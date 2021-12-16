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Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта

3 марта 2022 года в Москве CNews проводит конференцию «Цифровое здравоохранение 2022»

3 марта 2022 года в Москве CNews проводит конференцию «Цифровое здравоохранение 2022»

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2022», которая состоится 3 марта.

Вопросы к обсуждению:

ЕГИСЗ и Единый цифровой контур здравоохранения

  • Каковы итоги создания Единого цифрового контура здравоохранения?
  • Как развивается информатизация здравоохранения на региональном и муниципальном уровнях?
  • Какие новые возможности появляются у пациентов?
  • Становится ли работа врачей удобнее?
  • Как телемедицина меняет систему здравоохранения?

Технологии в здравоохранении

  • Какие данные нужны для создания e-Health?
  • Что можно доверить искусственному интеллекту?
  • Системы поддержки принятия решений: появился ли в России свой Watson?
  • Насколько надежно защищены персональные данные в здравоохранении?
  • Безопасны ли телемедицинские консультации?
  • Мобильный мониторинг на страже здоровья?
  • Облачные технологии в здравоохранении?

Практические кейсы

  • Безопасное хранение медицинских данных?
  • Телемедицина «врач-врач» и «врач-пациент»?
  • Опыт внедрения электронной медицинской карты?
  • Реестры и регистры и их влияние на качество медицинской помощи?
  • Как освободить врачей от рутины?
  • Удаленное обучение врачей: примеры?
  • Удаленные консультации и COVID-19: как оценить эффективность?

Подтвердили выступление:

Алексей Бахаев, начальник управления информатизации, НИИОЗММ ДЗМ;
Алексей Архипов, руководитель Центра электронного здравоохранения Санкт-Петербурга;
Евгений Ковалев, руководитель проектов группы управления медицинскими проектами, СОГАЗ;
Николай Анкудинов, руководитель акушерского дистанционного консультативного центра Областного перинатального центра ГАУЗ СО «ОДКБ»;
Игорь Махров, начальник отдела информационной безопасности, НИИОЗММ ДЗМ.

Приглашены для выступления с докладом:

Павел Пугачев, заместитель министра, Министерство здравоохранения России;
Владимир Макаров, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы;
Вадим Ваньков, директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Министерства здравоохранения России;
Николай Гонтаренко, начальник Управления цифровой трансформации системы ОМС;
Оксана Веселова, заместитель генерального директора по информационным технологиям, ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России;
Юрий Шупенин, начальник отдела ИТ, Морозовская детская городская клиническая больница (МДГКБ) г. Москвы ;
Владимир Захаров, заместитель министра, Министерство здравоохранения Тульской области;
Дарья Шарова, заместитель руководителя отдела инновационных технологий, Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ г. Москвы;
Максим Петухов, директор службы информационных технологий, «Медицина»;
Андрей Фишер, начальник отдела ИТ, ФГБУЗ Центр крови ФМБА России;
Кирилл Васильев, начальник отдела информационных технологий, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова»;
Евгений Канаев, директор по ИТ, «Европейский медицинский центр»;
Евгений Голиков, ИТ-директор, «Фармстандарт»;
Семен Чулюков, заместитель начальника ИТ-отдела, СП «Фрезениус»;
Дмитрий Курапеев, заместитель генерального директора по информационным технологиям и проектному управлению, НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России;
Вадим Бускин, начальник отдела сопровождения ИС, ФГБУ ФНКЦ ФМБА России;
Алексей Баланин, заместитель директора по информатизации, ГБУЗ ВО «МИАЦ»;
Алексей Куневич, заведующий отделением телемедицины, ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России;
Сергей Арсеньев, заведующий отделом новых технологий, к.т.н., НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (детская клиника доктора Рошаля);
и другие.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.

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