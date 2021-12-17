В России запустят государственное приложение для стукачей. По нему будут выписывать штрафы без протокола

Российские власти по поручению Владимира Путина разработают приложение для фиксации прохожими нарушений ПДД. Штрафы по снимкам, отправленным через это ПО, будут выписываться без протокола. Приложение должно быть готово к лету 2022 г., и за его основу могут взять московскую утилиту «Помощник Москвы» с аналогичными функциями.

Российские кибердоносы

В России в ближайшем будущем может появиться государственное мобильное приложение для фиксации нарушений ПДД обычными прохожими. По данным профильного ресурса Autonews, его разработку будет курировать государство.

Приложение будет разработано по поручению Президента России Владимира Путина, данному в октябре 2021 г. Оно должно быть готово не позднее 1 июня 2022 г. пишет Autonews.

К этому же времени депутатам требуется подготовить и внести в действующее законодательство поправки, позволяющие выписывать штрафы по данным из этого приложения без составления протокола о правонарушении. В настоящее время российский закон такую возможн6ость не предусматривает.

Приложение «Помощник Москвы», в котором тоже можно жаловаться на парковку, будет использовано для создания всероссийского аналога

Приложение, по сути, позволит одним гражданам доносить на других. К примеру, если прохожий видит, что водитель припарковал свой автомобиль на тротуаре или в зеленой зоне, он сможет уведомить об этом правоохранительные органы, сфотографировав машину с госномером. Через некоторое время владельцу транспортного средства придет штраф.

Принцип работы приложения

Как сообщает Autonews, новый сервис, получивший предварительное название «Народный инспектор», не будет создан с нуля. В качестве основы для него возьмут уже существующее мобильное приложение «Помощник Москвы», существующее под iOS и Android и позволяющее жителям российской столицы подавать жалобы на нарушения правил стоянки в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена», а также присылать фотографии машин, запаркованных на газоне.

Приложение разрабатывается в первую очередь для пешеходов, поскольку в России запрещено использовать смартфоны за рулем, за исключением разговоров при помощи устройств громкой связи. Другими словами, штрафы при использовании такого приложения будут выписываться, в основном, за так называемые «статические» нарушения, в том числе за парковку.

С учетом того, что в столице проживают более чем 12 млн человек, «Помощник Москвы» популярностью явно не пользуется

Пока неясно, будут ли приниматься к рассмотрению фотографии, сделанные пассажирами автомобиля, которым, в отличие от водителя, пользоваться средствами связи можно. Также стоит отметить, что смартфон можно использовать в качестве видеорегистратора, и тут тоже нет ясности, подойдут ли для выписывания штрафа видеоматериалы с фиксацией нарушения в движении.

Следует отметить, что еще в конце 2020 г. власти Москвы инициировали доработку приложения «Помощник Москвы». Они запросили внедрение в него возможности жаловаться на незаконную торговлю и, в угоду современным реалиям, на массовые скопления людей. Как сообщал CNews, Это обошлось бюджету в 77 млн руб.

Возможные подводные камни

Как сообщил порталу Autonews эксперт в области фото- видеофиксации Григорий Шухман, одной из главных проблем будущего сервиса является именно отсутствие необходимости составления протокола о правонарушении. В ГИБДД будут поступать огромные массивы фотографий с гаджетов россиян, и в итоге инспекторы попросту перестанут справляться с обработкой и начнут выписывать штрафы в автоматическом режиме по каждому снимку.

«В случае носимых средств фиксации фото и видео производится в местах с неизвестными условиями: просто машины на фоне участков местности. Что там и как –инспектору неизвестно. Он должен либо браковать 100% обращений, либо штамповать не глядя», – сказал Григорий Шухман.

Как защититься от необоснованных штрафов

Со слов Шухмана, запуск нового сервиса станет большой проблемой для автомобилистов, поскольку в масштабах всей страны может резко вырасти количество штрафов, выписанных по ошибке. В декабре 2020 г. CNews писал, что в «Помощнике Москвы» реализована система баллов и поощрений для москвичей, особенно рьяно борющихся с нарушителями.

Эта же система может быть реализована и в новом приложении, и тогда люди в погоне за бонусами начнут фотографировать все машины подряд. Но сделать и отправить фотографию можно за пару минут, а обжалование штрафа, особенно выписанного без причин, занимает гораздо больше времени.

Шухман предлагает решить эту потенциальную проблему введением ответственности не только для водителей, но и для пользователей приложения, чтобы последние тоже могли получить наказание за снимки машин, припаркованных без нарушений. В настоящее время это карается лишь блокировкой аккаунта.

Также Шухман заявил о необходимости лишить пользователей любых поощрений – процентов от штрафа, баллов и прочих бонусов.

Тем временем, бонусы для пользователей «Помощника Москвы» и, вероятно, грядущего приложения, могут остаться в прошлом. Об этом Autonews сообщил глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. «Вопрос бонусов для пользователей — это некая донастройка, которая позволит стимулировать пользователей. Думаю, что приложение будет развиваться в новом ключе. И всю судебную практику, сертификаты все, наработки мы будем класть в эту копилку», – сказал он.