В ГИБДД грандиозный сбой. В России двое суток не выдавали права и автомобильные номера

ИТ-система отечественной ГИБДД на целых два дня была выведена из строя. В результате жители всей страны не могли получить целый ряд услуг – получить права, зарегистрировать или снять с учета автомобиль, узнать информацию о штрафах и т.д.. Причиной поломки стало затопление одной из московских серверных ведомства в результате прорыва трубы. Устранить сбой планировалось за сутки, но в итоге ремонтные работы растянулись на два дня.

Природная стихия против ГИБДД

В российской ГИБДД произошел крупномасштабный компьютерный сбой, зацепивший отделения во многих российских регионах. На его устранение потребовалось почти два дня, хотя первоначально представители ГИБДД заявляли, что специалисты справятся максимум за сутки.

Работа Инспекции оказалась парализована коммунальной аварии в серверных помещениях. Другими словами, в одном из таких помещений, расположенных в Москве, прорвало трубу, в результате чего оборудование оказалось подтопленным.

«Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой», – говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте российского МВД.

Почему серверы ГИБДД размещаются в помещении, в котором проходят коммуникации, остается неизвестным.

Банальная коммунальная авария оказалась способна поломать сеть ГИБДД по всей России

Когда точно произошло подтопление серверной, на момент публикации материала установлено не было. Однако первые жалобы на недоступность услуг Инспекции стали поступать утром 18 декабря 2021 г. по Москве от жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти, пишет издание «Фонтанка.ру». Они отмечали неработоспособность систем Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделений (МРЭО) и Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД.

Полный паралич системы

Затопившая серверную вода привела к приостановке оказания услуг ГИБДД по регистрации автомобилей. Также россияне не могли получить водительские права или узнать об имеющихся у них штрафах. Другие сервисы Инспекции тоже оказались недоступны жителям северной столицы и Ленобласти.

Через некоторое время сервисы ГИБДД вышли из строя и в других регионах страны. На момент публикации материала было известно, что они перестали работать в Москве и Московской области, Тульской области, Новосибирске, а также в Ростовской и Челябинской областях. Аналогичные сообщения поступали и из Красноярского края. С учетом этого сбой действительно можно считать всероссийским.

Это подтвердили и представители МВД, заявив, что перебои в работе сервисов ГИБДД наблюдаются по всей России. Однако они отметили, что это лишь «единичные случаи».

«В МВД России подчеркивают, что подобные случаи являются единичными. При их выявлении специалисты ведомства незамедлительно их устраняют, принимая необходимые меры реагирования», – указано на официальном сайте «МВД медиа».

Два дня на устранение

Представители ГИБДД, как пишет «Интерфакс», первоначально заявляли о планах по устранению последствий коммунальной аварии в течение одного дня. Предполагалось, что все, кто не смог получить требующиеся им услуги в субботу 18 декабря 2021 г., получат возможность сделать это в воскресенье 19 декабря 2021 г. с 30-процентной скидкой.

Однако чуда не произошло, и 24 часов на приведение серверов ГИБДД в рабочее состояние у ИТ-специалистов ведомства не получилось, в результате чего 19 декабря 2021 г. сервисы по-прежнему оставались недоступны. Что именно помешало им выполнить все работы в срок, остается неизвестным.

«Восстановительные мероприятия продолжаются. Однако на данный момент очевидно, что потребуется больше времени, чем анонсировалось накануне. Это делает невозможным прием граждан 19 декабря (2021 г. – прим. CNews) в регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции. Ориентировочное время завершения работ – вечер 19 декабря (2021 г.)», – указано в сообщении на сайте МВД, опубликованном 19 декабря 2021 г. в 9:50 по Москве.

В целом, какие-либо подробности о данной аварии представители ГИБДД стараются не раскрывать. Нет данных ни о количестве поврежденных серверов, ни о возможных объемах потерь важной информации, хранящейся на них.

Починить все специалисты ведомства, как пишет РИА «Новости», смогли лишь поздним вечером 19 декабря 2021 г. Работа серверов была восстановлена в 19:50 по Москве.

В итоге россиянам, потерявшим два выходных дня из-за того, что серверы ГИБДД располагались в помещении, где проходят коммуникации, предложили посетить отделения ГИБДД 20 декабря 2021 г., в рабочий день. Они смогут получить услуги как в электронном виде, так и в порядке живой очереди.

Регулярные неполадки

ИТ-сервисы ГИБДД выходят из строя сравнительно часто. Предыдущий крупный сбой в из работе произошел меньше месяца назад.

22 ноября 2021 г. перестал функционировать сервис по проверке штрафов. При попытке воспользоваться им выдавалось сообщение «Проверка неуплаченных штрафов завершилась ошибкой». Не работал он как в десктопной, так и в мобильной версии.

Устранение неполадки заняло у специалистов ГИБДД меньше суток. Как пишут РИА «Новости», проблема была вызвана некими «техническими работами», суть которых представители Инспекции уточнять не стали.

В ноябре 2020 г. из-за сбоев на «Госуслугах» ГИБДД по Московской области была вынуждена принимать все заявки в буквальном смысле по телефону. А в начале июня 2019 г. отказала ИТ-система самого ведомства, притом в масштабах всей страны. Региональные подразделения ГИБДД полностью остановили оказание услуг россиянам, и те не могли ни зарегистрировать или снять с учета автомобиль, ни получить водительское удостоверение. Информация о штрафах за нарушение ПДД тоже не предоставлялась