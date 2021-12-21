РЖД закупает втрое дороже рынка «отечественные» смартфоны из Китая с российской ОС

Водонепроницаемые смартфоны с российской ОС «Аврора» обойдутся РЖД в 427,1 млн руб. или в 26,4 тыс. руб. за штуку. Победитель тендера не стал падать в цене и предложил телефоны под российским брендом. Их практически полный китайский аналог (но без «Авроры») продается на Alibaba за $99, то есть в 3,6 раза дешевле.

Смартфоны для РЖД

Как выяснил CNews, РЖД не удалось сэкономить на покупке влагозащищенных смартфонов с предустановленной российской мобильной ОС «Аврора». Это следует из документов тендера, который был объявлен железнодорожным монополистом 28 октября 2021 г. в формате открытого конкурса.

Начальная цена договора была выставлена на уровне 427,1 млн руб. На эти деньги компания рассчитывает получить 16 180 телефонов, именуемых в закупке мобильными рабочими местами. Таким образом, расчетная цена одного смартфона составляет 26,4 тыс. руб.

Заявки от потенциальных поставщиков гаджетов принимались до 18 ноября 2021 г. Претендентами выступили компании ТФН, «Си ди си сервис» и «123 солюшнс». Последняя из них и стала победителем; снижать стартовую цену договора она не стала. Конкретные суммы из заявок ее конкурентов в публичном доступе не представлены, однако по таблице распределения баллов можно сделать вывод, что они все же выступили с некоторым снижением.

После подписания договора, победителю предстоит поставить все смартфоны не позднее 25 марта 2022 г. В числе организаций-получателей указаны 16 дирекций РЖД по всей России: в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове, Воронеже, Чите, Новосибирске, Красноярске, Иркутске и др.

Китайский телефон с российским лицом

Из тендерных документов видно, что все три претендента, включая и победителя, предложили к поставке один и тот же смартфон: QMP-M1-N-IP68 российской компании Qtech (ООО «Кьютэк»). Она себя позиционирует в качестве «российского производителя телекоммуникационного и ИТ-оборудования» (серверов, коммутаторов, СХД и пр.). По данным ее сайта, компания имеет три R&D-центра, которые расположены в Москве, Сколково и Рязани; «продукция выпускается на контрактных производствах в России и за рубежом».

Российский смартфон Qtech QMP-M1-N-IP68

Примечательно, что все три потенциальных поставщика РЖД в отношении QMP-M1-N-IP68 в графе «наименование страны происхождения» в документах заявок указали Китай.

Более того, один из собеседников CNews на российском рынке электроники отметил, что рассматриваемая российская модель почти полностью идентична изделию Phonemax M1 китайской компании Shenzhen Phonemax Technology.

Китайский смартфон Phonemax M1 (идентичны даже заставка и дата на экране)

Сопоставление элементов дизайна и характеристик этих двух смартфонов позволяет сделать вывод об их полной внешней схожести (на официальных фото идентичны даже заставка экрана и время с датой на нем) и почти полном совпадении технических параметров. Обнаруженные CNews различия включают предустановленную на Qtech QMP-M1-N-IP68 ОС «Аврора», а также расхождения в названиях моделей процессоров. В китайском изделии модель называется MTK6761D, в российском — MTK6739. В обоих случая речь идет о недорогих мобильных чипах тайваньской компании MediaTek. Их технические параметры несколько разнятся, но не принципиально.

Китайский смартфон Phonemax M1 на всемирно известном маркетплейсе Alibaba при тираже свыше 3 тыс. устройств можно найти по цене в $99 (примерно 7,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 21 декабря 2021 г.). Это в 3,6 раза меньше, чем та цена, которую своему поставщику за каждый аппарат заплатит РЖД.

Продажа Phonemax M1 на Alibaba

На момент публикации данного материла представители дочерней компании «Ростелекома» — «Открытая мобильная платформа» (разработчик ОС «Аврора») — не ответили на вопрос CNews, насколько может сделать дороже смартфон предустановка на него их мобильной операционной системы.

Представители РЖД, «123 солюшнс» и Qtech на момент выхода материла прокомментировать CNews рассматриваемую закупку также не смогли.

В тендерной документации РЖД был установлен приоритет для товаров российского происхождения. Однако в реестре отечественной техники при Минпромторге, на который могут ориентироваться поставщики, сведений о российских смартфонах на сегодняшний день нет.

Параметры закупаемых телефонов

В соответствии с техзаданием тендера, РЖД потребовались смартфоны с классом пылевлагозащищенности IP68 (непроницаемость при кратковременном полном погружении устройства под воду).

Заданная диагональ экрана телефона была определена в интервале 5,5-6 дюймов при разрешении 720 на 1520 пикселей и соотношении сторон 9:19. Гаджет должен строиться на четырехъядерном процессоре с частотой не менее 1,4 ГГц.

Емкость аккумулятора должна составлять 4000 мАч. Объем оперативной и встроенной памяти — 3 и 32 Гбайта соответственно. Разрешение передней и задней камер — 5 и 13 МП соответственно.

Помимо «Авроры» на смартфоны для РЖД должна быть установлена ОС не ниже Android 9.x. «Указание на конкретную операционную систему обусловлено требованием к совместимости с существующим прикладным программным обеспечением заказчика», — говорится в ТЗ, без пояснений, о какой конкретной ОС идет речь.

Параметры бизнеса Qtech

Qtech сообщает о себе, что является участником госпрограммы «Цифровая экономика», активным участником программ импортозамещения, партнером инновационного центра «Сколково». Она внесена в реестр компаний, соответствующих критериям локализации «Ростелекома». В 2017 г. ее программное обеспечение было внесено в реестр отечественного ПО при Минцифры.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Кьютэк» было зарегистрировано 1 февраля 2006 г. На данный момент единственным учредителем организации выступает Иван Шитиков. Гендиректором заявлен Валерий Кротов.

По сведениям «Контур.фокуса», за компанией числится 209 госконтрактов на общую сумму в 8,2 млрд руб. Среди госзаказчиков последних лет преимущественно «Ростелеком» и «Транстелеком».

По итогам 2020 г. выручка компании составила 2 млрд руб. при снижении этого показателя на 13% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль достигла 32,6 млн руб.

Иван Шитиков также выступает гендиректором еще одного ООО «Кьютек», которое было образовано 27 января 2015 г. В нем 51% долей принадлежит ООО «Кьютек-инвест», а 49% — входящему в «Ростех» НИИ «Масштаб». Впрочем, по внешним признакам, второе ООО «Кьютек» и ООО «Кьютек-инвест» реальной коммерческой деятельности сейчас не ведут.

Первое ООО «Кьютек» является учредителем зарегистрированного 9 декабря 2014 г. в «Сколково» ООО «Лаборатория Кьютэк». По итогам 2020 г. выручка этой «дочки» составила 62,4 млн руб. при чистой прибыли в 35,6 млн руб. По данным «Контур.фокуса», на 21 декабря 2021 г. в отношении организации имеются решения налоговых органов о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам.

Чем известна «123 солюшнс»

Победитель тендера РЖД, компания «123 солюшнс», как ранее сделало вывод издание CNews, связан с интегратором Philax.

В начале ноября 2021 г. CNews стало известно, что и без того сверхпроблемный проект поставки силами «123 солюшнс» в МВД 30,3 тыс. ПК стоимостью 1,05 млрд руб. оброс уголовным делом.

По данным редакции, главным фигурантом разбирательства является единственный учредитель и экс-гендиректор компании Григорий Блажко.