанием такого предмета закупки был объявлен санаторием в формате электронного аукциона с начальной ценой контракта 935,9 тыс. руб.

На тендер было подано 18 заявок, однако непосредственно на торги вышли 10 участников: «Пимнара», «Ликом-С», «Апгрейд», «Рустехнолоджи», «Вкорпе», «Вектор», «Ллтек», «Спутник», «Айдитекс» и предприниматель Зайпулла Маммаев. Победителем 12 марта 2020 г. был признан московский сборщик вычислительной техники «Пимнара» с ценовым предложением в 429,4 тыс. руб., то есть со снижением стоимости лота более чем в два раза.

В отведенный на это период времени, компания не смогла подписать нужные документы, и 22 апреля (с нарушением сроков) заказчик признал «Пимнару» уклонившейся от заключения контракта. Подобный факт является основанием для включения компании по предписанию ФАС в реестр недобросовестных поставщиков, что по сути лишает ее возможности в течение двух лет участвовать в гостедерах (в данном случае по линии закупок госорганов по 44-ФЗ).

ИТ-подрядчик МВД не подписал контракт из-за карантина и угодил в реестр недобросовестных поставщиков

С учетом времени проведения аукциона санаторий должен был обратиться в ФАС не позднее 2 апреля 2020 г., но он это сделал на 14,5 месяцев позже — 18 июня 2021 г.

Столь существенная задержка видимо не смутила антимонопольный орган, потому что 6 июля 2021 г. «Пимнара» оказалась в реестре. Правда, исключена она из него будет не через два года, считая от этой даты, а через аналогичный срок, начало отсчета которого связано с моментом нарушения, то есть 14 апреля 2022 г.

На момент публикации данного материла представители санатория МВД «Подмосковье» не смогли сообщить CNews причину более чем годичной задержки перед обращением в ФАС. Представители «Пимнары» факт задержки редакции прокомментировать тоже не смогли.

Всему виной ковид

В августе 2021 г. «Пимнара» попыталась оспорить решение ФАС в Арбитражном суде Москвы, но безуспешно.

В заявлении компании в суд говорилось, что ее руководство последовало указу Президента России Владимира Путина от 25 марта 2020 г. «Об объявлении в РФ нерабочих дней» и указу мэра Москвы от 5 марта 2020 г. «О введении режима повышенной готовности». В соответствии с этими документами период с 30 марта по 5 апреля 2020 г. был объявлен нерабочим.

«Пимнара» в целях «обеспечения безопасности здоровья работников, соблюдения режима самоизоляции и в целях предупреждения заражения сотрудников коронавирусной инфекцией» приказом от 25 марта 2020 г. предоставило работникам оплачиваемый отпуск с последующим переходом на удаленку.

«В ходе настройки компьютерной техники и обустройства рабочего места для исполнения трудовых обязанностей в дистанционном режиме возникли технические неполадки в работе сервера, что не позволило работникам получить удаленный доступ к учетным записям к корпоративным аккаунтам», — сообщила компания в суде.

В удовлетворении иска ей по итогам разбирательства было отказано — суд посчитал, что описанные проблемы, из-за которых не был подписан контракт, обстоятельствами непреодолимой силы не являются.

ПК были все же поставлены

Примечательно, что к моменту включения в реестр «Пимнара» уже успела поставить в санаторий МВД требующиеся ему ПК. Дело в том, что компания приняла участие в перезапущенном заказчиком в мае 2020 г. тендере с той же начальной ценой лота и снова в нем победила с предложением в 454,9 тыс. руб., то есть повторно сбив цену поставки более чем в два раза. На торги вместе с ней вышли еще четыре претендента: «Нанософтгрупп мск», «Солинг», «Кве-технолоджи» и «Тид».

С подписанием нового контракта у «Пимнары» проблем не возникло. В декабре 2020 г. он был исполнен.

Отметим, что если бы санаторий обратился в ФАС вовремя, то принять участие в перезапущенном тендере «Пимнара» бы не смогла. Аналогично она бы лишилась свыше полусотни потенциальных контрактов по итогам многочисленных гостендеров, в которых она победила в интервале между инцидентом с санаторием и попаданием в реестр.

Факт поставки ПК в санаторий МВД по второму контракту ситуацию с реестровой записью во время судебных разбирательств «Пимнары» с ФАС также не изменил. В заключении служителей Фемиды говорится, что действия компании по исполнению контракта, заключенного по итогам повторной процедуры, не свидетельствует о добросовестности «Пимнары» при проведении первого аукциона.