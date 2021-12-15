РЖД потратили 520 млн руб. на китайские СХД и только 270 на российские

Госкомпания «Российские железные дороги» на 833,7 млн руб. закупила СХД для вычислительных центров в Москве. При этом более 60% суммы ушло на покупку вычислительной техники китайского производителя — 518,5 млн руб. И почти в два раза меньше — на закупку российских СХД. Представители РЖД не уточнили, СХД каких вендоров было закуплено.

СХД для РЖД

Как выяснил CNews, госкомпания «Российские железные дороги» (РЖД) на 833,7 млн руб. закупила системы хранения данных (СХД). Более 60% от этой суммы ушло на китайское оборудование. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Судя по информации о договоре, на 518,5 млн руб. РЖД закупила два комплекта вычислительной техники из Китая. Еще 269,3 млн руб. пришлось на СХД российского производителя (также два комплекта). Остальная сумма была потрачена работы по инсталляции и модернизации оборудования.

На момент публикации материала представители РЖД не смогли ответить CNews, оборудование каких вендоров приобрела компания. Также в РЖД не смогли ответить, кто стал поставщиком закупленных СХД.

Подробности закупки

Сам тендер на закупку был опубликован в конце сентября 2021 г. Его итоги были подведены в ноябре. Сведения о договоре были выложены 9 декабря.

РЖД закупила китайских серверов более чем на 500 млн рублей

На аукцион было подано две заявки. Названия компаний в документах не раскрываются. Максимальная цена договора могла составить 842,2 млн руб. Снижение цены в ходе аукциона было незначительным — на 8,5 млн руб.

Согласно техзаданию, закупка осуществляется для нужд Главного вычислительного центра — филиала ОАО «РЖД» — и Московского информационно-вычислительного центра.

Импортозамещение в РЖД

В марте 2021 г. РЖД приобрела 22 тыс. лицензий на операционную систему Astra Linux. Внедрением ОС занялась дочерняя компания «Росатома» — «Гринатом». Параметры этой закупки, включая ее формат и цену договора, и в РЖД, и в группе Astra Linux сообщить CNews отказались. Поставщик софта при этом сослался на соглашение с заказчиком о неразглашении информации. Представители РЖД причину невозможности предоставить комментарии не пояснили.

В июне 2020 г. госкомпания перешла на «Яндекс.браузер» и российскую почту. Тогда же представители РЖД рассказали CNews, что все централизованные сервера электронной почтовой системы РЖД переведены на ПО CommuniGate Pro, а в качестве антиспам-решений компания использует продукты «Лаборатории Касперского».

В апреле 2020 г. РЖД заплатили миллиард за 15 тыс. ПК на отечественных процессорах. Поставить их должна была дочерняя структура «Ростеха» «Национальный центр информатизации». Она оказалась единственным участником скандального тендера, который изначально был застопорен по решению ФАС, а затем и вовсе отменен. При этом CNews отмечал, что на момент закупки такого количества чипов в России не было.

Печальное развитие ситуации редакция описала в сентябре 2021 г. Исполнение договора на крупнейшую в новейшей истории России поставку ПК на отечественных чипах было отсрочено более чем на год. НЦИ должен был передать в РЖД 14 тыс. ПК на процессорах из линейки «Байкал» и 1 тыс. ПК на процессорах из линейки «Эльбрус». Представитель компании МЦСТ (разработчик линейки процессоров «Эльбрус») Максим Горшенин заверил CNews, что 1 тыс. ПК на чипах этой организации была поставлена в РЖД еще в декабре 2020 г. Исходя из этого можно было заключить, что недопоставленные 14 тыс. ПК — это техника исключительно на «Байкалах».